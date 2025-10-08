Marie Perrin-Daubard

Barbarie et création chez Victor Hugo. Penser et écrire le progrès

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 145, série « Hugo » n° 5, 2025.

Ce livre analyse comment Victor Hugo, durant l’exil, remet en question l’idéologie de la civilisation et réévalue le rôle de la violence et du mythe barbare en Histoire et en Art ; sa prose explore les modalités d’une poétique qui donne corps au progrès, greffé sur le passé et ses particularismes.

Existe également en version reliée - EAN 9782406185871 - au prix de 108 euros