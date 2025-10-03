Les ressorts de l'illusion théâtrale
Colloque international / ICES
« Les ressorts de l’illusion théâtrale »
Organisation : Anthony Saudrais
Amphithéâtre Richelieu, ICES (Institut catholique de Vendée)
Mercredi 5 novembre
8 h. Accueil des participants
8 h 20. Introduction et présentation du colloque. Anthony Saudrais
___________________________________________________________________________
I – Illusion tragique et comique. Regards philosophiques
Séance présidée par Jacques Gilbert
8 h 30 Tragique et illusion dans la pensée de Clément Rosset
Jean-Marc Joubert, docteur en philosophie, ancien doyen de la faculté des Lettres et des Langues de l’ICES, CRICES
8 h 55 De l’illusion comique au comique pourfendeur d’illusions
Sylvie Paillat, docteur en philosophie, CRICES
9 h 20 Questions et échanges
Pause
II – Approches poétiques, dramaturgiques et rhétoriques
Première session. L’illusion théâtrale, de Sénèque à Jean Anouilh
Séance présidée par Alain Le Gallo
10 h 00 L’illusion d’une présence : apparition des morts dans les tragédies de Sénèque
Pierre-Alain Caltot, maître de conférences en langue et littérature latines, Université d’Orléans, POLEN
10 h 25 L’illusion entre tromperie, déguisement et peinture à travers l’exemple de la tragi-comédie au XVIIe siècle
Pierre-Louis Rosenfeld, docteur en Études théâtrales, Université de la Sorbonne Nouvelle, IRET
10 h 50 L’auto sacramental allégorique, une machine à subjuguer
Bertrand Johanet, chargé de cours de littérature, ICES
11 h 15 Questions et échanges
11 h 30 L’illusion dans l’univers comique de Lesage
Hajer Mestaysser, doctorante en littérature française, Université de Lorraine
11 h 55 Les métadrames à caractère délusoire dans l’œuvre dramatique de Jean Anouilh
Sylwia Kucharuk, professeure à l’Université de Marie Curie-Skłodowska, Lublin, Pologne
12 h 20 Questions et échanges
Pause déjeuner
Deuxième session.
Spectacle, machine, rhétorique illusoire dans le théâtre louis-quatorzien
Séance présidée par Anthony Saudrais
14 h 30 L’illusion comique de Molière : la machinerie rhétorique et ses ressorts secrets
Alain Le Gallo, professeur associé de l’ICES, CRICES
14 h 55 Musique et chœur dans les tragédies en musique de Quinault et Lully : un outil de renforcement de l’illusion théâtrale
Benedetta Bartolini, docteur en littérature française, Université de Saint-Étienne
15 h 20 Questions et échanges
15 h 35 L’énigmatique désillusionnisme des Amants Magnifiques de Molière
Jean-Luc Robin, professeur associé de l'Université d'Alabama, Université d’Alabama, États-Unis
16 h 00 Illusion / désillusion. Quand la machine ne fonctionne pas
Stella Spriet, Professeur à l’Université de Saskatchewan, Canada
16 h 25 Questions et échanges
Pause
III – Ouvertures historiques
Séance présidée par Romain Trichereau, vice-doyen de la faculté d'histoire et de science politique, maître de conférences de l'ICES
16 h 50 Christophe-Paul de Robien (1698-1756) et la mise en scène d'une collection provinciale au XVIIIe siècle
Maïder Hervieu, docteure en Histoire de l’art, Université Rennes 2
17 h 15 Des illusions théâtrales et photographiques pour une image performée
Delphine Sellier-Merotto, doctorante en arts plastiques et sciences de l’art, Université Aix-Marseille
17 h 40 Noël captif : la représentation théâtrale du 25 décembre dans les Oflags et Stalags, 1940-1945
Clément Millon, docteur en Histoire du droit, CRICES
18 h 05 Questions et échanges
____________________________________________________________
Jeudi 6 novembre
9 h 00 Accueil des participants
___________________________________________________________________________
IV – Éclairages juridiques
Séance présidée par Antoine Ploux
9 h 15 Théâtralité, représentation et fiction en droit matrimonial canonique : l’illusion du partenariat conjugal
Bernard Callebat, professeur des facultés à l’Institut catholique de Toulouse, chargé de cours de l’ICES, CRICES
9 h 40 La représentation du droit au théâtre
Guillaume Bernard, maître de conférences (HDR) de ICES, CRICES
10 h 05 Questions et échanges
Pausé café
Séance présidée par Bernard Callebat
10 h 40 L’État comme illusion théâtrale et ses ressorts
Antoine Ploux, maître de conférences en droit public de l’ICES, CRICES
11 h 05 Les sagas judiciaires : un nouveau vaudeville ?
Loïc Floury, maître de conférences en droit de l’ICES, CRICES
11 h 30 Questions et échanges
V – L’illusion théâtrale dans l’esthétique cinématographique
Séance présidée par Bertrand Johanet
11 h 40 L’illusion théâtrale dans quelques films d’Ingmar Bergman
Elena Tyushova, docteure en Études cinématographiques, ATER en Études cinématographiques et audiovisuelles, Université Paris 8 Vincennes, ESTCA
12 h 05 Le giallo italien. Une esthétique néobaroque de l’illusion théâtrale
Anthony Saudrais, docteur en Histoire de l’art, CRICES / CÉRÉdI
12 h 30 Questions et échanges
Pausé déjeuner
VI – Scénographie, mise en scène et immersion
Séance présidée par Anthony Saudrais
14 h 30 Montigny, metteur en scène
Laurène Haslé, docteure en Histoire des spectacles, ATER en Études théâtrales à l’Université Paris 8, « EA Scènes du monde, création, savoirs critique »
14 h 55 Récit et scène en 360°
Jacques Athanase Gilbert, Professeur des Universités en littérature générale et comparée, Université de Nantes, LAMO
15 h 20 Questions et échanges
15 h 45 Conclusion
Anthony Saudrais
___________________________________________________________________________