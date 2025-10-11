Jean-Patrick Manchette aujourd'hui (Bnf)
L’œuvre de Jean-Patrick Manchette, 30 ans après sa mort, continue à impressionner par sa richesse. Des romans qui ont fait son succès, adaptés au cinéma et en bande dessinée, aux œuvres posthumes éclectiques, cette journée d’étude explore ce qui fait l’importance de « Manchette aujourd’hui ».
Avec Benoît Tadié, professeur de littérature américaine, université Paris Nanterre, Gilles Magniont, maître de conférences, université Bordeaux Montaigne, Arnaud Wellfringer, maître de conférences, université Bordeaux Montaigne, Stéfanie Delestré, directrice de collection « Série Noire », Gallimard, Natacha Levet, maître de conférences, université de Limoges, Xavier Boissel, écrivain, et Nicolas le Flahec, professeur agrégé de lettres modernes, université de Bordeaux.
En partenariat avec l’université de Limoges et l’ANR Polarisation
Matin
9 h 30 – Ouverture de la journée
9 h 45 – Manchette est vachement drôle
Conférence de Gilles Magniont, maître de conférences à l’université Bordeaux Montaigne
10 h 30 – Les héroïnes de Manchette
Conférence d’Arnaud Welfringer, maître de conférences à l’université Bordeaux Montaigne
11 h 15 – Pause
11 h 30 – Manchette et la Série Noire
Table ronde animée par Nicolas Le Flahec avec Stéfanie Delestré, directrice de la Série Noire, Natacha Levet, maître de conférences à l’université de Limoges et Benoît Tadié, professeur à l’université Paris Nanterre
12 h 30 – Pause
Après-midi
14 h – Adapter Manchette au cinéma : le « problème Tarpon »
Conférence de Natacha Levet, maître de conférences à l’université de Limoges
14 h 45 – Manchette et la traduction : une approche linguistique
Conférence de Benoît Tadié, professeur à l’université Paris Nanterre
15 h 30 – Pause
15 h 45 – Écrire après Manchette
Rencontre avec Xavier Boissel, romancier aux éditions inculte et aux éditions 10/18, animée par Nicolas Le Flahec
16 h 30 – Du roman à la bande dessinée : Manchette, Jacques Tardi et Max Cabanes
Conférence de Natacha Levet, maître de conférences à l’université de Limoges
17 h 15 – Fin
—
Plus d'informations et réserver sa place sur le site de la Bnf…
—
Ressources
MANCHETTE MÊME PAS MORT ! Article de Chroniques n° 104, 2025
LE FONDS JEAN-PATRICK MANCHETTE ENTRE À LA BNF Article de Chroniques n° 45, 2008 [pdf]