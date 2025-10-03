Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains (Séminaire du Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire)

Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire

Séminaire du Grihl - saison 30

Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains

Premier semestre 2025-2026



Le mardi,

Du 4 novembre jusqu'à Noël : 16h30- 19h30, Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe, 4 rue Valette, Paris (5e)

À partir de janvier : 17h-19h, EHESS, 54 bd Raspail, Paris (6e), salles BS1_05/BS1_028 ou AS1_08

________

4 novembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :

Introduction 1. Histoire, littérature, fait littéraire

Audrey Duru et Dinah Ribard

18 novembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :

Introduction 2. Histoire, littérature, actualité

Maxime Martignon et Marine Roussillon

25 novembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :

Scènes de la vie savante. Un essai d'histoire sociale et matérielle de la transmission littéraire

Judith Lyon-Caen

2 décembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :

Horloges parlantes : 1655, les dialogues du Jacquemart et de la Samaritaine et l’actualité

Flavie Kerautret et Dinah Ribard

9 décembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :

Le Ballet de la délivrance de Renaud (1617) et l’assassinat de Concini

Sophie Houdard et Marine Roussillon

16 décembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :

Théâtre, histoire, actualité

Marine Roussillon

6 janvier, EHESS, 54 bd Raspail, salle BS1_05/BS1_028 :

Don Quichotte et Ignace de Loyola

Pierre Antoine Fabre et Roger Chartier

13 janvier, EHESS, 54 bd Raspail, salle BS1_05/BS1_028 :

Encrer les affaires du temps. Pratiques médiatiques et action politique dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles

Marion Brétéché

20 janvier, EHESS, 54 Raspail, salle AS1_08 :

Un menuisier, une annonce, une date (1844)

Dinah Ribard

27 janvier, EHESS, 54 bd Raspail, salle BS1_05/BS1_028 :

Des écritures du mariage du roi (1659-1660)

Fanny Boutinet

3 février, EHESS, 54 bd Raspail, salle BS1_05/BS1_028 :

Censure et fait littéraire, XVIIe-XIXe siècles

Jean-Luc Chappey et Nicolas Schapira

Mardi 10 février

Journée d’études du Grihl :

Transmettre

Maison de la Recherche de La Sorbonne nouvelle,

4 rue des Irlandais, Paris V.

Salle Athena.