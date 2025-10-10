Rencontre avec l'écrivain Tanguy Viel (Lausanne)

TANGUY VIEL : L’ÉCRITURE VIVANTE

Dans le cadre du Festival Écotopiales, rencontre avec l’auteur, scénariste et essayiste

Samedi 1er novembre, 14h00 – 15h30

Grand Auditoire du MCBA à Plateforme 10 (Lausanne)

Participation gratuite

Comment concilier l’écriture avec l’exigence du vivant ? Comment faire de la plume l’instrument d’un rapport plus authentique au monde ?

La critique considère généralement l’œuvre de l’écrivain, scénariste et essayiste, Tanguy Viel (César du meilleur scénario original 2023) comme fortement rattachée à des enjeux littéraires cantonnés à la réflexion contemporaine sur l’esthétique du récit. Au travers du dévoiement du roman policier ou du travail sur les voix de l’incertitude, les spécialistes ont souvent réduit cette oeuvre à ses filiations, historiques (Beckett, Pinget, Blanchot), ou plus actuelles (Echenoz, Ravey, Mauvignier, Laurent…), dans une forte résonance éditoriale (la grande famille des éditions de Minuit).

Mais cette œuvre offre plus à lire et à entendre ! En particulier depuis que Viel propose des incursions hors du roman (Icebergs, Vivarium, Travelling). Débarrassée de son scénario, l’écriture de Viel se présente en recherche de son lien direct au réel.

À des échelles comme celle de la phrase ou de certains motifs, dans Vivarium par exemple – la ville, l’animal, le temps qu’il fait, la mer, le livre – une autre perspective sur son écriture se fait jour, que nous allons explorer dans cette rencontre pour les Écotopiales: comment concilier l’écriture avec le vivant, comment faire de celle-ci l’instrument d’un écosystème permettant au·à la lecteur·trice d’être vraiment au monde ?

Modération : Dr. Gaspard Turin (UNIGE)

Participation gratuite mais places limitées : inscription (fortement) conseillée sur : https://wp.unil.ch/ecotopiales/tanguy-viel-lecriture-vivante/