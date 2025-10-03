Romantisme, n° 209 : "L'Europe, vue d'ailleurs"

Sommaire

Introduction

Par Franck Laurent

Yôroppa. Regards japonais sur l’Europe au début de l’ère Meiji (1869-1878)

Par Emmanuel Lozerand

La Chine européenne : d’une civilisation l’autre

Par Yinde Zhang

Les modèles politiques français et européen dans L’Or de Paris de Rifâ‘a al-Tahtâwî

Par Jean-François Figeac

L’Europe en crise : le regard de quelques voyageurs et voyageuses en Égypte (Gasparin, Nerval, Gautier, Colet, Loti)

Par Sarga Moussa

Contre Sarmiento : Lucio V. Mansilla et l’opposition entre civilisation et barbarie dans la relation de l’Argentine à l’Europe

Par Mariana De Cabo

Les statues d’écrivains européens dans la ville de New York (1859-1932) : une anamorphose outre-Atlantique

Par Sarah Touboul-Oppenheimer

Pour une lecture climatique de l’Europe – vue d’Amérique. Sarah Orne Jewett, le Gulf Stream et la France

Par Cécile Roudeau

Varia

Comment se creuse et s’épuise une « veine heureuse » : le cas du cycle Jérôme Paturot

Par Grégoire Tavernier

« L’histoire de l’esprit humain » face à la valeur littéraire : L’Avenir de la science d’Ernest Renan

Par Raphaël Boudreau-Pineault

Comptes rendus

Nicolas Bourguinat et Nikol Dziub (dir.). L’Amitié dans la littérature de voyage. Usages et représentations (xviiie - xxe siècle). Presses universitaires de Strasbourg, 2024, 382 p.

Par Antoine Philippe

Michel Brix (dir.). Arsène Houssaye : ombres et lumières, La Revue des lettres modernes, « Minores XIX-XX » n° 6. Lettres modernes Minard/Paris, Classiques Garnier, 2024, 235 p.

Par Philippe Destruel

Jean-François Courouau et Daniel Lacroix (dir.). La Réception des troubadours au xixe siècle. Paris, Classiques Garnier, coll. « Études et Textes occitans », 8, 2023, 437 p.

Par Alain Corbellari

Nicolas Dufetel et Sarga Moussa (dir.). Voyages croisés entre l’Europe et l’Empire ottoman au xixe siècle. Écrivains, artistes et musiciens à l’époque des Tanzimat. Istanbul, Éditions Isis, 2023, 267 p.

Par Elena Anastasaki

Marie-Ange Fougère et Philippe Hamon. Dictionnaire littéraire de la scatologie. D’Aristophane à Pierre Michon. Paris, Classiques Garnier, 2024, 424 p.

Par Émilie Bauduin

Jean-Michel Gouvard. L’Apocalypse Baudelaire. Paris, Classiques Garnier, 2023, 411 p.

Par François-Marie Mourad

Diana Holmes et Martine Reid (dir.). Introduction à l’œuvre de Daniel Lesueur, « Conscience féminine, élève la voix ! ». Paris, Honoré Champion, 2023, 202 p.

Par Lucy Frézard

Camille Jaccard. Paroles folles dans la psychiatrie du xixe siècle. avec une préface de Vincent Barras, Paris, Hermann, coll. « Cahiers d’histoire et de philosophie des sciences », 2024, 300 p.

Par Bertrand Marquer

Olivier Lumbroso. Dans l’atelier d’Émile Zola. Paris, Hermann, 2024, 212 p.

Par Marie-Ange Fougère

Claude Millet et David Charles ✝ (dir.). Dictionnaire Victor Hugo. Paris, Classiques Garnier, « Dictionnaires et synthèses, 24 », 2023, 1192 p.

Par Maxime Prévost

Nirina Ralantoaritsimba. En Californie, les Français écrivent leur ruée vers l’or (1848-1915). Paris, Honoré Champion, 2023, 240 p.

Par Nikol Dziub

Éléonore Reverzy et Agnese Silvestri (dir.). Balzac et l’imaginaire du brigandage. Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 601, 2023, 263 p.

Par Kathia Huynh

Date de parution : 01/09/2025

Date de mise en ligne : 01/10/2025

ISBN 9782200936419