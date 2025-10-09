Regards de femmes de sciences, lettres et arts sur les océans (XVIIIe-XXe s.). Hommage à Anita Conti (Champs-sur-Marne)

Journée d'étude accompagnée du vernissage de l'exposition « Anita Conti : de l'Atlantique aux mers froides, photographier le monde maritime » à 12h15

et de la représentation théâtrale « Imbrisable énergie, portrait de Virginie Hériot » par Sophie Bourel à 16h30

Programme :

Session 1 : Dans le sillage d’Anita Conti

Présidente de session : Alice LEROY (Université Gustave Eiffel)

9h30-10h10

Introduction de la journée et présentation d’Anita Conti , « une nouvelle éthique du savoir » par Ambre-Aurélie CORDET (Université Gustave Eiffel)

10h10-10h50

Entretien avec Laurent GIRAULT-CONTI : transmettre la mémoire d’Anita Conti

Pause café (10h50-11h20)

Session 2 : Femmes à la proue de l’étude du monde maritime

Présidente de session : Juliette AZOULAI (Université Gustave Eiffel)

11h20-11h40

Caroline FIESCHI (Université Paris-Sorbonne) : « British Algae (1843-1853) : Anna Atkins à la croisée de nouveaux champs de recherche et d’expérimentation »

11h40-12h00

Blandine COLAS (Université Gustave Eiffel) : « Le rivage comme laboratoire : retours sur l’étude des crabes violonistes de Jocelyn Crane »

12h00-12h15 | Temps d’échange

12h15-12h30

Vernissage de l’exposition « Anita Conti : de l’Atlantique aux mers froides, photographier le monde maritime »

Pause déjeuner (12h30-14h00)

Session 3 : La voie/x singulière d’Anita Conti

Présidente de session : Frédérique LARRARTE (Université Gustave Eiffel)

14h00-14h30

Gilles CHATRY (Ifremer) : « Anita Conti, héroïne de la Mer. Écrivaine, photographe, océanographe »

14h30-15h

Lecture de textes choisis d’Anita Conti par Laurent GIRAULT-CONTI

Pause café (14h55-15h10)

Session 4 : Lorsque les femmes (d)écrivent le monde maritime

Présidente de session : Claire DELAHAYE (Université Gustave Eiffel)

15h10-15h30

Véronique LÉONARD-ROQUES (Université de Bretagne Occidentale) : « Observer, sentir, admirer : l’appétence nouvelle pour le monde marin dans quelques récits viatiques au féminin français et britanniques (1788-1854) »

15h30-15h50

Marie MOSSÉ (Université Paris Cité) : « “Petite femme au grand courage” : archéologie(s) d’une figure invisibilisée de la Cinquième Expédition de Thulé (1921-1924) »

Pause café (16h05-16h30)

16h30-17h30

Représentation théâtrale : « Imbrisable énergie, portrait de Virginie Hériot » par Sophie BOUREL