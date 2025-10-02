Azélie Fayolle, Subvertir le male gaze. Littératures pour les deux moitiés du monde

Le male gaze façonne nos imaginaires, sexualise les corps, euphémise la violence et compartimente les savoirs. Partout dans notre littérature, des classiques incontournables aux poètes maudits, de l'antiquité gréco-romaine aux essais contemporains, on retrouve cette banalité du mâle qui naturalise et esthétise la domination masculine. On relit Ovide, Molière, Laclos, Maupassant, Zola et les autres d'un œil neuf. L'hégémonie du male gaze se fissure littéralement et dans tous les sens par les female gaze, feminist gaze, lesbian gaze, animal gaze, child gaze… autant de manières de subvertir le virilisme, de bordéliser, de queeriser, pour ouvrir une pluralité de mondes possibles et de récits d'émancipation.

Azélie Fayolle est chercheuse en littérature. Après un postdoctorat à l’Université Libre de Bruxelles (Philixte), elle rejoint le CNRS (CELLF). Elle travaille sur les littératures et les épistémologies féministes, les théories de la littérature et la façon dont l’idée de nature a contrarié et modelé les émancipations du xixe siècle et leurs textes. Elle anime par ailleurs une chaîne Youtube, Un grain de lettres. Chez Divergences, elle a déjà publié un premier essai, Des femmes et du style. Pour un feminist gaze (2023).