Jonathan Barkate, La Fabrique de l'événement. L'écriture de l'histoire dans les œuvres de Joseph Kessel, André Malraux et Romain Gary

Chez Kessel, Malraux et Gary, l’écriture est un processus dynamique à évaluer dans le temps car l’instantanéité de l’événement y est dépassée deux fois : tous trois s’attachent d’abord à déprendre leurs récits de l’actualité, puis ils se livrent à un travail de récriture au moment de les rééditer ou de les intégrer à un ensemble plus vaste (recueils de nouvelles, de reportages ou cycle mémorial). Écrire revient donc à mettre l’histoire en mots, à la mettre en scène, à la remettre sur le métier, voire à la mettre sous verre quand certains passages récrits corrigent les faits pour livrer des versions officielles. Entrer ainsi dans l’atelier des écrivains permet d’envisager la dimension artisanale de leur écriture et invite à comprendre comment cette fabrique de l’événement construit le sens de l’histoire en conciliant le temps court de la saisie sur le vif et le temps long de la récriture. Ni artificielle ni industrielle, cette fabrication implique des opérations historiographiques et scripturaires qui rendent compte d’un événement autant qu’elles en (re)construisent le sens.

Jonathan Barkate, agrégé de lettres modernes et docteur en littérature française, est membre associé du laboratoire LISAA (EA 4120). Ses recherches portent sur l’écriture de l’histoire dans les œuvres factuelles et fictionnelles, sur les rapports entre histoire et mémoire et sur l’étude génétique des textes. Il enseigne actuellement au Lycée français de Barcelone.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

