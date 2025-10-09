Agenda
Événements & colloques
La Fleur des histoires de Jean Mansel, un trésor de clergie (Boulogne-sur-Mer)

Publié le par Marc Escola (Source : Elena Koroleva)

Ce colloque international autour de La Fleur des histoires de Jean Mansel coorganisé par Elena Koroleva (ULCO) et Prunelle Deleville (Université de Genève) constitue la première manifestation scientifique consacrée à cette œuvre majeure du XVe siècle, encore largement méconnue et peu étudiée. 

Mercredi 22 octobre 2025

12h45 Accueil

13h00 Introduction

 13h15 Conférence inaugurale

Jean Devaux (Université Littoral Côte d’Opale), « La culture historique bourguignonne et la chronique des âges du monde »

14h00 Discussion

14h15 Pause

Session 1

14h30 Elena Koroleva (Université Littoral Côte d’Opale), « Anténor, Énée, Brutus : les maleureux Troiens et leur rôle fondateur dans la Fleur des histoires de Jean Mansel »

15h00 Stefano Benenati (Scuola Normale Superiore di Pisa), « Pour les sources de la Fleur des Histoires : les manuscrits de la famille f de l’Alexandre en prose »

15h30 Antoine Brix (Université de Namur), « Aux sources de l’histoire universelle dans la Fleur de Jean Mansel : L’héritage de Vincent de Beauvais »

16h00 Discussion

16h15 Pause

Session 2

16h45 Valeria Russo (Università Ca’ Foscari di Venezia / Université de Fribourg), « Inventer, sauver, admonester : Virgile dans les textes français et leurs sources médiévales »

17h15 Véronique Winand (Université de Liège), « “C’est fini… Ça va peut-être finir !” Les apostilles de la Fleur des histoires au fil de la tradition manuscrite, entre instabilité compositionnelle et indécision auctoriale »

17h45 Discussion

18h00 Clôture de la journée

 

Jeudi 23 octobre 2025

Session 1

9h00 Prunelle Deleville (Université de Genève), « De la jointure naît le fruit : esthétique et éthique de l’agencement dans les Exemples moraux »

9h30 Priscilla Mourgues (Université Bordeaux Montaigne), « Des exempla aux ‘examples’ : étude structurelle et narrative du Dialogue de saint Grégoire dans la Fleur des histoires »

10h00 Discussion

10h15 Pause

Session 2

10h30 Elisabetta Barale (Université de Turin), « Les miracles de la Vierge de Jean Mansel : une mise en perspective comparative »

11h00 Thibaut Radomme (Université Jean Monnet Saint-Étienne), « La vie de sainte Claire d’Assise dans la Fleur des histoires de Jean Mansel »

11h30 Discussion

11h45 Déjeuner

Session 3

13h15 Françoise Laurent (Université Clermont Auvergne), « Les récits hagiographiques dans la Fleur des histoires : les enjeux du classement des figures saintes »

13h45 Patrick Brouchier (Aix-Marseille Université), « Le bestiaire sacré dans les Vies de saints (de sainte Félicité à saint Maur) »

14h15 Discussion

14h30 Pause

Session 4

14h45 Valérie Naudet (Aix-Marseille Université), « La parole dans une chronique historique – La Fleur des histoires de Jean Mansel (de Valentinien à Philippe Ier) »

15h15 Catherine Emerson (Université de Galway), « L’esthétique et l’éthique de la violence dans les récits de croisade de la Fleur des histoires et ses illustrations »

15h45 Discussion

16h00 Pause

 16h15 Atelier de travail du projet éditorial La Fleur des histoires

 

Vendredi 24 octobre 2025

Session 1

9h00 Anne Dubois (Université catholique de Louvain), « Illustrer la Fleur des histoires à Bruges au XVe siècle »

9h30 Wout De Cock (Université de Gand), « Mastery and Legacy : Unraveling the Interrelations Between the Master of Thérouanne and Simon Marmion »

10h00 Discussion

10h15 Pause

Session 2

10h45 Léo-Paul Tison (Université de Lille), « La carte et la fabrique de l’histoire. L’exemple de la Fleur des Histoires de Jean Mansel »

11h15 Michiel Verweij (KBR), « “La noblesse des edefices de Romme du temps que elle fut en sa fleur” »

11h45 Discussion et clôture