Colloque international

Sciences et techniques dans la seconde moitié du XIXe siècle,

Zola et ses contemporains

Jeudi 22 janvier 2026 à l'École polytechnique

8h : Trajet en autocar jusqu’à l'École polytechnique

Départ : Rue Auguste Comte (Paris 5e), offert aux intervenants

Programme

9h-9h30 : Accueil des participants

9h30-9h45 : Mots de bienvenue

Dominique Rossin, directeur de la Recherche et de l’Enseignement, École polytechnique

Direction de l’IP Paris,

Co-organisateurs : Centre d’Étude sur Zola et le naturalisme (ITEM-CNRS), Émile Zola Society & École Polytechnique

9h45-10h45 : Conférence plénière 1

“La grande et souveraine énergie”. L’image de l’électricité dans Travail d’Émile Zola, Jacques Noiray, Sorbonne Université

Président : Alain Pagès, Sorbonne Nouvelle, ITEM-CNRS, CRP 19

10h45-11h : Pause

11h-13h, Session 1 : Représentations de la science et naturalismes

Président : Jacques Noiray, Sorbonne Université

● La poésie de l’atome dans les romans naturalistes, Céline Grenaud-Tostain, Université d'Évry-Val d'Essonne, ITEM-CNRS

● Médecins et thérapeutiques dans Mont-Oriol de Maupassant : du réalisme au burlesque, Catherine Botterel-Michel, Éducation nationale, CPGE, Angers

● Pour une réflexion sur la représentation de la science et des techniques dans Terrains à vendre au bord de la mer d’Henry Céard, Elena Gallorini, Sorbonne Nouvelle

● Science, fiction et non-fiction : l’éclat et l’éclipse du naturalisme en Chine, Qi Wenxin, Université UVSQ Paris Saclay, CHCSC

13h-14h15 : Déjeuner

14h15-16h15, Session 2a : Polytechniciens et sciences militaires

Président : Joël Rochard, Société Littéraire des Amis d’Émile Zola

● Qui était Jean-Baptistin Baille (X 1861) ?, Alain Pagès, Sorbonne Nouvelle, ITEM-CNRS, CPR19 & Isabelle Schaffner, École polytechnique, LinX & ITEM-CNRS

● La contre-enquête graphologique de Félix Froissart dans l’affaire Dreyfus, Karine Macarez, University of Pennsylvania (États-Unis)

● La Débâcle et les sciences militaires, Nicholas White, University of Cambridge (Royaume-Uni)

● Perception visuelle, émotions et distance esthétique dans la réflexion zolienne sur le panorama militaire, entre art et science, Giulia Mela, Sorbonne Nouvelle

14h15-16h15, Session 2b : Sciences du vivant, botanique et zoologie

Présidente : Susan Harrow, University of Bristol (Royaume-Uni)

● Olfactive Botany in Zola’s La Faute de l’abbé Mouret, Karen Quandt, Wabash College (États-Unis)

● Herbes sages et herbes folles : des plantes adventices chez Zola et Huysmans, Aude Jeannerod, UCLy - UR Confluence

● Le poison et la méthode : la morphine comme révélateur du projet naturaliste chez Dubut de Laforest, Virginie Fernandez, Université Marie & Louis Pasteur, ELLIADD

● L’amour des bêtes au fil des lettres : discours zoologiques dans la correspondance de Zola, Geneviève De Viveiros, University of Western Ontario (Canada)

16h15-16h30 : Pause

16h30-17h30, Session 3a : La technologie à l’ère du soupçon

Présidente : Shoshana-Rose Marzel, Zefat Academic College (Israël)

● Hydroelectric Technology and Artificial Intelligence in Villiers de l’Isle-Adam’s L’Ève future, Kieran Marcellin Murphy, University of Colorado (États-Unis)

● La vulgarisation scientifique sous la plume railleuse de Jules Barbey d’Aurevilly, Ondine Plesanu, Sorbonne Nouvelle

16h30-17h30, Session 3b : Épistémologie et médiations scientifiques

Présidente : Muriel Louâpre, Université Paris-Cité & CERILAC

● La transition du « progrès» chez Zola, Minori Noda, Faculty of Science and Engineering, Waseda (Japon)

● Carnot, Clausius, et la naissance du naturalisme zolien, Robert J. Mahan, University of Virginia (États-Unis)

17h30-18h30 Conférence plénière 2

Alfred Binet et l’invention de l’intelligence, Göran Blix, Princeton University (États-Unis)

Présidente : Isabelle Schaffner, École polytechnique, LinX & ITEM-CNRS

18h30-19h30 : Cocktail à l’École polytechnique

19h45 : Autocar de retour à Paris, arrivée vers 20h15/20h30 à Paris (5e)

Vendredi 23 janvier, à l’École Normale Supérieure - 45, Rue d’Ulm

9h-9h15 : Accueil des participants

9h15-9h30 : Mots de bienvenue

Pierre Musitelli, directeur adjoint de l’ITEM (CNRS/ENS-PSL)

Susan Harrow, University of Bristol et présidente de l’Émile Zola Society

9h30-10h30 : Conférence plénière 3

Science and Self-Delusion: Pilgrimages and Travels for Health in late nineteenth-century culture, Sally Shuttleworth, University of Oxford (Royaume-Uni)

Présidente : Susan Harrow, University of Bristol (Royaume-Uni)

10h30-10h45 : Pause

10h45-12h45: Session 4a : Les sciences médicales : genre, discours et représentations

Président : Larry Duffy, University of Kent (Royaume-Uni)

● Réappropriations des discours médicaux sur les femmes par les romancières Georges de Peyrebrune et Marcelle Tinayre, Agathe Castex, Université de Franche-Comté, UFC

● Immersions miraculeuses, immersions dangereuses. Étude du discours hygiéniste dans Lourdes (1894) d’Émile Zola, Émilie Bauduin, Université du Québec à Montréal (Canada)

● Mise en abyme de l’enquête médico-légale dans un genre populaire à l’ère industrielle : le cas des pollutions industrielles dans La pocharde de Jules Mary, Céleste Villermaux, Université de Lille, ALITHILA

● Reproductive Technologies : Doctoring Women’s Bodies in Zola’s La Joie de vivre and Pot-Bouille, Magdala Jeudy, University of Minnesota (États-Unis)

10h45-12h45 : Session 4b : Cultures médiatiques et artistiques

Présidente : Elizabeth Emery, Montclair State University (États-Unis)

● ‘Prendre la vie avec son mécanisme complet’ : Zola and the Science of Art Writing, Kathryn Brown, Loughborough University (Royaume-Uni)

● « Le Capitaine, le constructeur et l’ingénieur » : l’invention de Nemo et du Nautilus, Hervé Goerger, Sorbonne Université

● Voir le réel : intermédialité et dispositifs de savoirs dans les éditions illustrées des romans d’Émile Zola, Aditi Khasa, University of Western Ontario (Canada)

● Représentation des instruments de musique dans les arts de la seconde moitié du 19e siècle : inventions et progrès techniques au service d’une démocratisation de la musique, Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS

12h45-14h : Déjeuner

14h-16h : Session 5a : Sciences préhistoriques

Président : Olivier Lumbroso, Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS

● Dynamique du naturalisme zolien, Fanny Drouot, Université Bourgogne Europe

● Uses of Prehistory : From Popularisation to Myth and Science-Fiction, Bill Marshall, University of Stirling (Royaume-Uni)

● Zola, Mirbeau et Dreyfus face aux hommes des cavernes, Aude Campmas, University of Southampton (Royaume-Uni)

14h-16h : Session 5b : Histoire et philosophie de la science

Présidente : Aurélie Barjonet, Université de Lille, ALITHILA

● Sciences, lettres et histoires : œuvre intellectuelle, action publique et correspondance dans l’idée de progrès du XIXe siècle, Marie Dupond, Association François Guizot (CTHS/École des Chartes)

● Émile Zola et la rationalité, Marc Thierry, Éducation nationale

● La lutte interne de Lazare Chanteau : Schopenhauer contre la science ? Roderick Cooke, Villanova University (États-Unis)

● Médiation transculturelle des discours physiologiques : Bichat, Schopenhauer, Ribot, Helmholz, Marey, Proust, Larry Duffy, University of Kent (Royaume-Uni)

16h-16h15 : Pause

16h15-17h15 : Session 6a : Figures de médecins

Présidente : Émilie Bauduin, Université du Québec à Montréal (Canada)

● « Le langage intérieur » de Georges Saint-Paul, Michael Rosenfeld, ITEM-CNRS & Université catholique de Louvain (Belgique)

● James Hinton, the surgeon who prompts reconsideration of Zola’s commitment to science, Sophie Maddison, University of Warwick (Royaume-Uni)

16h15-17h15 : Session 6b: Sciences et post-naturalisme

Présidente : Céline Grenaud-Tostain, Université d'Évry-Val d'Essonne, ITEM-CNRS/ENS

● Technophilie/technophobie dans Paris (1898) et Travail (1901), Shoshana-Rose Marzel, Zefat Academic College (Israël)

● La science dans les récit brefs ou l’expérimentation du naturalisme, Samira Fattouhy, Université de Montpellier Paul-Valéry

17h15-17h30 : Pause

17h30-18h30 : Conférence plénière 4

La « gestique » du roman : une clé de lecture de la représentation technologique en régime naturaliste, Olivier Lumbroso, Université Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS

Président : Nicholas White, University of Cambridge (Royaume-Uni)

20h, dîner du colloque à Paris,

Offert par l’IP Paris aux participants, présidents de session et invités

Samedi 24 janvier

Excursion à Médan : Maison Zola-Musée Dreyfus (avec participation)

Départ depuis Paris prévu à 13h

Colloque gratuit, ouvert à toutes et à tous, mais les inscriptions sont obligatoires auprès de Cécile Aubé:

Colloque gratuit, ouvert à toutes et à tous, mais les inscriptions sont obligatoires

Institutions organisatrices

Centre d'Étude sur Zola et le naturalisme (ITEM CNRS/ENS-PSL)

Émile Zola Society (Londres)

École Polytechnique

Partenaires & sponsors

Institut Polytechnique de Paris

Société Littéraire des Amis d’Émile Zola (SLAEZ)

Bibliothèque de École Polytechnique

Comité d’organisation

Olivier Bertrand, École polytechnique, IP Paris & CY Cergy Paris Université

Susan Harrow, University of Bristol & Émile Zola Society

Olivier Lumbroso, Université de la Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS

Jean-Sébastien Macke, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS

Chantal Morel, Émile Zola Society

Isabelle Schaffner, École polytechnique, IP Paris, LinX & ITEM-CNRS/ENS

Comité scientifique

Marie Dupond, Association François Guizot

Elizabeth Emery, Montclair State University, États-Unis

Céline Grenaud-Tostain, Université d'Évry-Val d'Essonne, ITEM-CNRS/ENS

Emmylou Haffner, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS

Susan Harrow, University of Bristol & Émile Zola Society, Royaume-Uni

Olivier Lumbroso, Université de la Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS

Muriel Louâpre, Université Paris-Cité & CERILAC

Jean-Sébastien Macke, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS

Chantal Morel, Émile Zola Society, Royaume-Uni

Isabelle Schaffner, École polytechnique, IP Paris, LinX & ITEM-CNRS/ENS

Jacques Noiray, Sorbonne Université

Alain Pagès, Université de la Sorbonne Nouvelle, CRP19 & ITEM-CNRS/ENS

Nicholas White, University of Cambridge, Royaume-Uni

Assistance administrative et logistique

Cécile Aubé, Centre international de langue et culture françaises, IP Paris

Photographie d'illustration : Le Palais de l'Éléctricité photographié depuis la tour Eiffel par Émile Zola (Exposition Universelle, 1900)

©Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, fonds Zola, diffusion GrandPalaisRmn Photo