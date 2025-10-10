Elena Koroleva, Jean-Louis Podvin (dir.), Images d'Isis en France et en Italie (XIVe-XVIe s.)

Le culte d’Isis est introduit en Campanie, puis à Rome, dès le IIe siècle avant J.-C., et c’est à partir de l’Italie qu’il se propage ensuite en Gaule. Un siècle et demi après l’interdiction officielle du polythéisme par Théodose, la fermeture du temple d’Isis à Philae par Justinien, vers 535 de notre ère, marque la disparition du culte dans le monde méditerranéen, mais la mémoire d’Isis et des divinités de sa « famille » – parmi lesquelles on compte notamment Osiris, Sarapis et Harpocrate, mais aussi Anubis, Apis et Bubastis – perdure au fil des siècles et est constamment renouvelée jusqu’à l’époque moderne.

Si des recherches ont déjà été menées sur la réception de la figure d’Isis et de sa gens, les réécritures de leur légende aux derniers siècles du Moyen Âge et à la Renaissance n’ont jamais bénéficié d’une étude spécifique.

Fruit d’une journée d’études tenue à Boulogne-sur-Mer en octobre 2023, ce numéro spécial croise les approches de l’histoire des textes et de l’histoire de l’art, examinant aussi bien la réception des traditions gréco-latines que la création de mythologies nouvelles autour de la figure d’Isis et des divinités du cercle isiaque, en France et en Italie. Dans quelle mesure les différentes adaptations et traductions restent-elles fidèles à leurs sources en ce qui concerne l’histoire d’Isis ? Quelle(s) image(s) des divinités isiaques véhiculent-elles ? Quelle influence ont-elles eue sur la production littéraire et artistique de la période ?

—

Sommaire

Isis, de l’Antiquité à la Renaissance

Jean-Louis Podvin

Reconfigurations du mythe d’Isis en France

Transfigurations poétiques d’Isis dans la littérature française médiévale

Prunelle Deleville

Décrire et représenter Isis (XIVe-XVe siècle)

Elena Koroleva

Isis occultée ? Éclipses et métamorphoses d’une déesse dans un corpus ovidien imprimé des XVe et XVIe siècles

Céline Bohnert

Sur et autour du De Isis et d’Osiris de Plutarque à la Renaissance

Olivier Guerrier

L’Isis italienne : réécritures et réinventions

De la génisse à la queue du paon à la déesse guerrière : Io-Isis dans l’adaptation italienne des Métamorphoses par Giovanni Bonsignori

Elena Koroleva

Isis et le cercle isiaque dans les Antiquitates d’Annius de Viterbe

Lorenzo Paoli

Traduire (et trahir) le mythe d’Isis dans la Renaissance italienne

Cecilia Sideri