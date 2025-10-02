Fixxion, n° 30 : "Le roman d'espionnage"
Chloé Chaudet et Alexandre Gefen
Introduction [Texte intégral]
Études
Paul Bleton
Panorama du roman d’espionnage français, de la chute du mur de Berlin à l’invasion de l’Ukraine [Texte intégral]
Isabelle-Rachel Casta
Espion(nage)s 2.0 : entre vraisemblance et parodie [Texte intégral]
Elisabetta Abigente
Faux albums, vrais souvenirs. Espionnage et déracinement dans Requiem pour l’Est (2000) d’Andreï Makine [Texte intégral]
Alexis Pignol
Résidence d’écriture à la Loubianka ? Espions russes et écrivains français [Texte intégral]
Jean-François Duclos
Harry Mathews, agent double [Texte intégral]
Philippe Brand
Cover Stories: Spy Fantasies, Misdirection, and Undercover Narratives in Xabi Molia’s Reprise des hostilités (2007) [Texte intégral]
Rebecca Maquin
Le dictateur-espion : infiltrer l’intime, une poétique post-exotique dans Terminus radieux (2014) d’Antoine Volodine [Texte intégral]
Florian Alix
L’espion littéraire africain, une figure entre les lieux et les lignes [Texte intégral]
Entretiens
DOA, Chloé Chaudet et Alexandre Gefen
“Il faut accepter d’être violent avec la violence.” Entretien avec DOA [Texte intégral]
Marc Dugain et Alexandre Gefen
Entretien avec Marc Dugain [Texte intégral]
Virginie Tournay et Chloé Chaudet
“J’ai voulu pointer des contradictions morales en faisant parler les corps.” Entretien avec Virginie Tournay [Texte intégral]
(Re)Lire
Matthieu Letourneux
Relire Gérard de Villiers : espionnage sériel et discours sociaux [Texte intégral].