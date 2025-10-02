Silvia Baron Supervielle : le pays de l'écriture

Sous la direction de René de Ceccatty, Axel Gasquet, Stavroula Katsiki, Marc Sagaert et Martine Sagaert

Cet ouvrage a pour origine le colloque tenu à Cerisy-la-Salle en 2024, en présence de Silvia Baron Supervielle et d'intervenants et d'intervenantes originaires d'Argentine et d'Uruguay, de France et de Grèce, de Bolivie et de Cuba, des Etats-Unis, du Canada et du Japon. Il emprunte à cette auteure marquante de la littérature contemporaine le titre d'un de ses livres - Le Pays de l'écriture, 2002. Il propose un voyage initiatique et exploratoire dans son oeuvre, à la découverte de ses composantes (ríoplatenses, européennes...) et de ses résonances intérieures.

Née en Argentine de mère uruguayenne d'ascendance espagnole et de père argentin d'origine béarnaise, Silvia Baron Supervielle vit à Paris et écrit en français. "Nomade sans le savoir" (La Langue de là-bas, 2023), elle a publié une trentaine de textes personnels (poèmes, nouvelles, romans, récits, essais) et de nombreuses traductions - en français, d'écrivains comme Borges, Cortázar ou Alejandra Pizarnik, et en espagnol de Marguerite Yourcenar. Elle a aussi fait le choix de l'autotraduction (Al margen / En marge, 2013).

Ses expériences multiples du traduire, non comme entreprise d'élucidation mais comme aventure du dire, donc du sujet, la mènent à une plongée dans "ce mot énigmatique, langue" (L'Alphabet du feu, 2007). Mot polysémique définissant aussi bien son univers spécifique que le secret qu'il abrite.

Comme "les éclairs bleus" d'un tableau de Geneviève Asse, l'oeuvre de Silvia Baron Supervielle appartient aux lointains. Sa générosité et sa liberté font écho en nous.

Sommaire

Introduction

Martine Sagaert : Bibliothèque particulière, dictionnaire personnel et fulgurance d'une oeuvre

José García Romeu : Origine, langue et écriture dans Lettres à des photographies

René de Ceccatty : Les sentiers d'une lumière intime. Silvia Baron Supervielle, lectrice de soi et des autres

André-Alain Morello : Silvia Baron Supervielle, une autobiographie poétique

Marie Odile Germain : En lisant La Langue de là-bas

Maria Alejandra Orias Vargas : Silvia Baron Supervielle, une langue de l'abstraction

Axel Gasquet : Ecrire entre-deux langues, l'exil de l'intime comme territoire littéraire

Francisco Alvez Francese : Sur la désorientation: langue et paysage chez Silvia Baron Supervielle et Jules Supervielle

Claudine Sagaert : Les écritures de la nostalgie

Michel Collot : Silvia Baron Supervielle à la frontière

Marc André Brouillette : Poétique de la perspective dans l'oeuvre de Silvia Baron Supervielle

Peter Schulman : Pages de voyage, voyages de pages : à la recherche du sacré dans la poésie de Silvia Baron Supervielle

Alain Mascarou : Un lien spirituel : François Cheng et Silvia Baron Supervielle

Marc Sagaert : Silvia Baron Supervielle : un corps pluriel et fragmenté

Lise Gauvin : Ecrire au bord des langues : les voyages inachevés de Silvia Baron Supervielle

Sonoko Sato : Traduire un autre. Le silence partagé dans la poésie de Silvia Baron Supervielle

Stavroula Katsiki : "Ma langue dans son chant" : Silvia Baron Supervielle, traductrice d'autres voix

Jesús David Curbelo : Traduire, c'est écrire

Gérard Pfister : Editer la poésie de Silvia Baron Supervielle

Mario Daniel Villagra : Silvia Baron Supervielle, un film ethnographique

Bibliographie

Notices