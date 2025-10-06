Séminaire Dialogue des temps (séance 1) : Médée et Jocaste, toujours à réécrire ? (Rennes et en ligne)

Séminaire Dialogue des temps

Université Rennes 2, laboratoire CELLAM, groupe Mouseion

Pour l'année 2024-2025, le séminaire Dialogue des temps propose un nouveau cycle de conférences sur l’actualité des publications et des projets de recherche liés à l’Antiquité et à ses déploiements postérieurs (plus spécifiquement la Renaissance, mais pas exclusivement).

______

Première séance : Médée et Jocaste : toujours à réécrire ?

Programme

• 14h30-15h30 > Blandine Cuny-Le Callet (U. Paris Est-Créteil)

Médée : de la littérature antique à la bande-dessinée

• 15h30-16h15 > Charline Pluvinet (U. Rennes 2)

Médée, notre contemporaine ?

• 16h15-17h15 > Cassandre Martigny (Sorbonne Université)

Devenir Jocaste

____

La séance aura lieu en hybride.

Pour le lien : contacter anne.rolet@univ-rennes2.fr

Lieu : Université de Rennes 2, Campus Villejean, Bât. B, salle B332

____

• Pour consulter l'ensemble du programme de l'année : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/wp-content/uploads/2024/09/programme-dialogue-des-temps-2025_2026.pdf

• Pour consulter les archives du séminaire : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/activites/archives-du-seminaire-dialogue-des-temps-groupe-mouseion/