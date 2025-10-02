Fixxion, n° 30 : "Le roman d'espionnage"

Sommaire

Chloé Chaudet et Alexandre Gefen

Introduction [Texte intégral]

Études

Paul Bleton

Panorama du roman d’espionnage français, de la chute du mur de Berlin à l’invasion de l’Ukraine [Texte intégral]

Isabelle-Rachel Casta

Espion(nage)s 2.0 : entre vraisemblance et parodie [Texte intégral]

Elisabetta Abigente

Faux albums, vrais souvenirs. Espionnage et déracinement dans Requiem pour l’Est (2000) d’Andreï Makine [Texte intégral]

Alexis Pignol

Résidence d’écriture à la Loubianka ? Espions russes et écrivains français [Texte intégral]

Jean-François Duclos

Harry Mathews, agent double [Texte intégral]

Philippe Brand

Cover Stories: Spy Fantasies, Misdirection, and Undercover Narratives in Xabi Molia’s Reprise des hostilités (2007) [Texte intégral]

Rebecca Maquin

Le dictateur-espion : infiltrer l’intime, une poétique post-exotique dans Terminus radieux (2014) d’Antoine Volodine [Texte intégral]

Florian Alix

L’espion littéraire africain, une figure entre les lieux et les lignes [Texte intégral]

Entretiens

DOA, Chloé Chaudet et Alexandre Gefen

“Il faut accepter d’être violent avec la violence.” Entretien avec DOA [Texte intégral]

Marc Dugain et Alexandre Gefen

Entretien avec Marc Dugain [Texte intégral]

Virginie Tournay et Chloé Chaudet

“J’ai voulu pointer des contradictions morales en faisant parler les corps.” Entretien avec Virginie Tournay [Texte intégral]

(Re)Lire

Matthieu Letourneux

Relire Gérard de Villiers : espionnage sériel et discours sociaux [Texte intégral].