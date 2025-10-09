La littérature, Vanity Fair ?

22-24 octobre 2025

Colloque international

Université Rennes 2

Campus Villejean - Amphi T1

Mercredi 22 octobre

13h30 > Mot d’introduction d’Edwige Fusaro (VP Relations internationales), d’Esther Pinon (directrice adjointe du CELLAM) et des organisatrices

Panel 1. Des (vaines) prétentions de la littérature

Modération : Anne Teulade (Université Paris-Est Créteil)

14h00 > « Exercices de style : les vertus du littéraire dans l’écriture des médecins de l’époque moderne ». Ariane Bayle (Université Jean Moulin Lyon 3)

14h20 > « D’autres formes de vie que la mienne : que peut la littérature pour les droits de la nature ? ». Judith Sarfati Lanter (Sorbonne Université)

14h40 > « Quand Le Jour du Seigneur est un mercredi soir : chroniques d’un spectateur de La Grande Librairie ». Jean-Marc Baud (FNRS/Université de Namur)

15h00 > Discussion et pause

16h00 > Rencontre avec Raphaëlle Guidée autour de son ouvrage La Ville d’après. Detroit, une enquête narrative organisée par Gaëlle Debeaux et Rafael Picart

16h50 > « Vanithèse : perspectives doctorales ». Table ronde des doctorants et doctorantes du CELLAM animée par Jaïlys Duault, avec Marie Kergoat, Marine Massenzio de Haro, Cécile Tarjot et Nicolas Thierry

Jeudi 23 octobre

Panel 2. De la vanité des émotions littéraires

Modération : Charline Pluvinet (Université Rennes 2)

09h00 > « “Toi à coup sûr, tu vas faire de la désolation et moi de la consolation”. La littérature du care selon George Sand : piège ou vertu ? ». Cécile Gauthier (Université de Reims Champagne-Ardenne)

09h20 > « La littérature, fruit d’un “égoïsme utilisable pour autrui” (Wilde, Proust) ». Yves Landerouin (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

09h40 > « Vertus et vanités de l’empathie littéraire : anatomie d’un lieu commun de la théorie et de la critique éthique ». Aline Lebel (Université de Strasbourg)

10h00 > Discussion et pause

Panel 3. Vanités genrées, vanité des genres

Modération : Charline Pluvinet (Université Rennes 2)

10h50 > « Un être vain peut-il écrire ? Des autrices face aux discours misogynes de leur temps (époque moderne) ». Anne Debrosse (Université de Poitiers)

11h10 > « La mode du roman au XIXe siècle. Pour une lecture vaine ». Jérémy Naïm (Université de Picardie Jules Verne)

11h30 > « Les vertus improbables d’un corpus vain : les romans roses des années 1930 ». Hélène Baty-Delalande (Université Rennes 2)

11h50 > Discussion

Panel 4. De la vanité de l’écriture littéraire

Modération : Gaëlle Debeaux (Université Rennes 2)

14h00 > « De la vanité dans Le Dossier M de Grégoire Bouillier et Bleuets de Maggie Nelson ». Clélie Millner (Institut Catholique de Paris)

14h20 > « De la vanité à la préservation de l’instant dans l’écriture : Anna de Noailles et Marcel Proust ». Kirsten von Hagen (Université de Giessen)

14h40 > Pause et discussion

16h00 > « Les voix collectives d’Une chic fille d’Inculte : futilité du sujet, vertu de la création ? ». Aurélie Adler (Université de Picardie Jules Verne) et Charline Pluvinet (Université Rennes 2)

16h40 > « Vivre dans une fiction : vanité du quotidien face à la littérature et vice-versa. Lecture éprouvée en habitant et en chercheur de Boulevard de Yougoslavie ». Benjamin Roux (Université Rennes 2, EUR CAPS)

17h00 > Discussion

Vendredi 24 octobre

Panel 5. Vaines résistances littéraires ?

Modération : Audrey Giboux (Université Rennes 2)

09h00 > « Vanités et vertus de l’ultraviolence : pour une heuristique de la représentation ? ». Zoé Schweitzer (Université Jean Monnet Saint-Étienne)

09h20 > « Un cas de réception falsifiée : l’écriture politique de George Orwell ». Frédérik Detue (Université Côte d’Azur)

09h40 > « De Marina Tsvetaïeva à Sofia Goubaïdoulina, intertextualité, hommage et résistance à la censure : vertu ou vanité ? ». Rebecca Rouge Lesgoirres (Université Rennes 2)

10h00 > Discussion et pause



Panel 6. Vanités des lectures (critiques)

Modération : Dominique Vaugeois (Université Rennes 2)

10h50 > « Les ânes lecteurs (Brant, Érasme) ». Anne-Laure Metzger (Université Bordeaux Montaigne)

11h10 > « Lectures postcoloniales de la fiction : faire de vanité vertu ? ». Yolaine Parisot (Université Paris-Est Créteil)

11h30 > Entretien enregistré avec Perrine Tripier (Les Guerres précieuses, 2023 ; Conque, 2024) organisé par Audrey Giboux

Modération : Judith Rohman (Université Rennes 2)

14h20 > « L’opéra au XXIe siècle, un art en quête de légitimité ». Aude Ameille (Université de Lille)

14h40 > « L’efficacité de la notion critique d’épopée en question, depuis Étiemble jusqu’au début du XXIe siècle ». Tristan Mauffrey (Sorbonne Nouvelle)

15h00 > Discussion, clôture du colloque et collation

16h00 > Visite de l’exposition « Boîtes à livres » au Cabinet du livre d’artiste (Bibliothèque universitaire). Commissariat : Charline Pluvinet

Organisation

Gaëlle Debeaux, Audrey Giboux, Charline Pluvinet (Université Rennes 2), Anne Teulade (Université Paris-Est Créteil)

Marylène Mouiche, Laurence Bouvet-Lévêque (Cellule Recherche UFR ALC, Université Rennes 2)