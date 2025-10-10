Festival Écotopiales (Lausanne)

Le Festival des imaginaires écologiques

31 octobre - 1 novembre 2025

Organisé par l'Université de Lausanne

Écotopiales : le premier festival de recherche-création de l’Unil sur les imaginaires écologiques !

Conférences scientifiques, rencontres d’artistes, ateliers de création…

Pour sa deuxième édition, les Écotopiales, premier festival de recherche-création à l’UNIL, explore les multiples relations que nous entretenons avec le vivant, au travers des récits et des imaginaires. Car « vivant » ne désigne pas des êtres ou des phénomènes qui nous seraient extérieurs. Nous sommes, en tout temps, traversées et traversés par du vivant. Les images, les récits et les arts participent dès lors de cette « vie à travers nous » – pour citer le philosophe Baptiste Morizot. Ils façonnent notre conception de notre place au monde et colore nos relations aux autres êtres avec lesquels nous cohabitons.

Interroger la fonction des arts dans la compréhension du rôle que nous jouons vis-à-vis des plantes, des animaux non-humains ou d’autrui, équivaut à chercher de nouvelles manières d’éprouver ce qui nous traverse, d’étendre notre sensibilité et de déplacer nos seuils d’attention. C’est aussi peut-être un moyen de refonder une communauté véritablement terrestre.

Recherche et création à l’honneur

Tout au long du festival, chercheuses et chercheurs nous initient à leur compréhension du vivant, suivant leurs pratiques et leurs disciplines : l’histoire, la littérature, le théâtre, la philosophie, les arts plastiques et graphiques, mais aussi le droit, la biologie, la psychologie ou l’économie. Et comme les récits de demain se pensent et se créent ensemble, aux événements scientifiques s’entremêlent des ateliers collectifs dédiés aux divers arts : l’écriture de fiction, la poésie, le cinéma, l’artivisme, la bande dessinée, le jeu de rôle, la dramaturgie, etc. Toute une partie du programme est aussi spécialement conçue pour le jeune public, avec notamment un spectacle de contes, un atelier de calligrammes, une fresque participative…

Chacune des deux journées du festival est divisée en trois parties, et se déroulent en un lieu spécifique Le vendredi 31 octobre aura lieu entièrement sur le campus de l’UNIL, et le samedi 1er novembre en ville de Lausanne. Les matinées mettent à l’honneur la recherche scientifique. Les après-midi sont consacrés aux ateliers de création collaborative.

Une grande soirée festive conclut chaque journée par un grand événement spécial, mêlant les arts et les sciences. Nous avons cette année le plaisir de recevoir le biologiste Olivier Hamant à la Grange UNIL, le 31 octobre et le dramaturge Camille de Toledo au Théâtre de Vidy, le 1er novembre.

Un festival pour tous les publics

La deuxième édition des Écotopiales accueille cette année plus de 25 événements tout public, rassemblant plus de 60 artistes, chercheuses et chercheurs, actifs et actives dans 7 des grandes formes de création artistiques et issu.es de toutes les facultés de l’UNIL.

Découvrez le programme complet, les invité.e.s et les conférences scientifiques, les ateliers de création, les rencontre d’artistes, et inscrivez-vous à nos événements (gratuits et tout public) sur : www.ecotopiales.ch