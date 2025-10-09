La Fleur des histoires de Jean Mansel, un trésor de clergie (Boulogne-sur-Mer)

Ce colloque international autour de La Fleur des histoires de Jean Mansel coorganisé par Elena Koroleva (ULCO) et Prunelle Deleville (Université de Genève) constitue la première manifestation scientifique consacrée à cette œuvre majeure du XVe siècle, encore largement méconnue et peu étudiée.

Mercredi 22 octobre 2025

12h45 Accueil

13h00 Introduction

13h15 Conférence inaugurale

Jean Devaux (Université Littoral Côte d’Opale), « La culture historique bourguignonne et la chronique des âges du monde »

14h00 Discussion

14h15 Pause

Session 1

14h30 Elena Koroleva (Université Littoral Côte d’Opale), « Anténor, Énée, Brutus : les maleureux Troiens et leur rôle fondateur dans la Fleur des histoires de Jean Mansel »

15h00 Stefano Benenati (Scuola Normale Superiore di Pisa), « Pour les sources de la Fleur des Histoires : les manuscrits de la famille f de l’Alexandre en prose »

15h30 Antoine Brix (Université de Namur), « Aux sources de l’histoire universelle dans la Fleur de Jean Mansel : L’héritage de Vincent de Beauvais »

16h00 Discussion

16h15 Pause

Session 2

16h45 Valeria Russo (Università Ca’ Foscari di Venezia / Université de Fribourg), « Inventer, sauver, admonester : Virgile dans les textes français et leurs sources médiévales »

17h15 Véronique Winand (Université de Liège), « “C’est fini… Ça va peut-être finir !” Les apostilles de la Fleur des histoires au fil de la tradition manuscrite, entre instabilité compositionnelle et indécision auctoriale »

17h45 Discussion

18h00 Clôture de la journée

Jeudi 23 octobre 2025

Session 1

9h00 Prunelle Deleville (Université de Genève), « De la jointure naît le fruit : esthétique et éthique de l’agencement dans les Exemples moraux »

9h30 Priscilla Mourgues (Université Bordeaux Montaigne), « Des exempla aux ‘examples’ : étude structurelle et narrative du Dialogue de saint Grégoire dans la Fleur des histoires »

10h00 Discussion

10h15 Pause

Session 2

10h30 Elisabetta Barale (Université de Turin), « Les miracles de la Vierge de Jean Mansel : une mise en perspective comparative »

11h00 Thibaut Radomme (Université Jean Monnet Saint-Étienne), « La vie de sainte Claire d’Assise dans la Fleur des histoires de Jean Mansel »

11h30 Discussion

11h45 Déjeuner

Session 3

13h15 Françoise Laurent (Université Clermont Auvergne), « Les récits hagiographiques dans la Fleur des histoires : les enjeux du classement des figures saintes »

13h45 Patrick Brouchier (Aix-Marseille Université), « Le bestiaire sacré dans les Vies de saints (de sainte Félicité à saint Maur) »

14h15 Discussion

14h30 Pause

Session 4

14h45 Valérie Naudet (Aix-Marseille Université), « La parole dans une chronique historique – La Fleur des histoires de Jean Mansel (de Valentinien à Philippe Ier) »

15h15 Catherine Emerson (Université de Galway), « L’esthétique et l’éthique de la violence dans les récits de croisade de la Fleur des histoires et ses illustrations »

15h45 Discussion

16h00 Pause

16h15 Atelier de travail du projet éditorial La Fleur des histoires

Vendredi 24 octobre 2025

Session 1

9h00 Anne Dubois (Université catholique de Louvain), « Illustrer la Fleur des histoires à Bruges au XVe siècle »

9h30 Wout De Cock (Université de Gand), « Mastery and Legacy : Unraveling the Interrelations Between the Master of Thérouanne and Simon Marmion »

10h00 Discussion

10h15 Pause

Session 2

10h45 Léo-Paul Tison (Université de Lille), « La carte et la fabrique de l’histoire. L’exemple de la Fleur des Histoires de Jean Mansel »

11h15 Michiel Verweij (KBR), « “La noblesse des edefices de Romme du temps que elle fut en sa fleur” »

11h45 Discussion et clôture