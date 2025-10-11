Exposition "Avant Tristes Tropiques" (Bnf, site François-Mitterrand)

Publié il y a 70 ans ans la collection « Terre humaine », Tristes Tropiques a conféré à Claude Lévi-Strauss une célébrité immédiate et signé le début d’une des aventures intellectuelles majeures du XXe siècle. La BnF célèbre cet anniversaire avec une exposition consacrée aux prémices de cet ouvrage : les expéditions que Claude Lévi-Strauss mena avec son épouse au cœur du Brésil des années 1930. L’exposition dévoile des documents et des objets inédits, extraits pour la plupart des archives remises par l’anthropologue en 2007 à la BnF.

Depuis 2019, les notes et carnets de terrain des expéditions que Claude Lévi-Strauss avait menées entre 1935 et 1939 avec son épouse d’alors, la philosophe Dina Dreyfus, ont fait l’objet d’une étude approfondie dans le cadre de programmes réunissant l’EHESS, l’ENS et la BnF, financés par l’Agence nationale de recherche. L’un des objectifs de cette étude était de repérer les ponts existants entre les carnets de terrain et le texte de Tristes Tropiques afin de mieux comprendre non seulement la genèse du livre, mais également les antécédents du structuralisme, courant crucial dans les sciences sociales de la deuxième moitié du XXe siècle, dont Lévi-Strauss sera l’un des pères fondateurs. L’exposition rend accessibles les résultats auxquels sont parvenus les chercheurs, ainsi que certaines de leurs découvertes - en particulier, au travers des carnets de Dina, la place que la jeune femme a tenue auprès de son époux dans la préparation et le déroulé des expéditions. […]

(Photo. : Claude et Dina Lévi-Strauss, Brésil - Juin 1938 - Collection des archives du musée d'astronomie et des sciences connexes/MAST)