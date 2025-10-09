Kerwin Spire, Monsieur Romain Gary : Alias Émile Ajar - Aux bons soins du Mercure de France : 26, rue de Condé, Paris VIe

En 1975, le prix Goncourt est décerné à La vie devant soi d’un certain Émile Ajar. Caché derrière ce pseudonyme, Romain Gary remporte la plus prestigieuse des distinctions littéraires françaises, pour la seconde fois.

L’écrivain est alors un homme de soixante ans qui a vécu mille autres vies — aviateur militaire, diplomate, cinéaste, journaliste —, mais qui étouffe pourtant dans son propre personnage. Comment devenir autre pour être vraiment soi-même ? Comment continuer d’avoir la vie devant soi ?

De sa maison de Majorque au huis clos de son bureau rue du Bac, aidé par quelques complices et par l’amour que lui porte une lectrice passionnée, Romain Gary orchestre sa stratégie pour renaître. Et tente de maîtriser cette supercherie à grande échelle…

Avec ce dernier volet, Kerwin Spire clôt sa trilogie qui brosse, grâce à des archives inédites, un portrait tendre et plein d’humour de Romain Gary au firmament de sa légende.

Lire un extrait…