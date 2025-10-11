Agenda
Événements & colloques
Sciences et techniques dans la seconde moitié du XIXe siècle. Zola et ses contemporains

Sciences et techniques dans la seconde moitié du XIXe siècle. Zola et ses contemporains

Publié le par Marc Escola (Source : Jean-Sébastien Macke)

Colloque international 

Sciences et techniques dans la seconde moitié du XIXe siècle, 

Zola et ses contemporains 

Jeudi 22 janvier 2026 à l'École polytechnique

— 

8h : Trajet en autocar jusqu’à l'École polytechnique

Départ : Rue Auguste Comte (Paris 5e), offert aux intervenants

Programme

9h-9h30 : Accueil des participants

9h30-9h45 : Mots de bienvenue

Dominique Rossin, directeur de la Recherche et de l’Enseignement, École polytechnique

Direction de l’IP Paris, 

Co-organisateurs : Centre d’Étude sur Zola et le naturalisme (ITEM-CNRS), Émile Zola Society & École Polytechnique

 —

9h45-10h45 : Conférence plénière 1

“La grande et souveraine énergie”. L’image de l’électricité dans Travail d’Émile Zola, Jacques Noiray, Sorbonne Université

Président : Alain Pagès, Sorbonne Nouvelle, ITEM-CNRS, CRP 19

10h45-11h : Pause

11h-13h, Session 1 : Représentations de la science et naturalismes

Président : Jacques Noiray, Sorbonne Université

●       La poésie de l’atome dans les romans naturalistes, Céline Grenaud-Tostain, Université d'Évry-Val d'Essonne, ITEM-CNRS

●       Médecins et thérapeutiques dans Mont-Oriol de Maupassant : du réalisme au burlesque, Catherine Botterel-Michel, Éducation nationale, CPGE, Angers

●       Pour une réflexion sur la représentation de la science et des techniques dans Terrains à vendre au bord de la mer d’Henry Céard, Elena Gallorini, Sorbonne Nouvelle

●       Science, fiction et non-fiction : l’éclat et l’éclipse du naturalisme en Chine, Qi Wenxin, Université UVSQ Paris Saclay, CHCSC

13h-14h15 : Déjeuner 

14h15-16h15, Session 2a : Polytechniciens et sciences militaires

Président : Joël Rochard, Société Littéraire des Amis d’Émile Zola

●       Qui était Jean-Baptistin Baille (X 1861) ?, Alain Pagès, Sorbonne Nouvelle, ITEM-CNRS, CPR19 & Isabelle Schaffner, École polytechnique, LinX & ITEM-CNRS

●       La contre-enquête graphologique de Félix Froissart dans l’affaire Dreyfus, Karine Macarez, University of Pennsylvania (États-Unis)

●       La Débâcle et les sciences militaires, Nicholas White, University of Cambridge (Royaume-Uni)

●       Perception visuelle, émotions et distance esthétique dans la réflexion zolienne sur le panorama militaire, entre art et science, Giulia Mela, Sorbonne Nouvelle 

14h15-16h15, Session 2b : Sciences du vivant, botanique et zoologie

Présidente : Susan Harrow, University of Bristol (Royaume-Uni)

●       Olfactive Botany in Zola’s La Faute de l’abbé Mouret, Karen Quandt, Wabash College (États-Unis)

●       Herbes sages et herbes folles : des plantes adventices chez Zola et Huysmans, Aude Jeannerod, UCLy - UR Confluence

●       Le poison et la méthode : la morphine comme révélateur du projet naturaliste chez Dubut de Laforest, Virginie Fernandez, Université Marie & Louis Pasteur, ELLIADD

●       L’amour des bêtes au fil des lettres : discours zoologiques dans la correspondance de Zola, Geneviève De Viveiros, University of Western Ontario (Canada)

16h15-16h30 : Pause 

16h30-17h30, Session 3a : La technologie à l’ère du soupçon

Présidente : Shoshana-Rose Marzel,  Zefat Academic College (Israël)

●       Hydroelectric Technology and Artificial Intelligence in Villiers de l’Isle-Adam’s L’Ève future, Kieran Marcellin Murphy, University of Colorado (États-Unis) 

●       La vulgarisation scientifique sous la plume railleuse de Jules Barbey d’Aurevilly, Ondine Plesanu, Sorbonne Nouvelle

16h30-17h30, Session 3b : Épistémologie et médiations scientifiques

Présidente : Muriel Louâpre, Université Paris-Cité & CERILAC

●       La transition du « progrès» chez Zola, Minori Noda, Faculty of Science and Engineering, Waseda (Japon)

●       Carnot, Clausius, et la naissance du naturalisme zolien, Robert J. Mahan, University of Virginia (États-Unis) 

17h30-18h30 Conférence plénière 2

Alfred Binet et l’invention de l’intelligence, Göran Blix, Princeton University (États-Unis)

Présidente : Isabelle Schaffner, École polytechnique, LinX & ITEM-CNRS 

18h30-19h30 : Cocktail à l’École polytechnique

 —

19h45 : Autocar de retour à Paris, arrivée vers 20h15/20h30 à Paris (5e)

Vendredi 23 janvier, à l’École Normale Supérieure - 45, Rue d’Ulm 

9h-9h15 : Accueil des participants

9h15-9h30 : Mots de bienvenue

Pierre Musitelli, directeur adjoint de l’ITEM (CNRS/ENS-PSL)

Susan Harrow, University of Bristol et présidente de l’Émile Zola Society 

9h30-10h30 : Conférence plénière 3

Science and Self-Delusion: Pilgrimages and Travels for Health in late nineteenth-century culture, Sally Shuttleworth, University of Oxford (Royaume-Uni)

Présidente : Susan Harrow, University of Bristol (Royaume-Uni)

10h30-10h45 : Pause

10h45-12h45: Session 4a : Les sciences médicales : genre, discours et représentations

Président : Larry Duffy, University of Kent (Royaume-Uni)

●       Réappropriations des discours médicaux sur les femmes par les romancières Georges de Peyrebrune et Marcelle Tinayre, Agathe Castex, Université de Franche-Comté, UFC

●       Immersions miraculeuses, immersions dangereuses. Étude du discours hygiéniste dans Lourdes (1894) d’Émile Zola, Émilie Bauduin, Université du Québec à Montréal (Canada)

●       Mise en abyme de l’enquête médico-légale dans un genre populaire à l’ère industrielle : le cas des pollutions industrielles dans La pocharde de Jules Mary, Céleste Villermaux, Université de Lille, ALITHILA

●       Reproductive Technologies : Doctoring Women’s Bodies in Zola’s La Joie de vivre and Pot-Bouille, Magdala Jeudy, University of Minnesota (États-Unis) 

 10h45-12h45 : Session 4b : Cultures médiatiques et artistiques

Présidente : Elizabeth Emery, Montclair State University (États-Unis) 

●       ‘Prendre la vie avec son mécanisme complet’ : Zola and the Science of Art Writing, Kathryn Brown, Loughborough University (Royaume-Uni)

●        « Le Capitaine, le constructeur et l’ingénieur » : l’invention de Nemo et du Nautilus, Hervé Goerger, Sorbonne Université

●       Voir le réel : intermédialité et dispositifs de savoirs dans les éditions illustrées des romans d’Émile Zola, Aditi Khasa, University of Western Ontario (Canada)

●       Représentation des instruments de musique dans les arts de la seconde moitié du 19e siècle : inventions et progrès techniques au service d’une démocratisation de la musique, Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS

12h45-14h : Déjeuner

14h-16h : Session 5a : Sciences préhistoriques

Président : Olivier Lumbroso, Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS

●       Dynamique du naturalisme zolien, Fanny Drouot, Université Bourgogne Europe

●       Uses of Prehistory : From Popularisation to Myth and Science-Fiction, Bill Marshall, University of Stirling (Royaume-Uni)

●       Zola, Mirbeau et Dreyfus face aux hommes des cavernes, Aude Campmas, University of Southampton (Royaume-Uni)

14h-16h : Session 5b : Histoire et philosophie de la science 

Présidente : Aurélie Barjonet, Université de Lille, ALITHILA 

●       Sciences, lettres et histoires : œuvre intellectuelle, action publique et correspondance dans l’idée de progrès du XIXe siècle, Marie Dupond, Association François Guizot (CTHS/École des Chartes)

●       Émile Zola et la rationalité, Marc Thierry, Éducation nationale

●       La lutte interne de Lazare Chanteau : Schopenhauer contre la science ? Roderick Cooke, Villanova University (États-Unis) 

●       Médiation transculturelle des discours physiologiques : Bichat, Schopenhauer, Ribot, Helmholz, Marey, Proust, Larry Duffy, University of Kent (Royaume-Uni)

16h-16h15 : Pause

 16h15-17h15 : Session 6a : Figures de médecins

Présidente : Émilie Bauduin, Université du Québec à Montréal (Canada)

●       « Le langage intérieur » de Georges Saint-Paul, Michael Rosenfeld, ITEM-CNRS & Université catholique de Louvain (Belgique)

●       James Hinton, the surgeon who prompts reconsideration of Zola’s commitment to science, Sophie Maddison, University of Warwick (Royaume-Uni)

16h15-17h15 : Session 6b: Sciences et post-naturalisme

Présidente : Céline Grenaud-Tostain, Université d'Évry-Val d'Essonne, ITEM-CNRS/ENS

●       Technophilie/technophobie dans Paris (1898) et Travail (1901), Shoshana-Rose Marzel, Zefat Academic College (Israël)

●       La science dans les récit brefs ou l’expérimentation du naturalisme, Samira Fattouhy, Université de Montpellier Paul-Valéry

17h15-17h30 : Pause

17h30-18h30 : Conférence plénière 4

La « gestique » du roman : une clé de lecture de la représentation technologique en régime naturaliste, Olivier Lumbroso, Université Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS

Président : Nicholas White, University of Cambridge (Royaume-Uni)            

20h, dîner du colloque à Paris,

Offert par l’IP Paris aux participants, présidents de session et invités

 —

Samedi 24 janvier 

Excursion à Médan : Maison Zola-Musée Dreyfus (avec participation)

Départ depuis Paris prévu à 13h 

Colloque gratuit, ouvert à toutes et à tous, mais les inscriptions sont obligatoires auprès de Cécile Aubé: 

cecile.aube@polytechnique.edu et/ou sur https://sciencezola2026.sciencesconf.org/

Institutions organisatrices

Centre d'Étude sur Zola et le naturalisme (ITEM CNRS/ENS-PSL)

Émile Zola Society (Londres)

École Polytechnique

Partenaires & sponsors

Institut Polytechnique de Paris

Société Littéraire des Amis d’Émile Zola (SLAEZ)

Bibliothèque de École Polytechnique

— 

Comité d’organisation

Olivier Bertrand, École polytechnique, IP Paris & CY Cergy Paris Université

Susan Harrow, University of Bristol & Émile Zola Society

Olivier Lumbroso, Université de la Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS

Jean-Sébastien Macke, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS

Chantal Morel, Émile Zola Society

Isabelle Schaffner, École polytechnique, IP Paris, LinX & ITEM-CNRS/ENS

 —

Comité scientifique

Marie Dupond, Association François Guizot

Elizabeth Emery, Montclair State University, États-Unis

Céline Grenaud-Tostain, Université d'Évry-Val d'Essonne, ITEM-CNRS/ENS

Emmylou Haffner, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS

Susan Harrow, University of Bristol & Émile Zola Society, Royaume-Uni

Olivier Lumbroso, Université de la Sorbonne Nouvelle, DILTEC & ITEM-CNRS/ENS

Muriel Louâpre, Université Paris-Cité & CERILAC

Jean-Sébastien Macke, Institut des Textes et Manuscrits Modernes, CNRS/ENS

Chantal Morel, Émile Zola Society, Royaume-Uni

Isabelle Schaffner, École polytechnique, IP Paris, LinX & ITEM-CNRS/ENS

Jacques Noiray, Sorbonne Université

Alain Pagès, Université de la Sorbonne Nouvelle, CRP19 & ITEM-CNRS/ENS

Nicholas White, University of Cambridge, Royaume-Uni

Assistance administrative et logistique

Cécile Aubé, Centre international de langue et culture françaises, IP Paris

Photographie d'illustration : Le Palais de l'Éléctricité photographié depuis la tour Eiffel par Émile Zola (Exposition Universelle, 1900)

©Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, fonds Zola, diffusion GrandPalaisRmn Photo