Philippe Jaccottet lecteur (univ. Paris Cité)

Colloque international

Philippe Jaccottet lecteur

à l’occasion du centenaire de la naissance du poète

(organisé par Marik Froidefond, Marie Kairidi, Gabriel Meshkinfam et Dominique Rabaté)

—

16 et 17 octobre 2025

Université Paris Cité (CERILAC)

Amphithéâtre Turing, bâtiment Sophie Germain

—

Jeudi 16 octobre

14h00 : Accueil des participants et ouverture du colloque

14h30 - 17h00. « Le travail du poète » — critique littéraire et poétique de Jaccottet

Dominique Rabaté : Philippe Jaccottet, critique sans école

Gabriel Meshkinfam : De la critique comme delicacy

Zoé Perrier : Philippe Jaccottet et la critique d’adhésion

Martin Rueff (sous réserve)

Discussions et pause

Gérard Macé : Les coups de griffe de Philippe Jaccottet

Fabien Vasseur : "Donnez-lui le nom que vous voudrez" : Jaccottet et le signifiant victimaire

Jean-Yves Masson : Jaccottet et Monteverdi : Le dernier livre des Madrigaux

18h30. Discussion avec le compositeur Yves Balmer

19h00. Concert : Yves Balmer, « Fragments soulevés par le vent », par le Quatuor Naka

—

Vendredi 17 octobre

9h00-12h00. « Éclaircies » — Jaccottet lecteur et lectures de Jaccottet

Sébastien Labrusse : Une espèce étrange d'espoir. Philippe Jaccottet avec André Dhôtel

Jean Marc Sourdillon : La poésie face à la mystique, approches de Saint Jean de la Croix par Philippe Jaccottet

Marie Kairidi : De la lecture et de l’amitié : Le cas du récit Truinas

Discussions et pause

Madeleine Brossier : Chercher "s'il est fatal que l'homme lucide s'effondre" : Jaccottet lecteur de Dostoïevski

Caroline Payen : Jaccottet et l'Histoire naturelle de Buffon, éléments d'une poétique naturaliste

Marik Froidefond & Irène Gayraud : « Écoute seulement : l’huis s’est ouvert »

Déjeuner buffet sur place

14h-15h45. « Une voix, presque mienne » — Jaccottet traducteur et traductions de Jaccottet

Table ronde « Regards sur la traduction » : Christine Lombez, Elisabeth Edl, Wolfgang Matz, Thanassis Hatzopoulos, Rafael José Diaz, John Taylor

16h-17h00. « Semaison » — survivances de Jaccottet

Table ronde « témoignage » avec les traducteurs et la participation d’Hervé Ferrage.

17h00. Clôture du colloque.