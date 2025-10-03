Romantisme, n° 209 : "L'Europe, vue d'ailleurs"
Introduction
Par Franck Laurent
Yôroppa. Regards japonais sur l’Europe au début de l’ère Meiji (1869-1878)
La Chine européenne : d’une civilisation l’autre
Par Yinde Zhang
Les modèles politiques français et européen dans L’Or de Paris de Rifâ‘a al-Tahtâwî
L’Europe en crise : le regard de quelques voyageurs et voyageuses en Égypte (Gasparin, Nerval, Gautier, Colet, Loti)
Par Sarga Moussa
Contre Sarmiento : Lucio V. Mansilla et l’opposition entre civilisation et barbarie dans la relation de l’Argentine à l’Europe
Par Mariana De Cabo
Les statues d’écrivains européens dans la ville de New York (1859-1932) : une anamorphose outre-Atlantique
Pour une lecture climatique de l’Europe – vue d’Amérique. Sarah Orne Jewett, le Gulf Stream et la France
Par Cécile Roudeau
Varia
Comment se creuse et s’épuise une « veine heureuse » : le cas du cycle Jérôme Paturot
« L’histoire de l’esprit humain » face à la valeur littéraire : L’Avenir de la science d’Ernest Renan
Comptes rendus
Nicolas Bourguinat et Nikol Dziub (dir.). L’Amitié dans la littérature de voyage. Usages et représentations (xviiie - xxe siècle). Presses universitaires de Strasbourg, 2024, 382 p.
Par Antoine Philippe
Michel Brix (dir.). Arsène Houssaye : ombres et lumières, La Revue des lettres modernes, « Minores XIX-XX » n° 6. Lettres modernes Minard/Paris, Classiques Garnier, 2024, 235 p.
Jean-François Courouau et Daniel Lacroix (dir.). La Réception des troubadours au xixe siècle. Paris, Classiques Garnier, coll. « Études et Textes occitans », 8, 2023, 437 p.
Par Alain Corbellari
Nicolas Dufetel et Sarga Moussa (dir.). Voyages croisés entre l’Europe et l’Empire ottoman au xixe siècle. Écrivains, artistes et musiciens à l’époque des Tanzimat. Istanbul, Éditions Isis, 2023, 267 p.
Par Elena Anastasaki
Marie-Ange Fougère et Philippe Hamon. Dictionnaire littéraire de la scatologie. D’Aristophane à Pierre Michon. Paris, Classiques Garnier, 2024, 424 p.
Par Émilie Bauduin
Jean-Michel Gouvard. L’Apocalypse Baudelaire. Paris, Classiques Garnier, 2023, 411 p.
Diana Holmes et Martine Reid (dir.). Introduction à l’œuvre de Daniel Lesueur, « Conscience féminine, élève la voix ! ». Paris, Honoré Champion, 2023, 202 p.
Par Lucy Frézard
Camille Jaccard. Paroles folles dans la psychiatrie du xixe siècle. avec une préface de Vincent Barras, Paris, Hermann, coll. « Cahiers d’histoire et de philosophie des sciences », 2024, 300 p.
Par Bertrand Marquer
Olivier Lumbroso. Dans l’atelier d’Émile Zola. Paris, Hermann, 2024, 212 p.
Claude Millet et David Charles ✝ (dir.). Dictionnaire Victor Hugo. Paris, Classiques Garnier, « Dictionnaires et synthèses, 24 », 2023, 1192 p.
Par Maxime Prévost
Nirina Ralantoaritsimba. En Californie, les Français écrivent leur ruée vers l’or (1848-1915). Paris, Honoré Champion, 2023, 240 p.
Par Nikol Dziub
Éléonore Reverzy et Agnese Silvestri (dir.). Balzac et l’imaginaire du brigandage. Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 601, 2023, 263 p.
Par Kathia Huynh
Date de parution : 01/09/2025
Date de mise en ligne : 01/10/2025
ISBN 9782200936419