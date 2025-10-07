Philippe Jaccottet lecteur (univ. Paris Cité)
Colloque international
Philippe Jaccottet lecteur
à l’occasion du centenaire de la naissance du poète
(organisé par Marik Froidefond, Marie Kairidi, Gabriel Meshkinfam et Dominique Rabaté)
—
16 et 17 octobre 2025
Université Paris Cité (CERILAC)
Amphithéâtre Turing, bâtiment Sophie Germain
—
Jeudi 16 octobre
14h00 : Accueil des participants et ouverture du colloque
14h30 - 17h00. « Le travail du poète » — critique littéraire et poétique de Jaccottet
Dominique Rabaté : Philippe Jaccottet, critique sans école
Gabriel Meshkinfam : De la critique comme delicacy
Zoé Perrier : Philippe Jaccottet et la critique d’adhésion
Martin Rueff (sous réserve)
Discussions et pause
Gérard Macé : Les coups de griffe de Philippe Jaccottet
Fabien Vasseur : "Donnez-lui le nom que vous voudrez" : Jaccottet et le signifiant victimaire
Jean-Yves Masson : Jaccottet et Monteverdi : Le dernier livre des Madrigaux
18h30. Discussion avec le compositeur Yves Balmer
19h00. Concert : Yves Balmer, « Fragments soulevés par le vent », par le Quatuor Naka
—
Vendredi 17 octobre
9h00-12h00. « Éclaircies » — Jaccottet lecteur et lectures de Jaccottet
Sébastien Labrusse : Une espèce étrange d'espoir. Philippe Jaccottet avec André Dhôtel
Jean Marc Sourdillon : La poésie face à la mystique, approches de Saint Jean de la Croix par Philippe Jaccottet
Marie Kairidi : De la lecture et de l’amitié : Le cas du récit Truinas
Discussions et pause
Madeleine Brossier : Chercher "s'il est fatal que l'homme lucide s'effondre" : Jaccottet lecteur de Dostoïevski
Caroline Payen : Jaccottet et l'Histoire naturelle de Buffon, éléments d'une poétique naturaliste
Marik Froidefond & Irène Gayraud : « Écoute seulement : l’huis s’est ouvert »
Déjeuner buffet sur place
14h-15h45. « Une voix, presque mienne » — Jaccottet traducteur et traductions de Jaccottet
Table ronde « Regards sur la traduction » : Christine Lombez, Elisabeth Edl, Wolfgang Matz, Thanassis Hatzopoulos, Rafael José Diaz, John Taylor
16h-17h00. « Semaison » — survivances de Jaccottet
Table ronde « témoignage » avec les traducteurs et la participation d’Hervé Ferrage.
17h00. Clôture du colloque.