André Hirt, Seuils du silence. Une chronique

Trois frères pris bien malgré eux dans la fureur de la guerre en Russie et en Ukraine lors de la Seconde Guerre Mondiale, une jeune fille ravie à elle-même par la folie lors de l’exode, une très vieille femme presque sans âge regardant au loin comme dans le temps, un tout jeune homme démuni qui arrive plus tard au village…Tous témoignent de ce qu’ils ont vécu, par leur seule présence, sur les seuils du silence. Leurs mots sont étranglés au fond de la gorge, les images qu’ils voient nous demeurent invisibles. Les témoins sont presque sans paroles, comme des victimes déjà oubliées qui risqueraient de disparaître, sans bouger dans d'immenses efforts, si un poème, un tableau ou une simple page ne parvenaient à forcer les portes aux couleurs grises de leur mémoire et briser leurs silences. Alors pourrait-on par chance, en lisant sur les lèvres et en devinant les images qu’ils regardent, témoigner pour les témoins.

Le livre, deuxième pièce d’un triptyque, peut tout à fait être lu indépendamment du précédent texte, Le Voyage avec l’enfant. Un récit, paru aux éditions Les Grands Détroits en 2024.

Né en 1955, agrégé de philosophie et docteur, André Hirt a enseigné la philosophie et publié une trentaine d’ouvrages dans lesquels la poésie et surtout la musique, font office de méthode pour la philosophie. Il a récemment publié aux éditions Kimé Articulations de l’existence (2023) et Portrait du philosophe en grand vivant, Jean-Luc Nancy (2024).