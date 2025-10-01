Littératures-mutations et transformations sociales en sociétés postcoloniales (revue Sociotexte : revue de sociologie de l’Afrique littéraire)

Sociotexte : revue de sociologie de l’Afrique littéraire – n° 19 (décembre 2025)

Littératures-mutations et transformations sociales en sociétés postcoloniales

Les mutations et transformations des sociétés reposent sur des indicateurs qui ne sont, ni du côté des historiens et sociologues, ni dans les images des médias de masse, encore moins dans les prétentions des discours scientifiques friands de mensuration et d’exactitude. En échos à ce que disait l’immense Edouard Glissant, peut-être devra-t-on voir alors du côté de l’imaginaire ou de la fiction, c’est-à-dire, enfin de compte la plus grande mythologie des sociétés humaines qu’est LA LITTERATURE. Surtout, quand ils sont placés en situation postcoloniale, les textes littéraires dévoilent non seulement l’effondrement des mondes, leur passage de la fixité à l’instable, de l’ancien au nouveau ; le craquellement de la terre ou ses dérives, sous les coups de boutoirs des régimes classiques de domination, des formes inédites du pouvoir, ou encore des incertitudes de la nature ou de l’environnement, ainsi des nouveaux paramètres de la représentation tels qu’ils font passer de la fiction au virtuel.

Ce numéro de la revue Sociotexte, le dernier de l’année 2025, entend observer et interroger les modalités sociales, discursives, politiques, textuelles, artistiques, numériques et écologiques qui informent et forment ces basculements. Il s’intéressera, dès lors, sans exhaustivité :

- Aux Humanités numériques

- A l’Intelligence artificielle

- À l’écologie et à l’environnement

- Aux migrations et aux poétiques transnationales

- Aux arts d’époque et au patrimoine culturel

- Aux archives littéraires

- À la démocratie en postcolonie

Date de tombée : 15 Décembre 2025

Les études de ce numéro seront réunies et cordonnées par Kouakou Rémi BOUSSOU – enseignant-chercheur à l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody et Marius Gonkanou CAMARA – diplômé d’un doctorat unique de l’université Alassane Ouattara de Bouaké.

Contact : boussoukr@hotmail.fr / camaramarius534@gmail.com