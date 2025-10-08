Colloque international « Boccace. Modèles et héritage culturel d’un classique (1375-2025) » (univ. de Lille)

« Boccace. Modèles et héritage culturel d’un classique (1375-2025) »

15-17 octobre 2025

A l'occasion des 650 ans de la mort de Boccace, le CECILLE de l'Université de Lille organise le colloque international « Boccace. Modèles et héritage culturel d’un classique (1375-2025) », avec le soutien de la Faculté des Langues, cultures et sociétés (Université de Lille), de l'Istituto italiano di Cultura Parigi, de la Région Hauts-de-France, des laboratoires « Configurations littéraires » (Université de Strasbourg) et « Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes » (Université de Caen Normandie), de l'Université de Lille et de l'Université franco-italienne (Label UFI). Le projet a obtenu le "patrocinio" de l'American Boccaccio Association, du Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila, du Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria (Unical), de l'Ente nazionale Giovanni Boccaccio et de l'Università degli Studi dell’Aquila.

Les personnes désirant suivre le colloque à distance doivent s’inscrire auprès de : samuele.autorino@univ-lille.fr, anne.robin@univ-lille.fr, raffaella.zanni@univ-lille.fr