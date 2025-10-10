Camille Chamois, Thomas Detcheverry (dir.), Deleuze aujourd'hui

« Un jour, peut-être, le siècle sera deleuzien », déclarait Michel Foucault en 1970. Cent ans après la naissance de Gilles Deleuze, et trente ans après sa mort, cette prophétie s’est-elle réalisée ? En partie tributaire de l’actualité politique des années 1960, la pensée deleuzienne est désormais mobilisée aussi bien par des penseurs progressistes que par certains courants néoréactionnaires. Quels usages pouvons-nous en faire, aujourd’hui ?

Les contributions réunies dans cet ouvrage illustrent comment l’œuvre de Deleuze permet de penser les défis propres au xxie siècle – de la gouvernance algorithmique à la crise écologique. Elles font jouer, librement mais rigoureusement, la pensée deleuzienne au sein de domaines jusqu’à présent inédits, comme la sociologie, la cosmologie ou la pédagogie.

Introduction, par Camille Chamois

Les sens de l’usage, par Thomas Detcheverry

Les sociétés de contrôle et le cerveau : modalités contemporaines de l’assujettissement psychologique, par Marion Farge

Politiser le désir au temps des désastres, par Viviana Lipuma

Les plis de l’être. Deleuze lecteur de Foucault, par Camille Chamois

Deleuze et la philosophie de l’éducation : néo-pragmatisme et pédagogie critique ?, par Thomas Detcheverry

Enquête à propos du devenir-deleuzien de la cosmologie contemporaine, par Camilla Zani

Penser la Terre est un événement. Deleuze et l’anthropocène, par Alyne Costa et Ádamo da Veiga