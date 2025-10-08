"En dehors de la vie commune" (Balzac). Séance introductive du séminaire Balzac du GIRB avec Grégoire Tavernier (univ. Paris Cité & en ligne)
Publié le par Léo Mesguich (Source : Kathia Huynh)
Le vendredi 17 octobre 2025 se tiendra de 14h à 17h la séane introductive du séminaire Balzac du GIRB, dont le thème est pour 2025-2026 :
"En dehors de la vie commune"
Asocialités balzaciennes
La première séance sera assurée par Grégoire Tavernier. Il proposera une communication intitulée :
"Une société d'asociaux ?
Banalisation des asocialités dans La Comédie humaine
La séance aura lieu à la bibliothèque Jacques Seebacher (Université Paris Cité, 5 rue Thomas Mann, 75013, Paris 13e, bâtiment A, 2e étage).
Un lien Zoom est également disponible pour suivre la séance à distance (à venir).