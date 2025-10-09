L'une et l'autre : séance 2 - Joy Sorman (Grenoble)

Le temps d’une après-midi, le cycle de rencontres L'Une et l'autre invite un·e écrivain·e à parler d’un·e autre créateur·ice. Cette deuxième séance est consacrée à Joy Sorman, qui évoquera ce qui la relie à Maylis de Kerangal, une autre figure majeure du contemporain, elle aussi membre du collectif Inculte.

À mi-chemin de la lecture et de l’entretien, cette rencontre sera l’occasion de revenir sur le projet de Seyvoz, écrit à quatre mains, où les deux autrices exhument l’histoire d’un village englouti par la construction d’un barrage hydro-électrique.

Autrice publiée chez Flammarion et Gallimard, Joy Sorman ne cesse de travailler sur les liens entre littérature et savoir (Sciences de la vie) ou explore les possibilités de dire les figures animales (La peau de l'ours). Depuis Gros œuvre, ses livres s’intéressent aux manières d'habiter des lieux en marge et aux stratégies singulières qui déjouent les logiques d'aménagement de l'espace. Avec À la folie et Le Témoin, l’écrivaine explore des espaces sociaux et fermés, l'hôpital psychiatrique et le tribunal, pour saisir à partir d'observations et d'entretiens, les rituels sociaux et les dispositifs de ségrégation ou de tri social.

Cette séance, organisée et animée par Maud Lecacheur et Laurent Demanze, aura lieu le jeudi 23 octobre de 17h à 19h en salle Jacques Cartier (campus Saint Martin d'Hères), avec possibilité de suivre la rencontre à distance. Elle accompagne la semaine de résidence de Joy Sorman à l’université Grenoble Alpes, invitée pour l’atelier d’écriture créative du Master de Lettres. Elle sera suivie d’une journée d’étude autour de l’œuvre de Joy Sorman, le vendredi 24 octobre (en savoir plus).

(Illustr. : ©Marion Fayolle)