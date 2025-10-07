Littérature, vie familiale, vie politique (Séminaire XVII-XVIII, Mont Saint-Aignan)
Après avoir consacré deux années à un cycle "Regards croisés sur le baroque et le rococo" (coord. Floriane Daguisé et Tony Gheeraert), le collège XVII-XVIII du CÉRÉdI propose de déplacer les réflexions de son séminaire sur les rapports entre Littérature, vie familiale et vie politique (XVIIe-XVIIIe siècles). Ces perspectives s’inscrivent tout particulièrement dans les priorités du thème 3 du CÉRÉdI, Écrire la vie, écrire l’histoire, et ambitionnent de poursuivre un dialogue aussi bien pluriséculaire que pluridisciplinaire (littérature, histoire, droit, histoire des idées).
Si les historiens de la vie privée ont depuis longtemps investi les rapports entre vie familiale et vie politique, en diachronie longue, les littéraires ont depuis peu investi ce champ. Ils ont pu démontrer que les dynamiques entre vie privée et vie publique éclairent les réseaux de sociabilité littéraire, les actions d’écriture et de publication, mais aussi la poétique propre à certaines pratiques d’écriture, au carrefour des disciplines (Mémoires, correspondances, livres de raison). Dans le sillage de ces travaux, le séminaire XVII-XVIII du CÉRÉdI propose d’engager un dialogue entre spécialistes des XVIIe et XVIIIe siècles, afin d’observer d’une part l’évolution des interactions entre le champs des Belles-Lettres et la vie politique et familiale d’un bout à l’autre de la période moderne, en tenant compte de l’évolution des systèmes politiques, de la cellule familiale et de ses composantes, des mentalités, du rapport à l’individu, etc., et de leurs continuités ; d’autre part la manière dont les genres littéraires, dans toute leur variété, investissent ces interactions, et à quels desseins (poétiques, esthétiques, politiques, moraux, etc.).
Six interventions ont déjà été présentées dans le cadre de ce séminaire en 2024-2025.
PROGRAMME 2025-2026
SÉANCE 1
Jeudi 27 novembre 2025 - 16h-18h
Vincent Denis (Université de Rouen Normandie)
« “Je vis très seul et je m’occupe beaucoup de littérature” : Sade devant les polices de la Révolution »
Laure Depretto (Université d’Orléans)
« Écrire comme ses aïeux : de Jeanne de Chantal à Pauline de Simiane »
SÉANCE 2
Jeudi 5 février 2026 - 15h-17h
Claire Gheeraert-Graffeuille (Université de Rouen Normandie)
« Du manuscrit à l’imprimé : les Short Memorials du Général Fairfax, une affaire de famille ? »
Stéphane Jettot (Sorbonne Université)
Du manuscript à l’imprimé, la publication des répertoires généalogiques de “l’aristocratie anglaise” (long xviiie siècle) »
SÉANCE 3
Mercredi 25 mars 2026 - 16h-18h
Colas Duflo (Université Paris Nanterre)
« Micro-utopies familiales : renoncements à la politique et alterfamilialités »
Laurence Giavarini (Université de Bourgogne Europe)
« Sortir des troubles par la littérature : les écrits d’Anne et d’Honoré Urfé »
SÉANCE 4
Mercredi 6 mai 2026 - 14h-16h30
Olivier Ferret (Université Lumière Lyon 2) et Anne Verjus (ENS de Lyon) « Écrire sa vie, changer sa vie : un corpus lyonnais sous la Révolution »
Pierre Duplatre (Université de Saint-Étienne Jean Monnet)
« Mariage et politique dans les fictions littéraires du xviie siècle »
Conclusions du séminaire (Yohann Deguin et Laurence Macé).