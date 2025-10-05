Séminaire Marivaux (en ligne)

La première séance de la troisième saison du Séminaire Marivaux aura lieu le mercredi 8 octobre à 16h30 sur Zoom :

https://uni-trier.zoom-x.de/meeting/register/BTfF_RY6S2qmSkdmEp70jQ

Nous écouterons

Virginie Yvernault (Sorbonne Université)

À propos de « Marivaux dans les registres de la Comédie-Française | XVIIIe-XIXe siècle ».

Ada Desideri (Sorbonne Université) proposera ensuite une

« Étude du répertoire de la Comédie Italienne de Paris | 1716-1792 par la création d’une base de données relationnelle ».

Si vous souhaitez participer au séminaire en tant qu’intervenant.e, vous pouvez nous contacter directement

clemence.aznavour@gmail.com et ripoll@uni-trier.de