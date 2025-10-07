Fictions libertines et reconnaissance complice (univ. Jean Jaurès, Toulouse)

FICTIONS LIBERTINES ET RECONNAISSANCE COMPLICE

Journée d’étude

Université Toulouse Jean Jaurès, Maison de la Recherche, salle D30

13–14 novembre 2025

Jeudi 13 novembre

13h30 – 13h50 : Accueil et introduction (Adrien Mangili)

13h50 – 14h25 : Olivier Guerrier (UT2J/IUF)

Situation de l’Anagnorisis et de la Reconnaissance dans le premier XVIIe siècle

14h25 – 15h00 : Frédéric Tinguely (Université de Genève)

Hortensius méconnaissable

15h00 – 15h35 : Michèle Rosellini (ENS Lyon)

Le Traité de l'immortalité de l'âme de Théophile de Viau : de la poétisation à la fictionnalisation

15h35 – 16h05 : Pause café

16h05 – 16h40 : Didier Foucault (UT2J)

« Des lecteurs "déniaisés" : les théologiens dévots des années 1620 critiques de Vanini »

16h40 – 17h15 : Ambre Parfait (Université de Tours – CESR)

Complicité libertine et sollicitation des Parlementaires dans le Mascurat de Gabriel Naudé : les strates d’écriture et les degrés de lecture au service de la raison d’État ?

17h15 – 17h50 : Jean-Pierre Cavaillé (EHESS-LISST-CAS)

Le dispositif fictionnel du très scandaleux Courrier dévalisé de Ferrante Pallavicino



Vendredi 14 novembre

9h00 – 9h35 : Isabelle Moreau (ENS Lyon)

Manuscrits trouvés et mystifications éditoriales : Cyrano de Bergerac et Guillaume Lamy

9h35 – 10h10 : Yves Le Pestipon (Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse)

Obscurité, rencontre et connivences dans les « Amours de Psyché et de Cupidon »

10h10 – 10h45 : Florent Libral (UT2J)

Reconnaissance et brouillage d’une écriture “libertine” par les thèmes occultes : le cas du Comte de Gabalis de Montfaucon de Villars (1670)

10h45 – 11h15 : Pause café

11h15 – 11h50 : Adrien Mangili (UT2J/FNS)

Reconnaissance et complicité dans les Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière de Marie-Catherine de Villedieu

11h50 – 12h25 : Sylvia Giocanti (Paris 1 – Panthéon Sorbonne)

La causticité complice de Bayle dans les Pensées diverses sur la comète

12h25 – 12h30 : Conclusion et remerciements