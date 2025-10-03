Cahiers d'Études Italiennes, n° 41 / 2025 : "Les émotions dans les poèmes chevaleresques et héroïques italiens (XVe-XVIe siècles) : représentations, significations et contextes"

Les poèmes chevaleresques et héroïques qui voient le jour en Italie entre le XVe siècle et la fin du XVIe sont un terrain fertile pour la représentation d’émotions et de passions différentes et souvent contradictoires. En effet, les émotions sont au cœur même de ces récits qui parlent de guerre et d’amour. La focalisation sur la notion d’émotion correspond à la volonté d’utiliser un terme couvrant un spectre conceptuel large qui inclut la passion en tant qu’émotion plus intense et durable. Quand on évoque le roman chevaleresque et le poème héroïque de la Renaissance viennent aussitôt à l’esprit le Roland furieux et la Jérusalem délivrée, les deux chefs‑d’œuvre de l’Arioste et du Tasse. Mais ces œuvres ne sont que la partie émergée d’un riche patrimoine littéraire que les contributeurs de ce numéro des Cahiers d’études italiennes remettent en lumière en l’analysant à travers la grille des émotions. Ainsi, le lecteur trouvera‑t‑il ici des études sur la passion amoureuse qui change de valeur et de signification selon le genre des personnages qui l’éprouvent, ou encore sur la passion amicale, fondement d’une société aristocratique moderne, voire sur le renoncement à l’amour par fidélité aux valeurs suprêmes d’un idéal de caste. L’orgueil, la colère, la jalousie, la peur ou la cruauté sont également analysés dans des articles qui offrent un vaste panorama de la littérature romanesque de la Renaissance en remettant à leur juste place des auteurs moins connus que l’Arioste et le Tasse mais fondateurs pour la culture italienne, tels Andrea da Barberino, Luigi Pulci, Boiardo, Cieco da Ferrara et Tullia d’Aragona, poétesse passionnée de romans de chevalerie.

Sommaire

Patrizia De Capitani et Francesco Montorsi Introduction [Texte intégral]

Rebecca Bardi Rinaldo, Antea e il «riprezzo d’amor». Malattia e mal d’amore nel primo Morgante[Texte intégral] Rinaldo, Antea et le « riprezzo d’amor ». Maladie et mal d’amour dans le premier MorganteRinaldo, Antea and the “riprezzo d’amor”. Illness and Lovesickness in the First Morgante

Raphaëlle Meugé-Monville « [E] s’ tu vorrai, sarai compagno mio / ed amerotti con perfetto amore » : la passion amicale dans le Morgante de Luigi Pulci [Texte intégral] «[E] s’ tu vorrai, sarai compagno mio / ed amerotti con perfetto amore»: la passione dell’amicizia nel Morgante di Luigi Pulci“[E] s’ tu vorrai, sarai compagno mio / ed amerotti con perfetto amore”: Friendly Passion in Luigi Pulci’s Morgante

Pascaline Nicou Les passions dans l’Inamoramento de Orlando vues à travers le « jeu des passions » ou Cartes des Triomphes de Boiardo [Texte intégral] Le passioni nell’Inamoramento de Orlando attraverso il «gioco delle passioni» o Carte de Triomphi di BoiardoThe Passions in Orlando’s Inamoramento Seen through the “Game of Passions” or Boiardo’s Cards of Triumph

Angelo Pietro Caccamo Astolfo furioso. Ira e funzioni narrative di un personaggio tra Boiardo e Ariosto [Texte intégral] Astolfo furioso. Colère et fonctions narratives d’un personnage entre Boiardo et l’AriosteAstolfo Furioso. Wrath and Narrative Functions of a Character from Boiardo to Ariosto

Denise Brazzale «Battendo i denti a guisa d’un cinghiale». Rappresentazioni bestiali del dolore e dell’ira nel Mambriano del Cieco da Ferrara [Texte intégral] « Claquant des dents à la manière d’un sanglier » : représentations bestiales de la douleur et de la colère dans le Mambriano du Cieco da Ferrara“Chattering His Teeth Like a Boar”: Bestial Representations of Pain and Wrath in the Mambriano by the Cieco da Ferrara

Nacéra Guenfoud-Sairou Le désir érotique chez l’Autre dans le Guerrin Meschino de Tullia d’Aragona, courtisane romaine [Texte intégral] Il desiderio erotico dell’Altro nel Guerrin Meschino di Tullia d’Aragona, cortigiana romanaErotic Desire in the Other in the Guerrin Meschino by Tullia d’Aragona, Roman Courtesan

Arianna Romano «O quanto beata è la fortissima donzella!». L’invidia per l’abito nel travestimento di Erminia [Texte intégral] « O quanto beata è la fortissima donzella! » L’envie pour le vêtement dans le déguisement d’Erminia“O quanto beata è la fortissima donzella!” Envy for the Dress in Erminia’s Disguise

Giulia Lombardi« Ahi quanto è crudo nel ferire! » La cruauté dans la Gerusalemme liberata du Tasse : réflexion et ambivalences [Texte intégral] «Ahi quanto è crudo nel ferire!». La crudeltà nella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso: riflessione e ambivalenze«Ahi quanto è crudo nel ferire!» Cruelty in Torquato Tasso’s Gerusalemme liberata: Reflection and Ambivalences