Xénocorps & Alteridentité dans les pratiques contemporaines / cyborgs, hybrides, mutant.es : instabilité, auto(in)détermination et transitions post-corporelles (Centre Wallonie-Bruxelles, Paris)

Ellis Laurens vous convie au colloque indisciplinaire “Xénocorps et alteridentité dans les pratiques contemporaines - cyborgs, hybrides, mutant.es : instabilité, auto-indétermination et transitions post-corporelles”, les 16 et 17 octobre 2025 au Centre Wallonie-Bruxelles | Paris.

Le corps a toujours été l’un des sujets centraux des considérations humaines, tant dans le champ des représentations artistiques que des questionnements philosophiques, scientifiques et sociopolitiques. De plus, les avancées en sciences médicales et dans les nouvelles technologies conduisent à interroger l’émergence d’un nouveau concept, le xénocorps, établissant la transformabilité du corps et son incarnation à travers divers plans du réel (corps numériques, biotechnologies, identités virtuelles etc). Certain..es estiment que le modèle humain expérimente une phase de mutation à l’échelle de l’espèce (cf Homo Numericus, Daniel Cohen), une phase de profonds changements qui modifient les caractéristiques de ce que l’on appelle “l’humain”, une phase dans laquelle l’intervention se fait possible, accessible et, à certains égards, souhaitable. Le corps deviendrait une matière malléable, ajustable, personnalisable. Des bodmods aux prothèses médicales, des hormones de synthèse aux implants biotechnologiques, de la chirurgie à la manipulation génétique, sa plasticité s’exprime à la limite entre les questions de santé et de bien-être, de réappropriation individuelle et de lutte collective, de quête de soi et d’exploration de l’autre. L’hybridité semble alors esquisser les contours d’un nouvel état de l’être, tant métaphoriquement que d’un point de vue matérialiste.

On y explorera des thématiques comme la transformabilité du corps, les identités queer, l'art cyborg, les liens entre genre et technologie, l'hydroféminisme, la fiction spéculative, l'autoexpérimentation ou encore l'hybridation interespèces.

On y croisera des monstres angéliques, des mutantx non-binaires, des sirènes transgenres, des centaures biotech, des extrahumain.es, des alter egos artificiels, des cyborgs transespèces et autres hybrides contemporainxs...

Programme : https://drive.google.com/file/d/1j8-YemMD5fJUJaDPwlUBfQge_oPXDkNh/view?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaeuW1CKtKBs5fxQRjbamtrrENYrapOFmM7WslOE3zSTdSOHhYIMDpz0QsDizA_aem_G52UN8a7jNEh8fLG_f_LxA

avec Ariane Fleury ; Arvida Byström ; Cindy Coutant ; Ellis Laurens ; Gral ; Jens Hauser ; Maja Smrekar ; Manel de Aguas ; Mara Magda Maftéi ; Marie-Laure Delaporte ; Marion Laval-Jeantet ; Miguel Almiron ; Pierre Niedergang ; Queenie F Charles ; Samuel Marin Belfond ; Samy Lagrange.

Le 16 octobre de 14h à 18h30 et le 17 octobre de 10h à 18h

Centre Wallonie-Bruxelles | Paris

127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

(pas besoin d’inscription ou de réservation)