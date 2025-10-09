Usages du passé. Expériences minoritaires en actes dans les Amériques (Sorbonne nouvelle)
Usages du passé : expériences minoritaires en actes dans les Amériques
Uses of the Past: Minority Experiences in Action in the Americas
Usos del pasado: experiencias minoritarias en actos en las Américas
Depuis le début du 21ème siècle, les Amériques connaissent un moment mémoriel particulièrement investi par les groupes dont l’histoire a été invisibilisée. Ils portent, dans l’espace public, contestations, demandes de reconnaissance, voire de réparation. Ce colloque interdisciplinaire engage une réflexion sur les usages du passé, dans les pratiques culturelles comme dans la littérature, lorsqu’ils sont mobilisés par des membres de minorités ethnoraciales, qu’il s’agisse de contester une histoire nationale, de chercher à s’y inclure ou d’écrire une histoire de la minorité.
Colloque international organisé par
Olivier Maheo, IHTP - UMR Université Paris 8/CNRS & Sorbonne Nouvelle - CREW
Dorothée Delacroix, Université Sorbonne Nouvelle - IHEAL/CREDA (UMR 7227 CNRS/USN 7227, UMR IRD 280), Institut Universitaire de France
Ce colloque est porté par l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP), le Centre de recherche et de documentation sur les Amériques (CREDA), avec le soutien de l’Université Paris 8, de l’Université Sorbonne Nouvelle, de l’Institut des Amériques (IDA) et de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL).
—
JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Salle du conseil, Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris
9H00-9H30 accueil
9H30 -10H30 – Conférence inaugurale
· Ian Rocksborouhg-Smith, University of the Fraser Valley (Canada)
Revisiting « Black Public History in Chicago » in an Age of Authoritarianism and Oligarchy
10H30 – 12H Panel 1 : Formes des usages minoritaires du passé
Modération, Lawrence Aje, Université de la Réunion - DIRE
· Leon Blanchaert, EHESS - Mondes Américains
Juifs de toutes les époques entre les pages de magazines noirs radicaux au tournant des années 1920
· Julia Carvalho Bandeira, Université Paris 8 - CRESPPA
The Landless Workers' Movement (MST) Castanheiras Mortas monument in Eldorado dos Carajás
· Flora Baudry, Université Paris Cité - URMIS
Danser la Conquête : performances rituelles et appropriations locales du passé dans les Andes péruviennes
14H Panel 2 : Expériences minoritaires depuis les musées
Modération, Fabien Van Geert, Université Sorbonne Nouvelle - CERLIS
· Andréa Cristina Delaplace, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - HICSA & Université Laval - IPAC
La muséologie sociale au Brésil : perspectives historiques et pratiques muséales
· Melaine Harnay, Avignon Université - ICTT & Sorbonne Nouvelle - CREW
Par-delà l'idéalisation de la plantation touristique : commémoration et valorisation de l'histoire des populations noires et afrodescendantes de River Road, en Louisiane.
· Alba Ferrándiz Gaudens, University of East Anglia - Sainsbury Research Unit
Cuestionando la narrativa dominante estadounidense en el Museo de Guam
15H50 - 17H45 Panel 3 : Activisme mémoriel et relations à la majorité
Modération, Olivier Maheo, Institut d’histoire du temps présent (IHTP, UMR CNRS/Université Paris 8)
· Maud Delevaux, UMIFRE 17 - USR 3337 América Latina
Centenaire de Victoria Santa Cruz et vitalité mémorielle afro-péruvienne
· Noémi Fablet, Université Rennes 2 - ERIMIT
Des usages du passé à contre-courant de l’instrumentalisation libérale du massacre des bananeraies (Ciénaga, Colombie, 1928) : repérer les voix de secteurs minoritaires (1928-1938)
· Shu Wan, University of Buffalo
Aside from Pan-Ethnicity: Justice of Citizens Alliance and the Use of the Past in Asian American Activism
· David W. Dangerfield, University of South Carolina - Salkehatchie
Performing Whiteness in Gray: Free Men of Color, the Confederate Military, and Race in the South Carolina Lowcountry
Vendredi 21 novembre 2025, 9h00-13h00.
Auditorium de l’Humathèque, Campus Condorcet, 10 cour des Humanités, 93300 Aubervilliers, (Métro Front Populaire, Ligne 12)
9H Accueil, (entrée de l’Auditorium de l’Humathèque)
9H30 – 10H15 Panel 4 : Relations à l’histoire
Modération, Romy Sánchez, CNRS - EHESS / Mondes Américains – CRALMI
· Marcandria Peraut, Université d'Oxford - Maison française d'Oxford
La (re)commémoration des figures héroïques féminines en Corse et aux Antilles (XVIIIe-XXIe siècle)
· Mérile Mbang Mba Aki, Nantes Université - CRINI
Song for Palmares : survivance de la résistance afro-brésilienne chez l'écrivaine afro-américaine Gayl Jones
10H15 11H15 Panel 5 : Réécrire l’histoire et forger de nouveaux concepts
Modération : Michelle Zancarini-Fournel , université Claude Bernard-Lyon1 - LARHRA
· Julien Le Hoangan, EHESS - Cermes3
Christèle Dedebant, EHESS et journaliste
Fils et filles de « popote » : réhabiliter la mémoire des déportés annamites en Guyane.
· Dandara Do Espirito Santo, Northwestern University (Chicago)
Quilombo and the Making of Black Brazilian Political Thought: Marxism and Feminism in Perspective
11H40 12H40 Conférence conclusive
· Gilles Delâtre, lycée Gerville-Réache - Guadeloupe
Michelle Zancarini-Fournel, Université Claude Bernard Lyon1 - LARHRA
Espaces et témoignages mémoriaux du massacre d’État de mai 1967 en Guadeloupe
Discussion générale et perspectives
Comité d’organisation
Olivier Maheo, IHTP - UMR Université Paris 8/CNRS & Sorbonne Nouvelle - CREW
Dorothée Delacroix, Université Sorbonne Nouvelle - IHEAL/CREDA (UMR 7227 CNRS/USN 7227, UMR IRD 280) ; Institut Universitaire de France
Comité scientifique
Alvar De la Llosa, Professeur des universités, Langues et Civilisations Étrangères – Lyon 2
Símele Soares Rodrigues, Maîtresse de conférence, LARHRA, Lyon 3 Jean Moulin
Paola Domingo, Maîtresse de conférences IRIEC - Montpellier 3- Paul Valéry,
Lawrence Aje, Maître de conférences, DIRE, Université de la réunion,
Pauline Peretz, IHTP, Université Paris 8 – CNRS ; Institut Universitaire de France
Jean-Paul Zuniga, Directeur d'études EHESS, Centre de recherches historiques
Rogerio Rosa, Professeur : Teoria e Metodologia da História, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Anne Stefani, Professeure, CAS- Université de Toulouse 2, Jean Jaurès
Ian Rocksborough-Smith, Professor, University of the Fraser Valley, Canada
Lionel Larré, Professeur des universités, CLIMAS – Bordeaux Montaigne
Camille Riverti, chargée de recherche, CREDA-CNRS
Romy Sanchez, Chargée de recherche, IRHIS – CNRS
Evelyne Ribert, Chargée de recherche, LAP – EHESS
Gabrielle Adjerad, Maîtresse de conférences, CHCSC – UVSQ
Baptiste Bonnefoy, Maître de conférences, Université de Paris Nanterre
Nadia Marzouk, Chargée de recherche, CERI-Sciences Po