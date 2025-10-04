Facteurs et acteurs de la (non)réception de la littérature ukrainienne en France (Paris)

Colloque international

Facteurs et acteurs de la (non)réception de la littérature ukrainienne en France

le 31 mars et le 1er avril 2026

Eur’ORBEM, Sorbonne Université

CREE, Inalco

Département de philologie française et de traduction, Université de Tchernivtsi

en partenariat avec l’Institut ukrainien en France

Dans un contexte de redécouverte et de repositionnement géopolitique de l’Ukraine, ce colloque propose de réfléchir collectivement aux causes multiples et aux mécanismes complexes de la faible visibilité de la littérature ukrainienne dans l’espace littéraire et éditorial français. Bien que des œuvres ukrainiennes soient traduites et publiées en France depuis plus d’un siècle, leur circulation reste marginale, éclipsée par la prédominance du canon littéraire russe, des enjeux de traduction ou des dynamiques postcoloniales. Ce colloque a pour objectif d’interroger les médiations, les conditions de traduction et de publication, ainsi que les réceptions — ou non-réceptions — de cette littérature.

Les axes du colloque s’articulent autour de deux dimensions complémentaires : d’une part, l’analyse des facteurs structurels ayant freiné la réception de la littérature ukrainienne en France ; d’autre part, l’étude des acteurs et dynamiques contemporains qui contribuent à sa (re)mise en lumière.

Axe 1 : Médiation et médiateurs : initiatives privées, institutions et industries

Acteurs impliqués : traducteurs/-trices, correcteurs/-trices, personnalités de la diaspora ukrainienne en France, journalistes, critiques, figures françaises engagées dans la médiation de la littérature ukrainienne, écrivain·es translingues, héritiers et ayant droit

Rôle des institutions ukrainiennes et françaises (associations, Institut ukrainien, festivals, réseaux de diaspora, résidences de traduction, maisons d’édition généralistes et spécialisées) et des réseaux sociaux

Traducteurs et traductrices : formations (diplômes, écoles et bourses de traduction, autodidactes), question de langues (langue maternelle, bilinguisme), positions éthiques, esthétiques ou politiques du traducteur (« postures traductives »), traduction et engagement, traduction professionnalisée

Médiations problématiques et problèmes de médiation : facteurs symboliques et fonctionnels de la non-réception, circulation du savoir empêchée, traduction-trahison, adaptations libres, détournements et plagiats (par ex., Maroussia de Marko Vovtchok)

Traduction et violence : dispositifs culturels, politiques et économiques de la marginalisation de la littérature ukrainienne, contexte (post)colonial, impact de la propagande russe, réception instrumentalisée, actions et manifestes à la défense de la littérature ukrainienne (par ex., ceux de Drahomanov et de Lessia Oukraïnka), traduction en temps de guerre

Axe 2 : Formes, formats et facteurs de publication et de diffusion de la littérature ukrainienne en France

Stratégies et contraintes éditoriales, logiques du marché littéraire français, financement, distribution, circulation du livre, droits

Formats : anthologies, collections des maisons d’édition, livres, publications dans la presse littéraire et généraliste, diffusion par le numérique, lectures publiques, rayons de bibliothèques et de librairies

Intermédialité de la réception de la littérature ukrainienne en français : par le théâtre, les arts, la radio, la télévision, les podcasts, etc.

Littérature ukrainienne dans l’enseignement et recherche universitaire français

Comparaisons européennes : formes et formats de la réception de la littérature ukrainienne dans d’autres pays d’Europe

Axe 3 : Publics d’une littérature invisibilisée

Acteurs français de la sensibilisation du public à la littérature ukrainienne, pédagogie de la lecture « étrangère » (décentrée, contextualisée, ouverte au plurilinguisme).

Paratexte comme repère pour le récepteur : préfaces, couvertures, illustrations, discours éditoriaux et critiques, public général et public cible

Critères de choix de lectures ukrainiennes par le public francophone, question des goûts littéraires, avis de lecteurs/trices, de critiques, de personnalités culturelles françaises et ukrainiennes

Horizon d’attente français face à une littérature méconnue : attentes dominantes (formes narratives classiques, textes dépolitisés ou universalisables), habitus de lecture (non-réception de textes complexes, ancrés dans une mémoire traumatique), risque de surinterprétation ou de mésinterprétation d’un texte par manque de clés contextuelles

Publics d’une littérature marginalisée, publics marginaux ?

Axe 4 : Cartographie des traductions existantes et des « à-traduire »

Histoire et périodisation de la traduction de la littérature ukrainienne en France, « bibliothèque invisible » (William Marx)

Critères et acteurs de sélection des œuvres à traduire, (auto)censure dans le choix d’œuvres à traduire et à diffuser, traductions non-publiées (censurés, disparues, retirées…), histoire de la traduction et Histoire (littérature de témoignage)

Rééditions de traductions anciennes (par ex., recueils de Chevchenko et de Vynnythenko, réédités en 2022), traductions des traductions (traductions indirectes, langues-relais) comme solution pour une réception en temps de crise

Œuvres traduites des incontournables (par ex., Chevtchenko, Franko, Lessia Oukraïnka) et les « à-traduire » du canon ukrainien, marginalisation par traduction (visibilité marginalisante), dérives et limites de la « traduction en urgence »

Genres littéraires les plus traduits, différences de la réception des différents genres littéraires en France et en Ukraine (roman, poésie, théâtre et genres paralittéraires)

Axe 5 : Enjeux linguistiques et de traduction

Études comparatives entre originaux et traductions : étude des cas, analyse des pertes ou déplacements de sens entre version originale et version française comme cause de la non-réception de la traduction

Réception critique des traductions ukrainiennes : évaluation des choix traductifs, « qualité » de la traduction, étude comparative des retraductions (par ex., des dizaines de retraductions du Testament de Chevtchenko)

Stratégies de traduction : traduction littérale VS traduction interprétative, maintien des réalités culturelles ukrainiennes, des références historiques et du lexique local, recours aux notes de bas de page

Problèmes traductologiques : intraduisibles, réalii culturels, transcription des noms propres (choix entre translittération ukrainienne ou russe, question des exonymes), traduction automatique / IA appliquée à la littérature ukrainienne (limites et dérives possibles), hétérolinguisme (présence simultanée de plusieurs registres ou langues dans les textes source, par ex., ukrainien, russe, surzhyk, etc.).

Éthique de la traduction : traduire une littérature minorée, rôle politique du traducteur (rendre visible une voix marginalisée), traduction éthique et respect de l’étranger (Berman), responsabilité traductive et rendre justice par la traduction (Samoyault).

État de lieux (approche historique et descriptive), aller vers la problématisation (approche explicative et argumentative) et l’ouverture sur le plan théorique et pratique (exemples de solutions réussies).

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication devront inclure :

Titre de la communication

Résumé (entre 3000 et 5000 signes)

Courte biobibliographie de l’auteur·e

Merci d’envoyer votre proposition avant le 31 décembre 2025 à :

galynadranenko@yahoo.fr

o.stefurak@chnu.edu.ua

idmytrychyn@noos.fr

Les notifications d’acceptation seront envoyées avant le 15 janvier 2026.

Une publication des actes est envisagée à l’issue du colloque.