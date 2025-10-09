Regards de femmes de sciences, lettres et arts sur les océans (XVIIIe-XXe s.). Hommage à Anita Conti (Champs-sur-Marne)
Journée d'étude accompagnée du vernissage de l'exposition « Anita Conti : de l'Atlantique aux mers froides, photographier le monde maritime » à 12h15
et de la représentation théâtrale « Imbrisable énergie, portrait de Virginie Hériot » par Sophie Bourel à 16h30
Programme :
Session 1 : Dans le sillage d’Anita Conti
Présidente de session : Alice LEROY (Université Gustave Eiffel)
9h30-10h10
Introduction de la journée et présentation d’Anita Conti , « une nouvelle éthique du savoir » par Ambre-Aurélie CORDET (Université Gustave Eiffel)
10h10-10h50
Entretien avec Laurent GIRAULT-CONTI : transmettre la mémoire d’Anita Conti
Pause café (10h50-11h20)
Session 2 : Femmes à la proue de l’étude du monde maritime
Présidente de session : Juliette AZOULAI (Université Gustave Eiffel)
11h20-11h40
Caroline FIESCHI (Université Paris-Sorbonne) : « British Algae (1843-1853) : Anna Atkins à la croisée de nouveaux champs de recherche et d’expérimentation »
11h40-12h00
Blandine COLAS (Université Gustave Eiffel) : « Le rivage comme laboratoire : retours sur l’étude des crabes violonistes de Jocelyn Crane »
12h00-12h15 | Temps d’échange
12h15-12h30
Vernissage de l’exposition « Anita Conti : de l’Atlantique aux mers froides, photographier le monde maritime »
Pause déjeuner (12h30-14h00)
Session 3 : La voie/x singulière d’Anita Conti
Présidente de session : Frédérique LARRARTE (Université Gustave Eiffel)
14h00-14h30
Gilles CHATRY (Ifremer) : « Anita Conti, héroïne de la Mer. Écrivaine, photographe, océanographe »
14h30-15h
Lecture de textes choisis d’Anita Conti par Laurent GIRAULT-CONTI
Pause café (14h55-15h10)
Session 4 : Lorsque les femmes (d)écrivent le monde maritime
Présidente de session : Claire DELAHAYE (Université Gustave Eiffel)
15h10-15h30
Véronique LÉONARD-ROQUES (Université de Bretagne Occidentale) : « Observer, sentir, admirer : l’appétence nouvelle pour le monde marin dans quelques récits viatiques au féminin français et britanniques (1788-1854) »
15h30-15h50
Marie MOSSÉ (Université Paris Cité) : « “Petite femme au grand courage” : archéologie(s) d’une figure invisibilisée de la Cinquième Expédition de Thulé (1921-1924) »
Pause café (16h05-16h30)
16h30-17h30
Représentation théâtrale : « Imbrisable énergie, portrait de Virginie Hériot » par Sophie BOUREL