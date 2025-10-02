Éric Bordas, Andrea Del Lungo et Pierre Glaudes (dir.), Balzac et les disciplines du savoir. Sciences et représentation

Balzac et les disciplines du savoir. Sciences et représentation

Sous la direction d'Éric Bordas, Andrea Del Lungo et Pierre Glaudes

Paris, Classiques Garnier, coll. « Colloques de Cerisy - Littérature », n° 12, 2025.

Balzac a conçu une forme littéraire inédite, qui intègre dans la fiction les savoirs de son temps. Le roman devient, pour la première fois dans son histoire, une forme de connaissance du réel, complémentaire mais aussi autre par rapport aux disciplines scientifiques, que cet ouvrage propose d’analyser.

Table des matières…

Lire les résumés…

Existe également en version reliée - EAN 9782406187363 - au prix de 96 EUR.