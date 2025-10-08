Brenton Hobart et Véronique Montagne (dir.), Le Discours sur la peste. Autorités, expériences, expérimentations sous l’Ancien Régime
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)
Collectif
Le Discours sur la peste. Autorités, expériences, expérimentations sous l’Ancien Régime
Sous la direction de Brenton Hobart et Véronique Montagne
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 684, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne » n° 125, 2025.
Revenue sur le devant de la scène à la faveur d’épidémies récentes, la peste est une pathologie qui a marqué l’Histoire. Les épisodes de peste ont suscité une intense production écrite entre le Moyen Âge et le XVIe siècle. Il s'agit d'explorer les nuances de ces discours.
Existe également en version reliée - EAN 9782406187202 - au prix de 93 euros