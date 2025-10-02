Port-Royal. De flamme et de cendre

Port-Royal constitue bien plus qu’un épisode monastique : l'abbaye fut un moment essentiel pour l'avènement de la conscience européenne moderne. Sa destruction ne fit que renforcer son mythe : résistance face à l'oppression, exigence de rigueur intellectuelle, affirmation de la liberté de penser nourrirent au fil du temps celles et ceux dont l'intégrité du jugement se heurta au conformisme et à la contrainte.

Ce sont tout particulièrement les images et représentations historiques successives du monastère, ainsi que des hommes et des femmes qui y attachèrent leur nom, que souhaite mettre en avant le portail Port- Royal.

Rattaché au Centre de recherche Editer-Interpréter (CEREdI - Université de Rouen Normandie - UR 3229), ses objectifs sont triples :

mettre en cohérence les activités autour de Port-Royal menées au sein du laboratoire afin de les développer et de les renforcer (rencontres, publications, événements, éditions de textes...) ;

offrir une porte d’entrée fiable au grand public curieux de mieux connaître Port-Royal ;

assurer une veille thématique et proposer l’inscription à une liste de diffusion.

Calendrier des prochains événements scientifiques à Rouen :

10 octobre 2025 — Dévotion et réformes. Relectures et réécritures spirituelles féminines

4 novembre 2025 — Éditer Racine : encoder les didascalies implicites, avec Ioana Galleron (Sorbonne Nouvelle) ;

20-21 novembre 2025 — Racine et les actrices (colloque international) ;

2-3 juillet 2026 — Le Pascal des Lumières (colloque international) ;

19-20 novembre 2026 — Racine et Shakespeare (colloque international)

nov. 2027 — Phèdre (colloque international)

La participation aux événements et l'abonnement à la liste de diffusion sont gratuits.