Alexis Lager, Le songe des esprits libres : Camus-Orwell (1945)

Victime d’une rechute de tuberculose, Albert Camus est au repos dans un village enneigé lorsqu’il apprend le décès de George Orwell. Il se souvient que cinq ans plus tôt, dans un Paris à peine libéré, ils avaient pris rendez-vous.

Correspondant de guerre, l’auteur de 1984 était alors entré en contact avec la petite équipe de Libertés, un journal trotskiste situé dans le même immeuble que Combat, celui de Camus. Les deux hommes se rencontrent au café des Deux Magots. Une discussion à bâtons rompus s’engage sur la guerre d’Espagne, la justice, l’épuration, l’avenir de l’Europe, la décolonisation, la littérature et la politique, la nature et l’histoire…

C’est l’histoire de ce livre. En mêlant habilement fiction et biographie, Alexis Lager signe ici un portrait des deux écrivains les plus emblématiques d’un après-guerre en pleine révolution.

Secrétaire de la Société des Études camusiennes, Alexis Lager effectue depuis de nombreuses années des recherches sur Camus et ses contemporains. Il a co-dirigé le volume Camus et la poésie (Presses Universitaires de Rennes, 2022) et publié avec Rémi Larue Albert Camus et la nature contre l’histoire (Le Passager Clandestin, 2024).