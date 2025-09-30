Isabel Weiss, Le Sens et l'Esprit. L'herméneutique spéculative de Hegel

L’ouvrage se propose d’étudier, dans la philosophie hégélienne, le statut du langage et son rôle dans l’auto-compréhension de l’esprit. Le comprendre est spéculatif en ce qu’il révèle combien l’être est toujours plus que lui-même : c’est le surcroît, non le manque, qui le meut. Si le terme d’“herméneutique” n’est pas prononcé par Hegel, sa pensée est de part en part animée par les médiations dans lesquelles l’esprit parvient à une absolue compréhension de lui-même. À quel sens de l’absolu l’acte de comprendre est-il arrimé ? Pourquoi la médiation infinie du sens est-elle finalement impliquée dans toute compréhension ? L’herméneutique spéculative, selon la formule de l’autrice, a aussi vocation à fonder un élan vers une philosophie du sens réenchantée.

Isabel Weiss est philosophe et poète. Elle travaille sur les formes de la pensée et du langage dans une optique spéculative inspirée par l’idéalisme hégélien. Elle a notamment publié Gadamer (Vrin, 2010) et Apparat (dans Cités, №73, 2018), ainsi que des textes poétiques dans différentes revues. Le recueil Intérieur rouge à la fenêtre est paru en février 2025 aux éditions Milot/poésie.