Dire l'intime : inavouable et ineffable dans les écrits à la première personne de Montaigne à Chateaubriand (Paris Sorbonne)
Programme
Mercredi 5 novembre 2025
13h30 accueil des participants
14h00-15h00 Ouverture
Mot de bienvenue de Christine Noille (Sorbonne Université), directrice du CELLF
Mot de bienvenue des organisatrices
Véronique Montémont (Université de Lorraine), « L’aveu et la confession : une approche lexicographique »
15h30-16h30 Montaigne et l’intime
Présidence de séance : Nadine Kuperty-Tsur
Dominique Brancher (Université de Yale, États-Unis), « ‘‘Moulant sur moy cette figure’’: Montaigne artisan de soi-même »
Alexandre Tarrête (Sorbonne Université), « Montaigne face au défi de la parrêsia »
16h30-17h30 Le tournant intimiste (XVIe-XVIIe siècles)
Présidence de séance : Dominique Brancher
Philip Knee (Université de Laval), « Accéder à l’intime : l’épreuve de l’altérité »
Nadine Kuperty-Tsur (Université de Tel-Aviv), « Le tournant intimiste dans les Mémoires d’Ancien Régime »
—
Jeudi 6 novembre 2025
9h00 - 10h30 L’intime au miroir du Grand Siècle
Présidence de séance : François Raviez
Agnès Cousson (Université Grenoble Alpes), « Comment dire l'intime de la douleur ? Olivier Lefèvre d’Ormesson face à la mort de son fils »
Adrien Mangili (FNS/Université de Toulouse Jean Jaurès), « Un passé inavouable. Rhétorique présentiste dans la correspondance spirituelle de La Sablière avec l’abbé Rancé »
Eric Tourrette (Université Lyon 3), « La Rochefoucauld au miroir »
11h00- 12h00 Saint-Simon et l’intime
Présidence de séance : Agnès Cousson
Marc Hersant (Université Sorbonne Nouvelle), « L’intime chez Saint-Simon »
François Raviez (Université d’Artois), « Saint-Simon en sa correspondance : une intimité épistolaire ? »
14h00 - 15h00 Rousseau intus et in cute
Présidence de séance : Philip Knee
Christophe Martin (Sorbonne Université), « L’histoire la plus secrète de mon âme » : l’identité narrative et l’impératif du "tout dire" chez Rousseau »
Christine Hammann-Décoppet (Université de Haute-Alsace / CNRS : CELLF) : « Inavouable et indicible dans Les Rêveries du promeneur solitaire »
15h00-16h00 Lumières et ombres de l’intime
Présidence de séance : Christophe Martin
Muriel Wilmet-Duveau (Université Sorbonne Nouvelle), « Pathos et écriture blanche chez Voltaire »
Antonia Zagamé (Université de Poitiers), « La parole au lecteur : Diderot interprète de la vie de Sénèque dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron »
16h30-18h00 L’intime et le sexe
Présidence de séance : Huguette Krief
Françoise Le Borgne (Université Clermont Auvergne), « Haine des “puristes” et revendication de l’aveu dans Monsieur Nicolas de Rétif de la Bretonne »
Raphaëlle Brin (ENS Lyon), « Écrire la violence sexuelle : Rousseau, Roland, Casanova, Rétif »
David Papotto (Université de Lorraine), « La sexualité sous les mots. Le non-dire dans les autobiographies de Rétif et Casanova »
—
Vendredi 7 novembre 2025
9h00-10h00 Correspondances et réticences
Présidence de séance : Rotraud von Kulessa
Matthieu Mensch (Université de Strasbourg), « Les secrets d’une princesse, l’intimité scandaleuse de Marie-Joséphine de Savoie, comtesse de Provence (1753-1810) »
Marilina Gianico (Université de Lorraine), « L’intimité d’un monstre : injonctions et interdits dans les lettres de Marie-Anne-Geneviève Auspurgher, dite “la Charpillon” »
10h30-12h00 Correspondances et confidences
Présidence de séance : Françoise Leborgne
Rotraud von Kulessa (Université d’Augsbourg), « La correspondance entre Giustiniana Wynne (1737-1791) et Elisabetta Contarini Mosconi (1752-1807) : confidences entre mise en scène et authenticité »
Huguette Krief (Aix-Marseille Université), « Pratique de la transparence des cœurs et réticences intimes, l’inavouable dans la correspondance de la romancière Sophie Cottin, disciple de Rousseau (1789- 1806) »
Marianne Charrier-Vozel (Université de Rennes), « Amour-propre et amour de soi : dire l’inavouable selon Jacques Laforgue lecteur de Jean-Jacques Rousseau »
14h00-15h30 Les Mémoires et l’intime
Présidence de séance : Jean-Marie Roulin
Cyril Frances (Université Jean Moulin Lyon 3), « ''Ce ne sont que de pauvres aveux, et souvenirs de bêtises'' : présence et insignifiance de l’intime dans les Mémoires du Prince de Ligne »
Emmanuelle Tabet (CNRS / ENS), « L’indicible et l’ineffable dans les Mémoires d’outre-tombe »
Sébastien Baudoin (CPGE Paris), « Les manuscrits des Mémoires de ma vie ou la mosaïque de l’incertain »
16h00-17h00 Penser l’indicible
Présidence de séance : Emmanuelle Tabet
Anthony Cretin (Université de Neuchâtel), « Les moments de l’indicible : pensée et écriture de soi chez Maine de Biran »
Nafouki Najeh (Université de Monatir), « La page blanche et l’écriture diariste chez Maurice de Guérin ».