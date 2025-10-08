Rossella Saetta Cottone (dir.), Clémence Ramnoux, entre mythes et philosophie. Dumézil, Freud, Bachelard, avec des Inédits de Clémence Ramnoux

Préface de Monique Dixsaut (Université Paris I Panthéon-Sorbonne).

Philosophe, spécialiste des mythes, Clémence RAMNOUX (1905-1997) a récemment fait l’objet d’un regain d’intérêt : ses œuvres ont été rééditées, ses archives redécouvertes et léguées à la bibliothèque de l’École normale supérieure.

Admise rue d’Ulm en 1927 dans la première promotion à accueillir des femmes, Ramnoux fut aussi la première femme à être invitée à l’Institute for Advanced Study de Princeton sur la recommandation du célèbre philologue Harold Cherniss. Elle y acheva la rédaction de sa thèse sur Héraclite, qui demeure une étude de référence. Arrivée à la philosophie archaïque au terme d’un parcours très original (l’étude comparée des mythes nordiques sous la direction de Georges Dumézil, l’expérience d’une psychanalyse didactique, et la fréquentation assidue de Gaston Bachelard qui nourrit son intérêt pour la rêverie poétique), elle voulut percer le secret du passage des mythes cosmogoniques aux premières ontologies présocratiques en se fondant sur l’analyse sémantique. Elle envisagea ainsi l’évolution entre mythes et philosophie comme la transformation d’une pensée structurée par généalogies en une pensée polaire.

Passionnée de langue et de culture anglaises, gaulliste convaincue, elle partit enseigner à l’université d’Alger en pleine guerre d’Indépendance, puis contribua à la création du département de philosophie de l’université de Nanterre en compagnie de Paul Ricœur. Ce volume multidisciplinaire rend compte de la vie et de l’œuvre complexes de cette pionnière des humanités injustement oubliée.

Avec les contributions de : Prudence AUDIÉ (Sorbonne Université/Stuttgart), Guy BASSET, Aldo BRANCACCI (Rome III), Luc BRISSON (CNRS-Centre Jean Pépin), Victor COLLARD (CESSP-EHESS), Yves COURRIER (Montréal), Paul LIONNET (Institut Catholique de Paris), Luan REBOREDO (Rio de Janeiro), Nuria SCAPIN (Saint Andrews, Royaume-Uni), Massimo STELLA (Ca’ Foscari Venise).

Rossella SAETTA COTTONE est directrice de recherche au CNRS (Centre Léon Robin-Sorbonne Université). Aux Belles Lettres/Encre marine, elle a publié Soleil et connaissance. Empédocle avant Platon (2023), ainsi que les Œuvres complètes de C. Ramnoux (avec A. Marcinkowski, 2 vol., 2020).

Sommaire

Préface, par Monique DIXSAUT

Avertissement, par Rosella SAETTA COTTONE

Introduction. Clémence Ramnoux : entre les disciplines, à même l'évènement, par Rosella SAETTA COTTONE

I. La formation, les maîtres à penser, l'enseignement

Clémence Ramnoux et Pierre Bourdieu : deux générations de normaliens philosophes découvrant la sociologie en Algérie (1958-1960), par Victor COLLARD

La parole qui danse avec les étoiles : avec Gaston Bachelard vers une phénoménologie de l'imaginaire héraclitéen, par Nuria SCAPIN

L'enseignement de Clémence Ramnoux à Nanterre (1965-1975): un témoignage et un hommage, par Yves COURRIER et alii

II. Penser avec les mythes

La question de l'interprétation des mythes, par Luc BRISSON

L'archaïsme en philosophie avec Clémence Ramnoux, par Aldo BRANCACCI

Clémence Ramnoux lectrice de Nietzsche : le choix d'Empédocle, par Prudence AUDIÉ

Clémence Ramnoux lit le Roi Lear de Shakespeare : un guide pour les études comparatives, par Massimo STELLA

III. Interventions publiques, articles et textes inédits de Clémence Ramnoux, édités par Luan REBOREDO

Trois conférences radiophoniques :

Mythologie du couple (France Culture, 1966)

Le mythe de Narcisse (France Culture, 1968)

Poétique de l'arbre (Antenne 2, 1976)

Psychanalyse et religion (conférence organisée dans le cadre de l'aumônerie de l'université de Nanterre, 1967)

Ontologie et poésie (Revue de métaphysique et de morale, 1970)

Mythologique du temps présent (Esprit, 1971)

Le roman collectif des enfants Brontë (texte présenté à Cerisy-la-Salle, 1977)

« Bachelard à sa table d’écriture » (Revue internationale de philosophie, 1984)

Bibliographie des travaux de Clémence Ramnoux, par Guy BASSET et Rosella SAETTA COTTONE

Œuvres (livres et articles)

Comptes rendus rédigés par Clémence Ramnoux

Interventions dans des colloques et séminaires

Interventions non publiées

Émissions radiophoniques

Sur Clémence Ramnoux

Comptes rendus de ses travaux

Études, notices, hommages

Archives et autres documents

Références bibliographiques

Remerciements