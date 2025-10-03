Football : représentations poétiques et audiovisuelles (Séminaire Cultures Populaires Cultures Savantes, saison 7, Lyon)

Le séminaire "Cultures Populaires Cultures Savantes" revient pour une nouvelle saison !

La première séance aura lieu vendredi 10 octobre, de 10h à 12h, en salle de la Rotonde (18 rue Chevreul, 69007 Lyon).

Elle nous entraînera dans les stades de foot... pour écrire de la poésie, ou se plonger dans les jeux vidéo !

Avec :

Léo Dekowski (CY Cergy Paris Université) : « Poésie passements de jambes : le stade de l'écriture »



Cédric Maioré (Lyon 3) : « La représentation audiovisuelle du football - De la réalité du terrain à l'hyperréalité des écrans »