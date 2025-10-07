Agenda
Événements & colloques
Philippe Jaccottet lecteur (univ. Paris Cité)

Publié le par Léo Mesguich (Source : Gabriel Meshkinfam)

Colloque international 

Philippe Jaccottet lecteur

à l’occasion du centenaire de la naissance du poète

(organisé par Marik Froidefond, Marie Kairidi, Gabriel Meshkinfam et Dominique Rabaté)

16 et 17 octobre 2025

Université Paris Cité (CERILAC)

Amphithéâtre Turing, bâtiment Sophie Germain

Jeudi 16 octobre 

14h00 : Accueil des participants et ouverture du colloque

14h30 - 17h00. « Le travail du poète » — critique littéraire et poétique de Jaccottet

Dominique Rabaté : Philippe Jaccottet, critique sans école 

Gabriel Meshkinfam : De la critique comme delicacy 

Zoé Perrier : Philippe Jaccottet et la critique d’adhésion 

Martin Rueff (sous réserve)

Discussions et pause

Gérard Macé : Les coups de griffe de Philippe Jaccottet 

Fabien Vasseur : "Donnez-lui le nom que vous voudrez" : Jaccottet et le signifiant victimaire 

Jean-Yves Masson : Jaccottet et Monteverdi : Le dernier livre des Madrigaux 

18h30. Discussion avec le compositeur Yves Balmer

19h00. Concert : Yves Balmer, « Fragments soulevés par le vent », par le Quatuor Naka

— 

Vendredi 17 octobre 

9h00-12h00. « Éclaircies » — Jaccottet lecteur et lectures de Jaccottet

Sébastien Labrusse : Une espèce étrange d'espoir. Philippe Jaccottet avec André Dhôtel 

Jean Marc Sourdillon : La poésie face à la mystique, approches de Saint Jean de la Croix par Philippe Jaccottet 

Marie Kairidi : De la lecture et de l’amitié : Le cas du récit Truinas  

Discussions et pause

Madeleine Brossier : Chercher "s'il est fatal que l'homme lucide s'effondre" : Jaccottet lecteur de Dostoïevski

Caroline Payen : Jaccottet et l'Histoire naturelle de Buffon, éléments d'une poétique naturaliste

Marik Froidefond & Irène Gayraud : « Écoute seulement : l’huis s’est ouvert »

Déjeuner buffet sur place

14h-15h45. « Une voix, presque mienne » — Jaccottet traducteur et traductions de Jaccottet

Table ronde « Regards sur la traduction » : Christine Lombez, Elisabeth Edl, Wolfgang Matz, Thanassis Hatzopoulos, Rafael José Diaz, John Taylor  

16h-17h00. « Semaison » — survivances de Jaccottet  

Table ronde « témoignage » avec les traducteurs et la participation d’Hervé Ferrage. 

17h00. Clôture du colloque.