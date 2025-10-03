Colloque international / ICES

« Les ressorts de l’illusion théâtrale »

Organisation : Anthony Saudrais

Amphithéâtre Richelieu, ICES (Institut catholique de Vendée)

Mercredi 5 novembre

8 h 20. Introduction et présentation du colloque. Anthony Saudrais

I – Illusion tragique et comique. Regards philosophiques

Séance présidée par Jacques Gilbert

8 h 30 Tragique et illusion dans la pensée de Clément Rosset

Jean-Marc Joubert, docteur en philosophie, ancien doyen de la faculté des Lettres et des Langues de l’ICES, CRICES

8 h 55 De l’illusion comique au comique pourfendeur d’illusions

Sylvie Paillat, docteur en philosophie, CRICES

9 h 20 Questions et échanges

II – Approches poétiques, dramaturgiques et rhétoriques

Première session. L’illusion théâtrale, de Sénèque à Jean Anouilh

Séance présidée par Alain Le Gallo

10 h 00 L’illusion d’une présence : apparition des morts dans les tragédies de Sénèque

Pierre-Alain Caltot, maître de conférences en langue et littérature latines, Université d’Orléans, POLEN

10 h 25 L’illusion entre tromperie, déguisement et peinture à travers l’exemple de la tragi-comédie au XVIIe siècle

Pierre-Louis Rosenfeld, docteur en Études théâtrales, Université de la Sorbonne Nouvelle, IRET

10 h 50 L’auto sacramental allégorique, une machine à subjuguer

Bertrand Johanet, chargé de cours de littérature, ICES

11 h 15 Questions et échanges

11 h 30 L’illusion dans l’univers comique de Lesage

Hajer Mestaysser, doctorante en littérature française, Université de Lorraine

11 h 55 Les métadrames à caractère délusoire dans l’œuvre dramatique de Jean Anouilh

Sylwia Kucharuk, professeure à l’Université de Marie Curie-Skłodowska, Lublin, Pologne

12 h 20 Questions et échanges

Deuxième session.

Spectacle, machine, rhétorique illusoire dans le théâtre louis-quatorzien

Séance présidée par Anthony Saudrais

14 h 30 L’illusion comique de Molière : la machinerie rhétorique et ses ressorts secrets

Alain Le Gallo, professeur associé de l’ICES, CRICES

14 h 55 Musique et chœur dans les tragédies en musique de Quinault et Lully : un outil de renforcement de l’illusion théâtrale

Benedetta Bartolini, docteur en littérature française, Université de Saint-Étienne

15 h 20 Questions et échanges

15 h 35 L’énigmatique désillusionnisme des Amants Magnifiques de Molière

Jean-Luc Robin, professeur associé de l'Université d'Alabama, Université d’Alabama, États-Unis

16 h 00 Illusion / désillusion. Quand la machine ne fonctionne pas

Stella Spriet, Professeur à l’Université de Saskatchewan, Canada

16 h 25 Questions et échanges

III – Ouvertures historiques

Séance présidée par Romain Trichereau, vice-doyen de la faculté d'histoire et de science politique, maître de conférences de l'ICES

16 h 50 Christophe-Paul de Robien (1698-1756) et la mise en scène d'une collection provinciale au XVIIIe siècle

Maïder Hervieu, docteure en Histoire de l’art, Université Rennes 2

17 h 15 Des illusions théâtrales et photographiques pour une image performée

Delphine Sellier-Merotto, doctorante en arts plastiques et sciences de l’art, Université Aix-Marseille

17 h 40 Noël captif : la représentation théâtrale du 25 décembre dans les Oflags et Stalags, 1940-1945

Clément Millon, docteur en Histoire du droit, CRICES

18 h 05 Questions et échanges

Jeudi 6 novembre

IV – Éclairages juridiques

Séance présidée par Antoine Ploux

9 h 15 Théâtralité, représentation et fiction en droit matrimonial canonique : l’illusion du partenariat conjugal

Bernard Callebat, professeur des facultés à l’Institut catholique de Toulouse, chargé de cours de l’ICES, CRICES

9 h 40 La représentation du droit au théâtre

Guillaume Bernard, maître de conférences (HDR) de ICES, CRICES

10 h 05 Questions et échanges

Séance présidée par Bernard Callebat

10 h 40 L’État comme illusion théâtrale et ses ressorts

Antoine Ploux, maître de conférences en droit public de l’ICES, CRICES

11 h 05 Les sagas judiciaires : un nouveau vaudeville ?

Loïc Floury, maître de conférences en droit de l’ICES, CRICES

11 h 30 Questions et échanges

V – L’illusion théâtrale dans l’esthétique cinématographique

Séance présidée par Bertrand Johanet

11 h 40 L’illusion théâtrale dans quelques films d’Ingmar Bergman

Elena Tyushova, docteure en Études cinématographiques, ATER en Études cinématographiques et audiovisuelles, Université Paris 8 Vincennes, ESTCA

12 h 05 Le giallo italien. Une esthétique néobaroque de l’illusion théâtrale

Anthony Saudrais, docteur en Histoire de l’art, CRICES / CÉRÉdI

12 h 30 Questions et échanges

VI – Scénographie, mise en scène et immersion

Séance présidée par Anthony Saudrais

14 h 30 Montigny, metteur en scène

Laurène Haslé, docteure en Histoire des spectacles, ATER en Études théâtrales à l’Université Paris 8, « EA Scènes du monde, création, savoirs critique »

14 h 55 Récit et scène en 360°

Jacques Athanase Gilbert, Professeur des Universités en littérature générale et comparée, Université de Nantes, LAMO

15 h 20 Questions et échanges

15 h 45 Conclusion

Anthony Saudrais

