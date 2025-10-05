L’Oiseau Bleu, n° 8 : "Blanche-Neige au-delà du conte : traversée des genres et des cultures"

Sommaire

« Blanche-Neige » variations et nouveaux enjeux. Introduction

Thierry CHARNAY et Bochra CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille

Et Sneewittchen devint Snow White. Le maillage intermédial d’un conte « à l’américaine » (1912-1937)

Anne WATTEL, UR 4028, Textes et Cultures, Université d’ Artois

Conter sans paroles : Blancanieves de Pablo Berger

Bochra CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille

« Blanche-Neige » à la scène aujourd’hui : options dramaturgiques

Christiane CONNAN-PINTADO, Université de Bordeaux, équipe Plurielles , UR 24142, université Bordeaux Montaigne

Les parodies humoristiques de « Blanche-Neige » dans Politiquement correct , Contes à l’envers , Transformations et La compagnie des loups

Thierry CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille

Blanche-Neige des frères Grimm, un conte à la croisée des genres littéraires

Ghislaine CHAGROT, Bibliothèque Nationale de France

La Belle et les nains dans les contes de Mme d’Aulnoy

Marie-Agnès THIRARD, ULR 1061 ALITHILA Université de Lille

Blanche-Neige, un personnage de science-fiction ?

Nadège LANGBOUR, Labo 3LAM, Université du Mans

Notes de lecture

Blanche-Neige et les figures iconiques de la féminité. Pascale Auraix–Jonchiere, Le cas Blanche-Neige réception d’un conte littéraire. Lecture sociopoétique, Clermont-Ferrand, « Mythographies et sociétés », 2024, 331 p.

Christiane CONNAN-PINTADO, Université de Bordeaux, équipe Plurielles , UR 24142, université Bordeaux Montaigne

La Shoah au prisme des livres de jeunesse. Éléonore Hamaide, La Shoah en mots et en images. De Perec à la littérature de jeunesse, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre,2024, 474 p.

Christiane CONNAN-PINTADO, Université de Bordeaux, équipe Plurielles, UR 24142, université Bordeaux Montaigne

Madame d’Aulnoy, Hyppolite, comte de Douglas, éd. critique de Marie-Agnès Thirard, Classiques Garnier « Bibliothèque du XVIIe siècle », 2024, 282 p.

Thierry CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

Cuentos populaires de Extremadura illustrados. Contes populaires d.Estremadure illustrés. 4 volumes, « El pico de la ciguë à » « Le Bec de la cigogne », Duren, Germany, Shaker Verlag, 2018-2024.

Thierry CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

Marie-Louise Tenèze, Le conte merveilleux. Séminaire de Brest et textes inédits . Édition établie et présentée par Nicole Belmont et Josiane Bru, L’Harmattan, « Anthropologie du Monde occidental », 2024, 268 p.

Thierry CHARNAY, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

Céline Benoit, Livres rêvés – Merveilles de l’écriture et de la lecture dans le conte de fées (1690-1788), Paris, Honoré Champion, 2023, 492 p.

Nadège LANGBOUR, Labo 3LAM, Université du Mans