L’Oiseau Bleu, n° 8 : "Blanche-Neige au-delà du conte : traversée des genres et des cultures"
L’Oiseau Bleu, n° 8 : "Blanche-Neige au-delà du conte : traversée des genres et des cultures"
Sommaire
« Blanche-Neige » variations et nouveaux enjeux. Introduction
Thierry CHARNAY et Bochra CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille
Et Sneewittchen devint Snow White. Le maillage intermédial d’un conte « à l’américaine » (1912-1937)
Anne WATTEL, UR 4028, Textes et Cultures, Université d’ Artois
Conter sans paroles : Blancanieves de Pablo Berger
Bochra CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille
« Blanche-Neige » à la scène aujourd’hui : options dramaturgiques
Christiane CONNAN-PINTADO, Université de Bordeaux, équipe Plurielles , UR 24142, université Bordeaux Montaigne
Les parodies humoristiques de « Blanche-Neige » dans Politiquement correct , Contes à l’envers , Transformations et La compagnie des loups
Thierry CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille
Blanche-Neige des frères Grimm, un conte à la croisée des genres littéraires
Ghislaine CHAGROT, Bibliothèque Nationale de France
La Belle et les nains dans les contes de Mme d’Aulnoy
Marie-Agnès THIRARD, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille
Blanche-Neige, un personnage de science-fiction ?
Nadège LANGBOUR, Labo 3LAM, Université du Mans
Notes de lecture
Blanche-Neige et les figures iconiques de la féminité. Pascale Auraix–Jonchiere, Le cas Blanche-Neige réception d’un conte littéraire. Lecture sociopoétique, Clermont-Ferrand, « Mythographies et sociétés », 2024, 331 p.
Christiane CONNAN-PINTADO, Université de Bordeaux, équipe Plurielles , UR 24142, université Bordeaux Montaigne
La Shoah au prisme des livres de jeunesse. Éléonore Hamaide, La Shoah en mots et en images. De Perec à la littérature de jeunesse, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre,2024, 474 p.
Christiane CONNAN-PINTADO, Université de Bordeaux, équipe Plurielles, UR 24142, université Bordeaux Montaigne
Madame d’Aulnoy, Hyppolite, comte de Douglas, éd. critique de Marie-Agnès Thirard, Classiques Garnier « Bibliothèque du XVIIe siècle », 2024, 282 p.
Thierry CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
Cuentos populaires de Extremadura illustrados. Contes populaires d.Estremadure illustrés. 4 volumes, « El pico de la ciguë à » « Le Bec de la cigogne », Duren, Germany, Shaker Verlag, 2018-2024.
Thierry CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
Marie-Louise Tenèze, Le conte merveilleux. Séminaire de Brest et textes inédits . Édition établie et présentée par Nicole Belmont et Josiane Bru, L’Harmattan, « Anthropologie du Monde occidental », 2024, 268 p.
Thierry CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
Céline Benoit, Livres rêvés – Merveilles de l’écriture et de la lecture dans le conte de fées (1690-1788), Paris, Honoré Champion, 2023, 492 p.
Nadège LANGBOUR, Labo 3LAM, Université du Mans