Sciences et techniques dans la seconde moitié du XIXe siècle. Zola et ses contemporains
Colloque international
Sciences et techniques dans la seconde moitié du XIXe siècle,
Zola et ses contemporains
Jeudi 22 janvier 2026 à l'École polytechnique
—
8h : Trajet en autocar jusqu’à l'École polytechnique
Départ : Rue Auguste Comte (Paris 5e), offert aux intervenants
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30-9h45 : Mots de bienvenue
Dominique Rossin, directeur de la Recherche et de l’Enseignement, École polytechnique
Direction de l’IP Paris,
Co-organisateurs : Centre d’Étude sur Zola et le naturalisme (ITEM-CNRS), Émile Zola Society & École Polytechnique
—
9h45-10h45 : Conférence plénière 1
“La grande et souveraine énergie”. L’image de l’électricité dans Travail d’Émile Zola, Jacques Noiray, Sorbonne Université
Président : Alain Pagès, Sorbonne Nouvelle, ITEM-CNRS, CRP 19
10h45-11h : Pause
11h-13h, Session 1 : Représentations de la science et naturalismes
Président : Jacques Noiray, Sorbonne Université
● La poésie de l’atome dans les romans naturalistes, Céline Grenaud-Tostain, Université d'Évry-Val d'Essonne, ITEM-CNRS
● Médecins et thérapeutiques dans Mont-Oriol de Maupassant : du réalisme au burlesque, Catherine Botterel-Michel, Éducation nationale, CPGE, Angers
● Pour une réflexion sur la représentation de la science et des techniques dans Terrains à vendre au bord de la mer d’Henry Céard, Elena Gallorini, Sorbonne Nouvelle
● Science, fiction et non-fiction : l’éclat et l’éclipse du naturalisme en Chine, Qi Wenxin, Université UVSQ Paris Saclay, CHCSC
13h-14h15 : Déjeuner
14h15-16h15, Session 2a : Polytechniciens et sciences militaires
Président : Joël Rochard, Société Littéraire des Amis d’Émile Zola
● Qui était Jean-Baptistin Baille (X 1861) ?, Alain Pagès, Sorbonne Nouvelle, ITEM-CNRS, CPR19 & Isabelle Schaffner, École polytechnique, LinX & ITEM-CNRS
● La contre-enquête graphologique de Félix Froissart dans l’affaire Dreyfus, Karine Macarez, University of Pennsylvania (États-Unis)
● La Débâcle et les sciences militaires, Nicholas White, University of Cambridge (Royaume-Uni)
● Perception visuelle, émotions et distance esthétique dans la réflexion zolienne sur le panorama militaire, entre art et science, Giulia Mela, Sorbonne Nouvelle
14h15-16h15, Session 2b : Sciences du vivant, botanique et zoologie
Présidente : Susan Harrow, University of Bristol (Royaume-Uni)
● Olfactive Botany in Zola’s La Faute de l’abbé Mouret, Karen Quandt, Wabash College (États-Unis)
● Herbes sages et herbes folles : des plantes adventices chez Zola et Huysmans, Aude Jeannerod, UCLy - UR Confluence
● Le poison et la méthode : la morphine comme révélateur du projet naturaliste chez Dubut de Laforest, Virginie Fernandez, Université Marie & Louis Pasteur, ELLIADD
● L’amour des bêtes au fil des lettres : discours zoologiques dans la correspondance de Zola, Geneviève De Viveiros, University of Western Ontario (Canada)
16h15-16h30 : Pause
16h30-17h30, Session 3a : La technologie à l’ère du soupçon
Présidente : Shoshana-Rose Marzel, Zefat Academic College (Israël)
● Hydroelectric Technology and Artificial Intelligence in Villiers de l’Isle-Adam’s L’Ève future, Kieran Marcellin Murphy, University of Colorado (États-Unis)
● La vulgarisation scientifique sous la plume railleuse de Jules Barbey d’Aurevilly, Ondine Plesanu, Sorbonne Nouvelle
16h30-17h30, Session 3b : Épistémologie et médiations scientifiques
Présidente : Muriel Louâpre, Université Paris-Cité & CERILAC
● La transition du « progrès» chez Zola, Minori Noda, Faculty of Science and Engineering, Waseda (Japon)
● Carnot, Clausius, et la naissance du naturalisme zolien, Robert J. Mahan, University of Virginia (États-Unis)
17h30-18h30 Conférence plénière 2
Alfred Binet et l’invention de l’intelligence, Göran Blix, Princeton University (États-Unis)
Présidente : Isabelle Schaffner, École polytechnique, LinX & ITEM-CNRS
18h30-19h30 : Cocktail à l’École polytechnique
—
19h45 : Autocar de retour à Paris, arrivée vers 20h15/20h30 à Paris (5e)
—
Vendredi 23 janvier, à l’École Normale Supérieure - 45, Rue d’Ulm
9h-9h15 : Accueil des participants
9h15-9h30 : Mots de bienvenue
Pierre Musitelli, directeur adjoint de l’ITEM (CNRS/ENS-PSL)
Susan Harrow, University of Bristol et présidente de l’Émile Zola Society
9h30-10h30 : Conférence plénière 3
Science and Self-Delusion: Pilgrimages and Travels for Health in late nineteenth-century culture, Sally Shuttleworth, University of Oxford (Royaume-Uni)
Présidente : Susan Harrow, University of Bristol (Royaume-Uni)
10h30-10h45 : Pause
10h45-12h45: Session 4a : Les sciences médicales : genre, discours et représentations
Président : Larry Duffy, University of Kent (Royaume-Uni)
● Réappropriations des discours médicaux sur les femmes par les romancières Georges de Peyrebrune et Marcelle Tinayre, Agathe Castex, Université de Franche-Comté, UFC
● Immersions miraculeuses, immersions dangereuses. Étude du discours hygiéniste dans Lourdes (1894) d’Émile Zola, Émilie Bauduin, Université du Québec à Montréal (Canada)
● Mise en abyme de l’enquête médico-légale dans un genre populaire à l’ère industrielle : le cas des pollutions industrielles dans La pocharde de Jules Mary, Céleste Villermaux, Université de Lille, ALITHILA
● Reproductive Technologies : Doctoring Women’s Bodies in Zola’s La Joie de vivre and Pot-Bouille, Magdala Jeudy, University of Minnesota (États-Unis)
10h45-12h45 : Session 4b : Cultures médiatiques et artistiques
Présidente : Elizabeth Emery, Montclair State University (États-Unis)
● ‘Prendre la vie avec son mécanisme complet’ : Zola and the Science of Art Writing, Kathryn Brown, Loughborough University (Royaume-Uni)
● « Le Capitaine, le constructeur et l’ingénieur » : l’invention de Nemo et du Nautilus, Hervé Goerger, Sorbonne Université
● Voir le réel : intermédialité et dispositifs de savoirs dans les éditions illustrées des romans d’Émile Zola, Aditi Khasa, University of Western Ontario (Canada)
● Représentation des instruments de musique dans les arts de la seconde moitié du 19e siècle : inventions et progrès techniques au service d’une démocratisation de la musique, Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS
12h45-14h : Déjeuner
14h-16h : Session 5a : Sciences préhistoriques
Président : Olivier Lumbroso, Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS
● Dynamique du naturalisme zolien, Fanny Drouot, Université Bourgogne Europe
● Uses of Prehistory : From Popularisation to Myth and Science-Fiction, Bill Marshall, University of Stirling (Royaume-Uni)
● Zola, Mirbeau et Dreyfus face aux hommes des cavernes, Aude Campmas, University of Southampton (Royaume-Uni)
14h-16h : Session 5b : Histoire et philosophie de la science
Présidente : Aurélie Barjonet, Université de Lille, ALITHILA
● Sciences, lettres et histoires : œuvre intellectuelle, action publique et correspondance dans l’idée de progrès du XIXe siècle, Marie Dupond, Association François Guizot (CTHS/École des Chartes)
● Émile Zola et la rationalité, Marc Thierry, Éducation nationale
● La lutte interne de Lazare Chanteau : Schopenhauer contre la science ? Roderick Cooke, Villanova University (États-Unis)
● Médiation transculturelle des discours physiologiques : Bichat, Schopenhauer, Ribot, Helmholz, Marey, Proust, Larry Duffy, University of Kent (Royaume-Uni)
16h-16h15 : Pause
16h15-17h15 : Session 6a : Figures de médecins
Présidente : Émilie Bauduin, Université du Québec à Montréal (Canada)
● « Le langage intérieur » de Georges Saint-Paul, Michael Rosenfeld, ITEM-CNRS & Université catholique de Louvain (Belgique)
● James Hinton, the surgeon who prompts reconsideration of Zola’s commitment to science, Sophie Maddison, University of Warwick (Royaume-Uni)
16h15-17h15 : Session 6b: Sciences et post-naturalisme
Présidente : Céline Grenaud-Tostain, Université d'Évry-Val d'Essonne, ITEM-CNRS/ENS
● Technophilie/technophobie dans Paris (1898) et Travail (1901), Shoshana-Rose Marzel, Zefat Academic College (Israël)
● La science dans les récit brefs ou l’expérimentation du naturalisme, Samira Fattouhy, Université de Montpellier Paul-Valéry
17h15-17h30 : Pause
17h30-18h30 : Conférence plénière 4
La « gestique » du roman : une clé de lecture de la représentation technologique en régime naturaliste, Olivier Lumbroso, Université Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS
Président : Nicholas White, University of Cambridge (Royaume-Uni)
20h, dîner du colloque à Paris,
Offert par l’IP Paris aux participants, présidents de session et invités
—
Samedi 24 janvier
Excursion à Médan : Maison Zola-Musée Dreyfus (avec participation)
Départ depuis Paris prévu à 13h
—
Institutions organisatrices
Centre d'Étude sur Zola et le naturalisme (ITEM CNRS/ENS-PSL)
Émile Zola Society (Londres)
École Polytechnique
—
Partenaires & sponsors
Institut Polytechnique de Paris
Société Littéraire des Amis d’Émile Zola (SLAEZ)
Bibliothèque de École Polytechnique
—
Comité d’organisation
Olivier Bertrand, École polytechnique, IP Paris & CY Cergy Paris Université
Susan Harrow, University of Bristol & Émile Zola Society
Olivier Lumbroso, Université de la Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS
Jean-Sébastien Macke, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS
Chantal Morel, Émile Zola Society
Isabelle Schaffner, École polytechnique, IP Paris, LinX & ITEM-CNRS/ENS
—
Comité scientifique
Marie Dupond, Association François Guizot
Elizabeth Emery, Montclair State University, États-Unis
Céline Grenaud-Tostain, Université d'Évry-Val d'Essonne, ITEM-CNRS/ENS
Emmylou Haffner, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS
Susan Harrow, University of Bristol & Émile Zola Society, Royaume-Uni
Olivier Lumbroso, Université de la Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS
Muriel Louâpre, Université Paris-Cité & CERILAC
Jean-Sébastien Macke, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS
Chantal Morel, Émile Zola Society, Royaume-Uni
Isabelle Schaffner, École polytechnique, IP Paris, LinX & ITEM-CNRS/ENS
Jacques Noiray, Sorbonne Université
Alain Pagès, Université de la Sorbonne Nouvelle, CRP19 & ITEM-CNRS/ENS
Nicholas White, University of Cambridge, Royaume-Uni
—
Assistance administrative et logistique
Cécile Aubé, Centre international de langue et culture françaises, IP Paris
—
Photographie d'illustration : Le Palais de l'Éléctricité photographié depuis la tour Eiffel par Émile Zola (Exposition Universelle, 1900)
©Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, fonds Zola, diffusion GrandPalaisRmn Photo