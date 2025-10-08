L'Angoisse. De l'expérience existentielle à sa médicalisation (Beyrouth, en ligne)

Colloque international d’humanités médicales

14 novembre 2025

L’angoisse : de l’expérience existentielle à sa médicalisation

9h30-14h30 (heure Beyrouth)

8h30-13h30 (heure Paris)

Comité d’organisation :

Pr. Boutros Ghanem, Université Saint-Joseph de Beyrouth

Pamela Krause, Université Saint-Joseph de Beyrouth

Yvonne Saaybi, Université Saint-Joseph de Beyrouth

Pour assister au colloque via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/81282934002?pwd=HkVSpUSrw0aRZFEE2YcKL4bhoclyDF.1](https://us02web.zoom.us/j/81282934002?pwd=HkVSpUSrw0aRZFEE2YcKL4bhoclyDF.1

Clinique et nosographie de l’angoisse

9h30 – 9h55 Pr. Rami Bou Khalil (Hôtel-Dieu de France) « L'angoisse : une émotion à traiter ou à respecter ? »

10h00 – 10h25 Pr. Roland Gori (Université Aix-Marseille), « La peur : un affect politique ? »

10h25 – 10h50 Franck Le Roux (ENS, CNRS, Université Paris-Cité), « L’angoisse, de la psychiatrie à la psychanalyse : une rectification du normal et du pathologique »

10h50 – 11h15 Dr. Elie Atallah (Hôpital Bellevue), « L’angoisse : représentations et nosographie à travers les âges »

11h15 – 11h25 : Pause et questions

Philosophies de l’angoisse : de la métaphysique à l’épistémologie

11h25 – 11h50 Rindala Al Ayoubi (Université de Tours), « Le vertige métaphysique et ses manifestations : la méditation cartésienne comme approche philosophique des formes de l’angoisse »

11h50 – 12h15 Nicole Hatem (Université Saint-Joseph de Beyrouth), « Angoisse et expérience érotique chez Kierkegaard et Michel Henry »

12h15 – 12h40 Elisa Reato (Université Paris Nanterre), « L’homme est angoisse. Le devenir de l’individu selon Sartre »

12h40 – 13h05 Samuel Buchoul (Université de Cambridge), « Derrida existentiel : le jeu de l’angoisse-sérénité »

13h05 – 13h30 Pr. Jérôme Wakefield (Université de New York), « Anxieties: Old and New, Free and Bound, Normal and Disordered »

13h30 – 13h40 : Pause et questions

Écritures et représentations

13h40 – 14h05 Valentin Debatisse (Université Clermont-Auvergne), « Les frissons de l’angoisse. Comment errer seul dans la nuit de l’existence ? »

14h05 – 14h30 Martin Hervé (Université de Montréal), « Contre ‘les sentiments connus et classés’ : opacité émotionnelle, dépossession épistémologique et vertige de l’angoisse chez Nathalie Sarraute »