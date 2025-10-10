Dire l'intime : inavouable et ineffable dans les écrits à la première personne de Montaigne à Chateaubriand (Paris Sorbonne)

Programme

Mercredi 5 novembre 2025

13h30 accueil des participants

14h00-15h00 Ouverture

Mot de bienvenue de Christine Noille (Sorbonne Université), directrice du CELLF

Mot de bienvenue des organisatrices

Véronique Montémont (Université de Lorraine), « L’aveu et la confession : une approche lexicographique »

15h30-16h30 Montaigne et l’intime

Présidence de séance : Nadine Kuperty-Tsur

Dominique Brancher (Université de Yale, États-Unis), « ‘‘Moulant sur moy cette figure’’: Montaigne artisan de soi-même »

Alexandre Tarrête (Sorbonne Université), « Montaigne face au défi de la parrêsia »

16h30-17h30 Le tournant intimiste (XVIe-XVIIe siècles)

Présidence de séance : Dominique Brancher

Philip Knee (Université de Laval), « Accéder à l’intime : l’épreuve de l’altérité »

Nadine Kuperty-Tsur (Université de Tel-Aviv), « Le tournant intimiste dans les Mémoires d’Ancien Régime »

—

Jeudi 6 novembre 2025



9h00 - 10h30 L’intime au miroir du Grand Siècle

Présidence de séance : François Raviez

Agnès Cousson (Université Grenoble Alpes), « Comment dire l'intime de la douleur ? Olivier Lefèvre d’Ormesson face à la mort de son fils »

Adrien Mangili (FNS/Université de Toulouse Jean Jaurès), « Un passé inavouable. Rhétorique présentiste dans la correspondance spirituelle de La Sablière avec l’abbé Rancé »

Eric Tourrette (Université Lyon 3), « La Rochefoucauld au miroir »

11h00- 12h00 Saint-Simon et l’intime

Présidence de séance : Agnès Cousson

Marc Hersant (Université Sorbonne Nouvelle), « L’intime chez Saint-Simon »

François Raviez (Université d’Artois), « Saint-Simon en sa correspondance : une intimité épistolaire ? »

14h00 - 15h00 Rousseau intus et in cute

Présidence de séance : Philip Knee

Christophe Martin (Sorbonne Université), « L’histoire la plus secrète de mon âme » : l’identité narrative et l’impératif du "tout dire" chez Rousseau »

Christine Hammann-Décoppet (Université de Haute-Alsace / CNRS : CELLF) : « Inavouable et indicible dans Les Rêveries du promeneur solitaire »

15h00-16h00 Lumières et ombres de l’intime

Présidence de séance : Christophe Martin

Muriel Wilmet-Duveau (Université Sorbonne Nouvelle), « Pathos et écriture blanche chez Voltaire »

Antonia Zagamé (Université de Poitiers), « La parole au lecteur : Diderot interprète de la vie de Sénèque dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron »

16h30-18h00 L’intime et le sexe

Présidence de séance : Huguette Krief

Françoise Le Borgne (Université Clermont Auvergne), « Haine des “puristes” et revendication de l’aveu dans Monsieur Nicolas de Rétif de la Bretonne »

Raphaëlle Brin (ENS Lyon), « Écrire la violence sexuelle : Rousseau, Roland, Casanova, Rétif »

David Papotto (Université de Lorraine), « La sexualité sous les mots. Le non-dire dans les autobiographies de Rétif et Casanova »

—

Vendredi 7 novembre 2025

9h00-10h00 Correspondances et réticences

Présidence de séance : Rotraud von Kulessa

Matthieu Mensch (Université de Strasbourg), « Les secrets d’une princesse, l’intimité scandaleuse de Marie-Joséphine de Savoie, comtesse de Provence (1753-1810) »

Marilina Gianico (Université de Lorraine), « L’intimité d’un monstre : injonctions et interdits dans les lettres de Marie-Anne-Geneviève Auspurgher, dite “la Charpillon” »

10h30-12h00 Correspondances et confidences

Présidence de séance : Françoise Leborgne

Rotraud von Kulessa (Université d’Augsbourg), « La correspondance entre Giustiniana Wynne (1737-1791) et Elisabetta Contarini Mosconi (1752-1807) : confidences entre mise en scène et authenticité »

Huguette Krief (Aix-Marseille Université), « Pratique de la transparence des cœurs et réticences intimes, l’inavouable dans la correspondance de la romancière Sophie Cottin, disciple de Rousseau (1789- 1806) »

Marianne Charrier-Vozel (Université de Rennes), « Amour-propre et amour de soi : dire l’inavouable selon Jacques Laforgue lecteur de Jean-Jacques Rousseau »

14h00-15h30 Les Mémoires et l’intime

Présidence de séance : Jean-Marie Roulin

Cyril Frances (Université Jean Moulin Lyon 3), « ''Ce ne sont que de pauvres aveux, et souvenirs de bêtises'' : présence et insignifiance de l’intime dans les Mémoires du Prince de Ligne »

Emmanuelle Tabet (CNRS / ENS), « L’indicible et l’ineffable dans les Mémoires d’outre-tombe »

Sébastien Baudoin (CPGE Paris), « Les manuscrits des Mémoires de ma vie ou la mosaïque de l’incertain »

16h00-17h00 Penser l’indicible

Présidence de séance : Emmanuelle Tabet

Anthony Cretin (Université de Neuchâtel), « Les moments de l’indicible : pensée et écriture de soi chez Maine de Biran »

Nafouki Najeh (Université de Monatir), « La page blanche et l’écriture diariste chez Maurice de Guérin ».