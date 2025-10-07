"Machiavel pontifical ? La genèse de la pensée politique moderne comme sécularisation de la théologie politique pontificale". Quatre conf. de Gaetano Lettieri (EPHE, Paris)

Conférences du Prof. Gaetano Lettieri, Université de Rome (La Sapienza)



Machiavel "pontifical" ? La genèse de la pensée politique moderne comme sécularisation de la théologie politique pontificale.

6, 10, 13 octobre et 3 novembre 2025, 16h-18h,

EPHE Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, Paris, Esc. E, 1et. salle Gaston Paris

6 octobre 2025: Le Prince comme enchiridion pontificis : une "christologie politique" sécularisée et son contexte catholique romain

10 octobre 2025 : Le mascilinum messianique comme centaure papal : une interprétation typologico-politique de la Mandragore

13 octobre 2025 : Le dernier Machiavel et Clément VII en guerre

3 novembre 2025: La genèse du mythe noir de Machiavel, "inspirateur" de Henri VIII et Don Giovanni