Agenda
Événements & colloques
Les ressorts de l'illusion théâtrale

Les ressorts de l'illusion théâtrale

Publié le par Marc Escola (Source : Je suis l'organisateur du colloque : Anthony Saudrais)

Colloque international / ICES

« Les ressorts de l’illusion théâtrale »

Organisation : Anthony Saudrais 

Amphithéâtre Richelieu, ICES (Institut catholique de Vendée)

 

Mercredi 5 novembre

 

8 h. Accueil des participants

 

8 h 20. Introduction et présentation du colloque. Anthony Saudrais

___________________________________________________________________________

 

I – Illusion tragique et comique. Regards philosophiques

            

Séance présidée par Jacques Gilbert

 

8 h 30              Tragique et illusion dans la pensée de Clément Rosset

Jean-Marc Joubert, docteur en philosophie, ancien doyen de la faculté des Lettres et des Langues de l’ICES, CRICES

8 h 55              De l’illusion comique au comique pourfendeur d’illusions

Sylvie Paillat, docteur en philosophie, CRICES

 

9 h 20              Questions et échanges

                        Pause

 

II – Approches poétiques, dramaturgiques et rhétoriques

 

Première session. L’illusion théâtrale, de Sénèque à Jean Anouilh

 

Séance présidée par Alain Le Gallo

 

10 h 00            L’illusion d’une présence : apparition des morts dans les tragédies de Sénèque 

Pierre-Alain Caltot, maître de conférences en langue et littérature latines, Université d’Orléans, POLEN

10 h 25            L’illusion entre tromperie, déguisement et peinture à travers l’exemple de la tragi-comédie au XVIIe siècle

                        Pierre-Louis Rosenfeld, docteur en Études théâtrales, Université de la Sorbonne Nouvelle, IRET

10 h 50            L’auto sacramental allégorique, une machine à subjuguer

Bertrand Johanet, chargé de cours de littérature, ICES

 

11 h 15            Questions et échanges

 

11 h 30            L’illusion dans l’univers comique de Lesage

Hajer Mestaysser, doctorante en littérature française, Université de Lorraine

11 h 55            Les métadrames à caractère délusoire dans l’œuvre dramatique de Jean Anouilh 

Sylwia Kucharuk, professeure à l’Université de Marie Curie-Skłodowska, Lublin, Pologne

12 h 20            Questions et échanges

                        Pause déjeuner

 

Deuxième session. 

Spectacle, machine, rhétorique illusoire dans le théâtre louis-quatorzien 

 

Séance présidée par Anthony Saudrais

 

14 h 30            L’illusion comique de Molière : la machinerie rhétorique et ses ressorts secrets

Alain Le Gallo, professeur associé de l’ICES, CRICES

14 h 55            Musique et chœur dans les tragédies en musique de Quinault et Lully : un outil de renforcement de l’illusion théâtrale

Benedetta Bartolini, docteur en littérature française, Université de Saint-Étienne

15 h 20            Questions et échanges

 

15 h 35            L’énigmatique désillusionnisme des Amants Magnifiques de Molière

Jean-Luc Robin, professeur associé de l'Université d'Alabama, Université d’Alabama, États-Unis

16 h 00            Illusion / désillusion. Quand la machine ne fonctionne pas

Stella Spriet, Professeur à l’Université de Saskatchewan, Canada

16 h 25            Questions et échanges

                        Pause

 

III – Ouvertures historiques 

 

Séance présidée par Romain Trichereau, vice-doyen de la faculté d'histoire et de science politique, maître de conférences de l'ICES

 

16 h 50            Christophe-Paul de Robien (1698-1756) et la mise en scène d'une collection provinciale au XVIIIe siècle

Maïder Hervieu, docteure en Histoire de l’art, Université Rennes 2

17 h 15            Des illusions théâtrales et photographiques pour une image performée

Delphine Sellier-Merotto, doctorante en arts plastiques et sciences de l’art, Université Aix-Marseille

17 h 40            Noël captif : la représentation théâtrale du 25 décembre dans les Oflags et Stalags, 1940-1945

Clément Millon, docteur en Histoire du droit, CRICES

18 h 05            Questions et échanges

 

____________________________________________________________

 

 

 

Jeudi 6 novembre

 

9 h 00              Accueil des participants

 

___________________________________________________________________________

 

 

IV – Éclairages juridiques

 

Séance présidée par Antoine Ploux

 

9 h 15              Théâtralité, représentation et fiction en droit matrimonial canonique : l’illusion du partenariat conjugal 

Bernard Callebat, professeur des facultés à l’Institut catholique de Toulouse, chargé de cours de l’ICES, CRICES

9 h 40              La représentation du droit au théâtre

Guillaume Bernard, maître de conférences (HDR) de ICES, CRICES

10 h 05            Questions et échanges

Pausé café

 

Séance présidée par Bernard Callebat

 

10 h 40            L’État comme illusion théâtrale et ses ressorts

Antoine Ploux, maître de conférences en droit public de l’ICES, CRICES

11 h 05            Les sagas judiciaires : un nouveau vaudeville ?

Loïc Floury, maître de conférences en droit de l’ICES, CRICES

11 h 30            Questions et échanges

 

V – L’illusion théâtrale dans l’esthétique cinématographique 

 

Séance présidée par Bertrand Johanet

 

11 h 40            L’illusion théâtrale dans quelques films d’Ingmar Bergman

Elena Tyushova, docteure en Études cinématographiques, ATER en Études cinématographiques et audiovisuelles, Université Paris 8 Vincennes, ESTCA

12 h 05            Le giallo italien. Une esthétique néobaroque de l’illusion théâtrale

Anthony Saudrais, docteur en Histoire de l’art, CRICES / CÉRÉdI

12 h 30            Questions et échanges

Pausé déjeuner

 

VI – Scénographie, mise en scène et immersion

 

Séance présidée par Anthony Saudrais

 

14 h 30            Montigny, metteur en scène

Laurène Haslé, docteure en Histoire des spectacles, ATER en Études  théâtrales à l’Université Paris 8, « EA Scènes du monde, création, savoirs critique »

14 h 55            Récit et scène en 360°

Jacques Athanase Gilbert, Professeur des Universités en littérature générale et comparée, Université de Nantes, LAMO

15 h 20            Questions et échanges

15 h 45            Conclusion

                                   Anthony Saudrais

 

 

 ___________________________________________________________________________

 