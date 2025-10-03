Transferts culturels et littérature belge de langue française (Charleroi)

Colloque international : Transferts culturels et littérature belge de langue française

Palais des Beaux-Arts de Charleroi

5 – 7 novembre 2025

Les Archives et Musée de la Littérature (Bruxelles) et l’Université de Liège organisent un colloque international consacré à la question des transferts culturels dans la littérature francophone de Belgique.

Programme :

Mercredi 05 novembre 2025

9h00 : Accueil

9h30-10h00 : Ouverture par les organisatrices Laurence Boudart et Thea Rimini et prises de paroles institutionnelles

10h00-11h15 : David Murgia : performance dialoguée - entretien avec Élise Deschambre sur son approche théâtrale des transferts culturels

11h15-12h45 : Séance I

Hubert Roland - FNRS / UCLouvain : La réception de l’oeuvre de Marie Gevers en allemand dans les années nazies, malentendu(s) et multidirectionnalité.

Lisbeth Verstraete-Hansen - Université de Copenhague : Maeterlinck, écrivain de la nature : Paratextes et réception danoise sur deux siècles.

Alessio Baldini - Università di Pisa - Sorbonne Nouvelle : Les poèmes en prose de Camille Lemonnier au prisme de Baudelaire et Huysmans.

12h45-14h00 : Lunch

14h00-15h30 : Séance II

Maria Elena Minuto - Université de Liège : "Phantommage" : la correspondance entre Théodore Koenig, Martino et Anna Oberto aux AML (1960–1970).

Marie Giraud-Claude-Lafontaine - Universidade do Porto / ILCML : Malika Madi : la notion de transfert culturel à l’épreuve de la narration matrifocale.

Karolina Czerska - Université Jagellonne (Cracovie) : Loin de Linden de Veronika Mabardi en Pologne. La littérature belge lointaine ou proche du public polonais ?

15h30-16h00 : Pause

16h00-17h00 : Séance III

Marco De Cristofaro - Université de Mons - Université de Namur : Georges Simenon, miroir de l’édition italienne (1952-2025).

Sündüz Öztürk Kasar - Université Galatasaray (Istanbul) : Georges Simenon dans la langue turque des maîtres.



Jeudi 06 novembre 2025

9h00 : Accueil

9h30-10h15 : Martin Rueff - Université de Genève : conférence Les ailleurs d’Henri Michaux.

10h15-10h45 : Pause

10h45-12h15 : Séance IV :

Martin Groenendaels - Université Libre de Bruxelles : La médiation de la poésie étrangère en Belgique par les réseaux internationaux du Journal des Poètes et de Fernand Verhesen.

Tomasz Zielnik - Université de Wrocław : La présence éditoriale et la réception critique des traductions polonaises de La Légende d’Ulenspiegel de Charles de Coster.

Martina Mecco & Quintus Immisch di Padua - Université Libre de Bruxelles & UCLouvain : L’activité de Junia Letty dans la revue L’Europe Centrale entre la culture

tchécophone et germanophone pragoise.

12h15-13h30 : Lunch

13h30-15h00 : Séance V :

Catia Nannoni - Université de Bologne : Vus du dedans, l’image des Italiens dans la Ritallittérature de Belgique entre représentations et stéréotypes.

Catherine Gravet - Université de Mons : Tempo di Roma, un roman francophone à la belge ?

Giuseppe Martoccia - Université des Études de la Basilicate : La Belgique dans l’oeuvre poétique de Jean Robaey.

15h00-15h30 : Pause

15h30-16h30 : Séance VI :

Charlotte van Hooijdonk - KU Leuven : Une littérature en réseaux : sociétés, collaborations et échanges intra-belges entre 1815 et 1830.

Maxime Deblander- UCLouvain : Le Beffroi et l’âme septentrionale (Belgique, Flandres, Hainaut).



16h30-17h00 : Pause



17h00-18h15 : Jean-Philippe Toussaint : grand entretien animé par Thea Rimini sur la question des transferts culturels dans son oeuvre



Vendredi 07 novembre 2025

9h00 : Accueil

9h30-10h45 : Patrick McGuinness - Université d’Oxford (St Anne’s College) : conférence Odilon-Jean Périer : Le Citadin : Bruxelles local, national, global

10h45-11h45 : Séance VII :

Pierre Piret - UCLouvain : La logique de l’« entre » : l’écriture exilique de In Koli Jean Bofane.

Laurent Béghin - UCLouvain Saint-Louis Bruxelles : La correspondance de Marie Delcourt avec Jean Schlumberger ou l’atelier d’une traductrice.

11h45-12h00 : Pause

12h00-13h00 : Séance VIII :

Farida Dakhouche - Université de Mons : Entre Belgique et Égypte : Les transferts culturels dans

les traductions des romans de Georges Simenon publiées par Dar Al Hilal.

Elisabet Carbó Catalan - Université de Liège : Le transfert international de l’oeuvre de Simenon :

cartographie et visualisation.

13h00-14h00 : Lunch

14h00-15h30 : Séance IX :

Claudia Farini - Université de Lorraine : L’entrée des écrivains belges dans la littérature crépusculaire italienne à l’aune de la notion de transfert culturel.

Ève Filée & Petra James - Université Libre de Bruxelles : «Entre la France ardente et la grave Allemagne». Le rôle de la littérature belge dans le transfert culturel entre l’Europe francophone et l’Europe centrale.

Tomasz Chomiszczak - Université de la Commission de l’Éducation nationale de Cracovie : Transfert Pankowski ou une polonité belgicaine.

15h30-15h45 : Pause

15h45-17h15 : Séance X :

Joanna Teklik - Université Adam Mickiewicz de Poznań : Deux voix dans la neige : Charles Bertin et François Emmanuel.

Agnieszka Kukuryk - Université de la Commission de l’Éducation nationale de Cracovie : Léon Kochnitzky - architecte de l’interculturel et de l’intertextuel.

Claudia Palumbo - Università degli Studi di Napoli Parthenope : Jacqueline Harpman en transits : les enjeux de l’intertextualité et du genre dans la traduction italienne d’Orlanda.

17h15-17h30 : Conclusions









