Gabriela Mistral ayer y hoy : entre lagar poético y recado político (Paris)

APERTURA

Miércoles 19 de noviembre, 19h, Cine Les 3 Luxembourg

Proyección del largometraje documental Locas mujeres de María Elena Wood en presencia de la cineasta chilena.

1° JORNADA

Jueves 20 de noviembre, Maison de l’Amérique latine

9h-10h: Inauguración y conferencia de Elizabeth Horan (Arizona State University): “El río loco de la memoria” de Gabriela Mistral: repechando algunas cuestiones biográficas”.

Pausa café

10h15-12h30: Compromisos y recados de Gabriela Mistral

Claudia Cabello Hutt (George Mason University): “ ‘Mi amor no se confía a este hablar de los hombres’: Resistencia y creación radical en la poesía de Gabriela Mistral”.

Ximena Briceño (Stanford University): “Recados de una ecopoética queer en el archivo mistraliano”.

Macarena Urzúa: (Universidad de Santiago de Chile): “Alucinación de ‘La memoria divina’: Poética mística y marginalia espiritual en Gabriela Mistral”.

Roberto Ibáñez (Cornell University): “Nuestra geografía se llama generosidad, loca anchura, longitud extrema: el pensamiento político…”

Discusión

Pausa almuerzo

14h30-16h Poéticas de Gabriela Mistral

Edgardo Dobry (Universidad de Barcelona) : “Métrica y armonía en la vía americana de Gabriela Mistral”.

Adrián Valenzuela Castelletto (Universidad Politécnica Hauts-de-France/ investigador asociado al CELLF): “ Tala o el verso en el umbral : geografía poética y experiencia del límite”.

Paul Henri Giraud: (Université de Lille): “Siendo yo la misma Hebe/ y siendo el vino que escancio. Juegos fonéticos y construcción del yo poético mistraliano”.

Discusión

Pausa café

16h30-18h Gabriela Mistral y América

Thérèse Courau (Université de Toulouse-Jean Jaurès): “‘Recado a Victoria Ocampo’: erotización sexo-disidente y americanidad en la poesía de Gabriela Mistral”.

Carlos Fernández López (investigador independiente) y Valentino Gianuzzi (The University of Manchester): “Gabriela Mistral y el Perú: dos cartas y tres entrevistas olvidadas”.

Ayelén Medail (Universidad de São Paulo): “La extranjera entre el amor y el odio: los años brasileños de Gabriela Mistral”.

Discusión

—

2° JORNADA

Viernes 21 de noviembre, Maison de l’Amérique latine

9h-10h30 constelaciones mistralianas

Felipe Joannon (Università degli Studi di Tor Vergata): “Luis Oyarzún lee a Mistral: de la teogonía a la trascendencia”.

Lorena Valdebenito Carrasco (Académica Universidad Alberto Hurtado): “Música, poesía y creación femenina. Vínculos afectivos entre Gabriela Mistral, María Luisa Sepúlveda y Violeta Parra”.

Yocelyn Valdebenito Carrasco (Investigadora Archivo Mujeres y Géneros Servicio Nacional del Patrimonio Cultural): “La representación de Gabriela Mistral en la obra visual de Laura Rodig Pizarro”.

Discusión

Pausa café

11h-12h30 Sororidades poéticas

Ornella Belén Lorca Vera (Universidad de Chile/Universidad Autónoma de Barcelona): “Gabriela Mistral, rebelde magnífica: transmisión y hermandad artística entre las escritoras chilenas de mediados del siglo XX”.

Nadia Prado (Universidad Academia de Humanismo Cristiano): “Intrusas a resguardo en el paisaje o ‘lo que se adhiere y no puede ser retirado’: resonancias mistralianas en Quebrada. Las cordilleras en andas de Guadalupe Santa Cruz y Carta de viaje de Elvira Hernández”.

Alicia Salomone: (Universidad de Chile) “Entre el dolor y el gozo. Huellas mistralianas en dos poetas del Cono Sur: Alicia Genovese y Soledad Fariña”.

Discusión

Pausa almuerzo

Adaptar y traducir a Gabriela Mistral

14h-15h

Isabel Calderón Reyes (Cornell University): “Un corazón exprimido: imágenes sinuosas Mistral, Valdivia y la adaptación de Caperucita Roja”.

Elena Madrigal (El Colegio de México): “Doris Dana, entre proyectos traductores”.

Discusión

Pausa café

15h30-17h

Taller de traducción y lectura de poemas

Irène Gayraud (Sorbonne Université): traducción colectiva de un poema de Gabriela Mistral

Estudiantes de Master Recherche (Laurence Breysse-Chanet e Ina Salazar, Sorbonne Université): lectura de poemas traducidos de Gabriela Mistral.

17h

Conferencia de cierre: Elvira Hernández

Palabras de clausura

18h30 Embajada de Chile

Lectura de poemas

Pilar Peña Queralt (pianista) acompañada por Sara Marchesi (Soprano)

Cóctel.