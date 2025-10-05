Séminaire de Bruno Clément "Théorie du séminaire"

La "théorie du séminaire", dont ce sera la 5e saison, se cherchera cette année dans les textes de philosophes, de théoriciens ou de romancières qui réfléchissent ou mettent en scène la lecture. Les premières séances, par exemple, prendront comme point de départ le Phèdre de Platon, ainsi que quelques pages des Confessions d'Augustin.

Mais bien d'autres seront sollicités: Arendt, Beckett, Bergson, Blanchot, Borgès, Descartes,, Heidegger, Merleau-Ponty, Montaigne, Nietzsche, Ricœur… (la liste n'est pas exhaustive)

Le séances ont toujours lieu de 18h à 20h dans la salle de la bibliothèque du CELLF (escalier I, 2e étage, entrée par le 14 de la rue Cujas ou le 17 de la rue de la Sorbonne). Si vous nous rejoignez dans cette salle, vous devrez présenter à l'entrée une invitation (à reetirer auprès de bpe.clement@gmail.com) ainsi qu'une pièce d'identité.

Pour celles qui ne pourraient venir dans cette salle, pour ceux qui seraient tout simplement empêchés, nous maintenons cette année le principe de rencontres hybrides: nous serons présents dans la salle susdite, mais vous pourrez nous voir également sur vos écrans en activant le lien suivant:

Calendrier des séances: 8, 15 octobre ; 5, 12, 19, 26 novembre ; 3, 10 décembre.