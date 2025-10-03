Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains (Séminaire du Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire)
Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire
Séminaire du Grihl - saison 30
Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains
Premier semestre 2025-2026
Le mardi,
Du 4 novembre jusqu'à Noël : 16h30- 19h30, Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe, 4 rue Valette, Paris (5e)
À partir de janvier : 17h-19h, EHESS, 54 bd Raspail, Paris (6e), salles BS1_05/BS1_028 ou AS1_08
4 novembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :
Introduction 1. Histoire, littérature, fait littéraire
Audrey Duru et Dinah Ribard
18 novembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :
Introduction 2. Histoire, littérature, actualité
Maxime Martignon et Marine Roussillon
25 novembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :
Scènes de la vie savante. Un essai d'histoire sociale et matérielle de la transmission littéraire
Judith Lyon-Caen
2 décembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :
Horloges parlantes : 1655, les dialogues du Jacquemart et de la Samaritaine et l’actualité
Flavie Kerautret et Dinah Ribard
9 décembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :
Le Ballet de la délivrance de Renaud (1617) et l’assassinat de Concini
Sophie Houdard et Marine Roussillon
16 décembre, Univ. Sorbonne nouvelle, Bibliothèque Sainte-Barbe (5e) :
Théâtre, histoire, actualité
Marine Roussillon
6 janvier, EHESS, 54 bd Raspail, salle BS1_05/BS1_028 :
Don Quichotte et Ignace de Loyola
Pierre Antoine Fabre et Roger Chartier
13 janvier, EHESS, 54 bd Raspail, salle BS1_05/BS1_028 :
Encrer les affaires du temps. Pratiques médiatiques et action politique dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles
Marion Brétéché
20 janvier, EHESS, 54 Raspail, salle AS1_08 :
Un menuisier, une annonce, une date (1844)
Dinah Ribard
27 janvier, EHESS, 54 bd Raspail, salle BS1_05/BS1_028 :
Des écritures du mariage du roi (1659-1660)
Fanny Boutinet
3 février, EHESS, 54 bd Raspail, salle BS1_05/BS1_028 :
Censure et fait littéraire, XVIIe-XIXe siècles
Jean-Luc Chappey et Nicolas Schapira
Mardi 10 février
Journée d’études du Grihl :
Transmettre
Maison de la Recherche de La Sorbonne nouvelle,
4 rue des Irlandais, Paris V.
Salle Athena.