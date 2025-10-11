Jean-Patrick Manchette aujourd'hui (Bnf)

L’œuvre de Jean-Patrick Manchette, 30 ans après sa mort, continue à impressionner par sa richesse. Des romans qui ont fait son succès, adaptés au cinéma et en bande dessinée, aux œuvres posthumes éclectiques, cette journée d’étude explore ce qui fait l’importance de « Manchette aujourd’hui ».

Avec Benoît Tadié, professeur de littérature américaine, université Paris Nanterre, Gilles Magniont, maître de conférences, université Bordeaux Montaigne, Arnaud Wellfringer, maître de conférences, université Bordeaux Montaigne, Stéfanie Delestré, directrice de collection « Série Noire », Gallimard, Natacha Levet, maître de conférences, université de Limoges, Xavier Boissel, écrivain, et Nicolas le Flahec, professeur agrégé de lettres modernes, université de Bordeaux.

En partenariat avec l’université de Limoges et l’ANR Polarisation

Programme

Matin

9 h 30 – Ouverture de la journée

9 h 45 – Manchette est vachement drôle

Conférence de Gilles Magniont, maître de conférences à l’université Bordeaux Montaigne

10 h 30 – Les héroïnes de Manchette

Conférence d’Arnaud Welfringer, maître de conférences à l’université Bordeaux Montaigne

11 h 15 – Pause

11 h 30 – Manchette et la Série Noire

Table ronde animée par Nicolas Le Flahec avec Stéfanie Delestré, directrice de la Série Noire, Natacha Levet, maître de conférences à l’université de Limoges et Benoît Tadié, professeur à l’université Paris Nanterre

12 h 30 – Pause

Après-midi

14 h – Adapter Manchette au cinéma : le « problème Tarpon »

Conférence de Natacha Levet, maître de conférences à l’université de Limoges

14 h 45 – Manchette et la traduction : une approche linguistique

Conférence de Benoît Tadié, professeur à l’université Paris Nanterre

15 h 30 – Pause

15 h 45 – Écrire après Manchette

Rencontre avec Xavier Boissel, romancier aux éditions inculte et aux éditions 10/18, animée par Nicolas Le Flahec

16 h 30 – Du roman à la bande dessinée : Manchette, Jacques Tardi et Max Cabanes

Conférence de Natacha Levet, maître de conférences à l’université de Limoges

17 h 15 – Fin

—

Plus d'informations et réserver sa place sur le site de la Bnf…

—

Ressources

MANCHETTE MÊME PAS MORT ! Article de Chroniques n° 104, 2025

LE FONDS JEAN-PATRICK MANCHETTE ENTRE À LA BNF Article de Chroniques n° 45, 2008 [pdf]

JEAN-PATRICK MANCHETTE SUR DATA.BNF…