Jean Baumgarten, Ruth von Bernuth and Moshe Lavee (eds.), Bridges of Knowledge. Jewish Languages in Cultural Context

In this collaborative volume, the editors examine the role of Judeo-languages in literary, social, religious, and cultural channels of knowledge transfer, particularly in the dissemination of oral and written traditions beyond the core intellectual elite to the secondary Jewish intelligentsia and broader audiences. This phenomenon is evident in Yiddish, Judeo-Spanish, Judeo-Arabic, Judeo-Italian, Judeo-French, and Judeo-Turkish from the Middle Ages to the 20th century. The studies in this book present a wide range of manuscripts and printed editions, highlighting the diverse functions and roles of Judeo-languages as vehicles for the distribution, transmission, and mediation of knowledge.

Dans cet ouvrage collectif, les éditeurs examinent le rôle des judéo-langues dans les domaines littéraires, sociaux, religieux et culturels liés à la transmission du savoir et la diffusion des traditions orales et écrites, au-delà de l'élite intellectuelle vers ce qu’on nomme "l'intelligentsia juive secondaire" et un public plus large. On observe ces phénomènes, du Moyen Âge au XXe siècle, dans une multitude de langues juives, dont le yiddish, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, le judéo-italien, le judéo-français et le judéo-turc. Les études présentées dans cet ouvrage couvrent un large éventail de sources manuscrites et d'éditions imprimées, mettant en lumière les différentes fonctions et rôles des langues juives ou judéo-langues en tant que vecteurs de diffusion, de transmission et de médiation du savoir.

