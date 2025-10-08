Brenton Hobart et Véronique Montagne (dir.), Le Discours sur la peste. Autorités, expériences, expérimentations sous l’Ancien Régime

Collectif

Le Discours sur la peste. Autorités, expériences, expérimentations sous l’Ancien Régime

Sous la direction de Brenton Hobart et Véronique Montagne

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 684, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne » n° 125, 2025.

Revenue sur le devant de la scène à la faveur d’épidémies récentes, la peste est une pathologie qui a marqué l’Histoire. Les épisodes de peste ont suscité une intense production écrite entre le Moyen Âge et le XVIe siècle. Il s'agit d'explorer les nuances de ces discours.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406187202 - au prix de 93 euros