Macaronesia: el aparato colonial y sus representaciones culturales en museos y literatura // Macaronésia: o aparato colonial e as suas representações culturais em museus e na literatura (Paris & en ligne)

Jueves, 6 de noviembre / quinta-feira, 6 de novembro (CET, hora de París)

14h00 – Introducción/Introdução – Claire Laguian (Université Paris 8) & Carolina Rito (Coventry University)

14h30 Panel/Painel 1. Historia, memorialización y colonialidad / História, memorialização e colonialidade – Javier Álvarez Santos (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Miguel Cardina (Universidade de Coimbra), Claudia Geremia (Università Ca' Foscari Venezia), Roberto Gil Hernández (Universidad de La Laguna), Inês Rodrigues (Universidade de Coimbra).

16h15 Pausa

16h30 Panel/Painel 2. Raza y género en las representaciones culturales / Raça e género nas representações culturais – Judite Canha Fernandes (artista, Madeira), Daniasa Curbelo (artista e investigadora independiente, Canarias), Pablo Estévez Hernández (Centro Universitario Iriarte), Paula Fernández Hernández (Universidad de La Laguna).

17h50 Pausa

18h Plenario y debate colectivo / Plenário e debate coletivo

19h Cierre / Final

—

Viernes, 7 de noviembre / Sexta-feira, 7 de novembro (CET, hora de París)

10h30 Introducción/Introdução – Claire Laguian (Université Paris 8) & Carolina Rito (Coventry University)

10h45 Panel/Painel 3. Cuerpos y representaciones coloniales / Corpos e representações coloniais – Luísa M. Antunes Paolinelli (Universidade de Madeira), Gloria Godínez (artista e investigadora independiente, Canarias), Larisa Pérez Flores (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), António Tavares (Centro Cultural do Mindelo, Cabo Verde).

12h05 Almuerzo / Almoço

13h30 Panel/Painel 4. Culturas visuales y tecnologías museísticas / Culturas visuais e tecnologias museológicas – Ricardo Barbosa (Centro cultural Cabo Verde, Lisboa), Víctor Barros (Universidade Nova de Lisboa), Susana Goulart Costa (Universidade dos Açores), Artur Marçal (Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, Cabo Verde), Francisco Marques (Universidade de Lisboa), José Otero Cabrera (Universidad de La Laguna).

15h30 Pausa

15h45 Plenario, debate colectivo y conclusiones / Plenário, debate coletivo e conclusões

16h45 Cierre / Final.