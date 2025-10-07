Fictions libertines et reconnaissance complice (univ. Jean Jaurès, Toulouse)
FICTIONS LIBERTINES ET RECONNAISSANCE COMPLICE
Journée d’étude
Université Toulouse Jean Jaurès, Maison de la Recherche, salle D30
13–14 novembre 2025
Jeudi 13 novembre
13h30 – 13h50 : Accueil et introduction (Adrien Mangili)
13h50 – 14h25 : Olivier Guerrier (UT2J/IUF)
Situation de l’Anagnorisis et de la Reconnaissance dans le premier XVIIe siècle
14h25 – 15h00 : Frédéric Tinguely (Université de Genève)
Hortensius méconnaissable
15h00 – 15h35 : Michèle Rosellini (ENS Lyon)
Le Traité de l'immortalité de l'âme de Théophile de Viau : de la poétisation à la fictionnalisation
15h35 – 16h05 : Pause café
16h05 – 16h40 : Didier Foucault (UT2J)
« Des lecteurs "déniaisés" : les théologiens dévots des années 1620 critiques de Vanini »
16h40 – 17h15 : Ambre Parfait (Université de Tours – CESR)
Complicité libertine et sollicitation des Parlementaires dans le Mascurat de Gabriel Naudé : les strates d’écriture et les degrés de lecture au service de la raison d’État ?
17h15 – 17h50 : Jean-Pierre Cavaillé (EHESS-LISST-CAS)
Le dispositif fictionnel du très scandaleux Courrier dévalisé de Ferrante Pallavicino
Vendredi 14 novembre
9h00 – 9h35 : Isabelle Moreau (ENS Lyon)
Manuscrits trouvés et mystifications éditoriales : Cyrano de Bergerac et Guillaume Lamy
9h35 – 10h10 : Yves Le Pestipon (Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse)
Obscurité, rencontre et connivences dans les « Amours de Psyché et de Cupidon »
10h10 – 10h45 : Florent Libral (UT2J)
Reconnaissance et brouillage d’une écriture “libertine” par les thèmes occultes : le cas du Comte de Gabalis de Montfaucon de Villars (1670)
10h45 – 11h15 : Pause café
11h15 – 11h50 : Adrien Mangili (UT2J/FNS)
Reconnaissance et complicité dans les Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière de Marie-Catherine de Villedieu
11h50 – 12h25 : Sylvia Giocanti (Paris 1 – Panthéon Sorbonne)
La causticité complice de Bayle dans les Pensées diverses sur la comète
12h25 – 12h30 : Conclusion et remerciements