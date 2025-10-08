Kévin Petroni

La Corse, conservatoire de la modernité. Une histoire littéraire (XIXe-XXe siècle)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Méditerranées », n° 27, 2025.

Dans la littérature française et insulaire des XIXe et XXe siècles, la Corse fut représentée comme un conservatoire. Elle fut aussi l’objet de réappropriations réactionnaires instrumentalisant ce conservatoire en un thème tantôt antifrançais, tantôt contre-révolutionnaire, tantôt antirépublicain.

